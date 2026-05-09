“Pido a los hijos que no se olviden de una”: el conmovedor pedido de adulta mayor del Hogar Canevaro durante homenaje por el Día de la Madre

Una residente de Hogar Canevaro abraza a Olga Martínez Padilla, la madre más longeva del albergue, durante el emotivo homenaje por el Día de la Madre en Lima. (Foto: Beneficiencia de Lima)

La residencia para adultos mayores Hogar Canevaro celebró el Día de la Madre con un homenaje especial que reunió a decenas de residentes, familiares y personal de la Beneficencia de Lima. La actividad tuvo como protagonista a Olga Martínez Padilla, la madre más longeva del albergue, quien fue reconocida por su trayectoria y dedicación a lo largo de sus 96 años de vida. El evento incluyó números artísticos, palabras emotivas y el reconocimiento a mujeres que, con fortaleza y optimismo, siguen marcando huella en la comunidad.

Durante la jornada, la emoción y el agradecimiento estuvieron presentes en cada rincón del Hogar Canevaro, donde viven cerca de 300 personas adultas mayores, el 40% de ellas mujeres, muchas sin familiares directos. Las residentes recibieron flores, mensajes y muestras de cariño en una mañana que destacó la importancia de la figura materna dentro del centro.

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El homenaje reunió a las madres residentes para celebrar su día con alegría y compañía. Según la Beneficencia de Lima, la actividad fue organizada por el equipo médico y administrativo, y contempló una misa, presentaciones musicales y la participación activa de las homenajeadas. El objetivo fue generar un espacio de homenaje sincero para las mujeres que han dedicado gran parte de su vida al cuidado de sus familias.

El emotivo pedido de madre de 96 años durante homenaje por el Día de la Madre

Uno de los momentos centrales de la celebración fue el reconocimiento a Olga Martínez Padilla, quien a sus 96 años es la madre con mayor edad en el Hogar Canevaro. Olga, madre de seis hijos y residente desde hace 15 años, recibió el título de “Madre Canevariana 2026” como símbolo de su legado, fortaleza y optimismo. Aunque hoy utiliza silla de ruedas, su vitalidad y memoria siguen intactas.

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“Me siento feliz de haber sido elegida madre de Canevaro, aquí me atienden bien. En esta fecha especial pido a los hijos que no se olviden de una”, expresó emocionada ante los asistentes.

Residentes y personal del Hogar Canevaro celebran con baile y emoción el Día de la Madre, reconociendo la trayectoria de las mujeres mayores de la comunidad. (Foto: Beneficiencia de Lima)

Junto a ella fue reconocida Dora Sánchez, madre de dos hijos, quien ha enfrentado la pérdida de uno de ellos hace ocho años. Dora, responsable del quiosco del albergue, es conocida por su dedicación diaria y su ejemplo de resiliencia, lo que la ha convertido en referente para otras residentes. Ambas mujeres recibieron ovaciones y gestos de cariño por parte de la comunidad, que valoró su entrega y la historia detrás de cada una.

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Música, flores y cartas marcaron celebración por el Día de la Madre en Canevaro

La directora del Hogar Canevaro, Mónica Alva, destacó durante el acto la relevancia de reconocer a las madres en esta fecha. “Queremos rendir homenaje a las madres residentes, a las madres trabajadoras y, en general, a todas las madres, porque todos hemos venido al mundo gracias a una mamá”, indicó. El ambiente fue decorado con arreglos florales, globos y mensajes alusivos al Día de la Madre, preparados por el personal, quienes también organizaron una misa en la capilla interna.

La programación incluyó canciones tradicionales como “El retrato de mamá”, “Cabellos blancos” y “Madre”, interpretadas por residentes y profesionales del hogar. Los equipos de Nutrición, Psicología y Fisioterapia se sumaron con números artísticos y dinámicas pensadas para las homenajeadas. El grupo de teatro “Los Adultos Mayores de la Tercera Generación” presentó la obra La sabiduría del rey Salomón, la cual fue aplaudida por los presentes.

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Una familia celebra el 10 de mayo, Día de las Madres, con un festín en un restaurante decorado, compartiendo risas, regalos y momentos de unión familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el evento, las madres recibieron ramos de flores y cartas escritas a mano por voluntarios. El ambiente fue de alegría y camaradería, en medio de una jornada que reafirmó el compromiso de la Beneficencia de Lima con el bienestar y la atención integral de las adultas mayores.

Por qué celebramos el Día de la Madre cada segundo domingo de mayo en Perú

El Día de la Madre en Perú se conmemora el segundo domingo de mayo, una tradición establecida oficialmente desde 1924 mediante la Resolución Suprema N.º 677, durante el gobierno de Augusto B. Leguía. La iniciativa surgió de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes impulsaron la creación de una fecha especial para honrar a las madres y reconocer su papel esencial en la sociedad.

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Los pedidos pueden realizarse en el mercado o mediante redes sociales con servicio de delivery disponible (Créditos: Exitosa)

Esta celebración, que en 2026 tendrá lugar el domingo 10 de mayo, reúne a familias en todo el país para expresar gratitud y cariño mediante reuniones, almuerzos y gestos simbólicos. La costumbre peruana se alinea con la de países como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela, donde también se elige el segundo domingo de mayo, mientras que naciones como México y Argentina celebran en fechas distintas.

El Día de la Madre en Perú ha trascendido el ámbito privado para convertirse en una de las festividades más importantes del calendario nacional, dinamizando la economía y reforzando la unión familiar. Su instauración consolidó una tradición que combina historia, afecto y reconocimiento a millones de mujeres peruanas.

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