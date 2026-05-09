La voleibolista nacional terminará sus estudios en Estados Unidos y podrá jugar por un club peruano. Créditos: Vóley / Youtube.

Alondra Alarcón figura entre los nombres más destacados del mercado de pases de la Liga Peruana de Vóley. Tras completar sus estudios en Estados Unidos, la integrante de la selección nacional se encuentra habilitada para reforzar a cualquier equipo del torneo local. En ese marco, fue vinculada con Alianza Lima.

En diálogo con +Vóley, Alarcón confirmó su regreso a la liga peruana, aunque prefirió no revelar aún el club en el que continuará su carrera. Explicó que prioriza una institución donde pueda tener regularidad y sumar minutos, con el objetivo de mantenerse en la consideración del entrenador Antonio Rizola.

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“Al principio estaba muy estresada por eso, porque quería tener ofertas, quería ver cómo está avanzando. Y como ya estoy a punto de graduarme, quería que ya todo estuviera definido. Está por ahí, ya está casi cerrado. Pero no puedo decir nada hasta que llegue a Perú”, expresó.

Alondra Alarcón, voleibolista de la selección, confiesa su deseo de jugar por Alianza Lima y confirma su regreso a la Liga Peruana de Vóley.

Su ilusión de jugar por Alianza Lima

Minutos después, Alondra Alarcón fue consultada sobre la posibilidad de compartir equipo con las armadoras Paola Rivera y María Alejandra Marín. La jugadora respondió que ambas son muy buenas opciones y expresó su preferencia por la colombiana, destacando su simpatía por Alianza Lima.

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“Yo le voy a decir, a mí me gustaría jugar en Alianza. Obviamente, tal vez en un futuro, no sé si en un presente. Creo que las dos armadoras son muy buenas. Me gusta, es muy rápido y obviamente me gustaría jugar con cualquiera de las dos. Por el hinchaje me voy por Marín”, señaló.

Alarcón evitó confirmar si su destino será Alianza Lima y prefirió mantener en reserva el nombre de su próximo club: “No sé. No puedo dar noticias o si no la gente ya va a empezar a saber el nombre del equipo”.

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La jugadora de la selección peruana confirmó su regreso a la Liga. Créditos: Vóley / Youtube.

Pistas de su próximo equipo

Posteriormente, la voleibolista de la selección peruana dio algunas pistas sobre su próximo destino al descartar que formará parte de un club que quedó en el podio de la última temporada, por lo que no vestirá la camiseta de Alianza Lima, Universidad San Martín ni Universitario de Deportes. Indicó que su futuro estaría en un equipo que se ubicó cerca de la medalla de bronce.

Durante la entrevista, le consultaron si le agradaba el mercado Unicachi de Comas, en referencia al club Deportivo Géminis, a lo que respondió: “No lo he visitado todavía”. Al preguntarle por el distrito de Pueblo Libre, donde es local Atlético Atenea y Circolo Sportivo Italiano, señaló: “Sí, me gusta”.

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De este modo, el futuro de Alondra Alarcón podría estar vinculado con Atenea o Circolo, dos equipos que buscan mejorar su rendimiento respecto a la última temporada. Su elección estaría relacionada con la posibilidad de sumar minutos y mantener regularidad en el juego.

Alondra Alarcón fue convocada a la selección peruana por Antonio Rizola.

Destacó el nivel de la Liga Peruana de Vóley

Finalmente, Alondra Alarcón resaltó el nivel actual de la Liga Peruana de Vóley y explicó que su decisión de regresar al país, luego de varios años en Estados Unidos, responde al crecimiento que ha experimentado el torneo. Destacó el aporte de las jugadoras extranjeras en la competencia.

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“Me gusta mucho la liga peruana. Creo que ha crecido bastante durante todos estos años. Creo que muchas de las personas ya lo ven como una liga competitiva, la cual es muy bueno para nosotras e incluso las extranjeras suben el nivel y creo que nos ayudan a las peruanas a exigirnos a nosotras mismas, a salir de nuestra zona de confort. Por eso creo que más que todo me gustaría regresar a la liga peruana, como ponerme retos”, cerró.