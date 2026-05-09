Perú

No era mantequilla: agentes del INPE y la PNP hallan panes con droga durante operativo en Piura

El operativo fue ejecutado por agentes del Instituto Nacional Penitenciario, efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público como parte de las acciones de control en cárceles

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Las autoridades penitenciarias también decomisaron marihuana, sustancias tóxicas, memorias micro SD y una balanza gramera durante la intervención. (Crédito: FB/@Impacto Regional)

Un operativo extraordinario de control ejecutado en el penal de Piura permitió el hallazgo de droga camuflada en panes y la incautación de otros objetos prohibidos, según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La intervención, realizada en coordinación con efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público, responde a la política de “tolerancia cero” frente al ingreso de artículos ilícitos a los centros penitenciarios del país. Según información difundida por Exitosa, la acción tuvo lugar en el marco de una serie de inspecciones orientadas a evitar actividades delictivas desde el interior de los penales.

Durante la revisión en los pabellones del penal, agentes penitenciarios encontraron un balde blanco con una bolsa de panes. Una inspección minuciosa reveló microbolsas de pasta básica de cocaína (PBC) ocultas en el interior de los alimentos. Además, en la misma celda se incautó un paquete compacto sellado con cinta de embalaje que contenía marihuana. La intervención se extendió a varias áreas del establecimiento, detectando diferentes formas de ocultar sustancias ilegales.

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Las autoridades penitenciarias precisaron que, junto a la droga, se identificaron objetos prohibidos en espacios comunes y celdas, lo que evidencia intentos recurrentes de vulnerar la seguridad interna. Entre los elementos incautados figuran cables eléctricos, focos, pipas artesanales y una balanza gramera, que, de acuerdo con el INPE, podría haber sido usada para el microcomercio de estupefacientes dentro del penal.

Agentes del INPE inspeccionan panes que contienen paquetes de droga sobre una mesa blanca. Uno de los agentes sostiene medio pan con un bulto blanco.
Agentes del INPE en Piura, Perú, incautan panes con paquetes de droga durante un operativo, frustrando su ingreso a un centro penitenciario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dispositivos electrónicos ilícitos

El operativo también permitió la intervención del interno Eligio Nessvit Blanco Velásquez, de nacionalidad venezolana y 25 años de edad, quien cumple una condena de 35 años por el delito de violación sexual. Durante un control de rutina en el patio del penal, agentes de seguridad hallaron en su poder un adaptador de memoria micro SD y una tarjeta de 32 GB, dispositivos cuya posesión está prohibida en los establecimientos penitenciarios. De acuerdo con el citado medio, estos objetos representan un riesgo para la seguridad por su potencial uso en comunicaciones ilegales o almacenamiento de información vinculada a actividades delictivas.

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La inspección no se limitó a las celdas. En los tachos de basura de distintas áreas, los agentes del INPE localizaron botellas plásticas con sustancias tóxicas, como laca y terokal, además de otros materiales no permitidos. Las autoridades señalaron que estos hallazgos refuerzan la necesidad de mantener controles estrictos para evitar el ingreso y la circulación de bienes que puedan favorecer la comisión de delitos desde el interior del penal.

La intervención fue supervisada por representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, quienes participaron en el levantamiento de las evidencias y en el registro de los hallazgos. En ese sentido, la institución penitenciaria destacó que estos operativos de control buscan garantizar la transparencia y legalidad de las diligencias.

Operativo en penal de Piura deja incautación de droga camuflada en alimentos y objetos prohibidos. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video/FB:@Impacto Regional )
Operativo en penal de Piura deja incautación de droga camuflada en alimentos y objetos prohibidos. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video/FB:@Impacto Regional )

Investigaciones y refuerzo de controles

Tras la incautación de droga y objetos ilícitos, el INPE notificó a la Fiscalía de turno de Castilla y a la Comisaría de Tacalá para dar inicio a las investigaciones correspondientes. El fiscal César Colchado Farfán supervisó las actuaciones realizadas en el penal, en coordinación con la policía y el personal penitenciario. De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades buscan determinar las responsabilidades penales adicionales y establecer las vías de ingreso de las sustancias y artículos prohibidos al establecimiento.

El Ministerio Público dispuso el levantamiento de las evidencias y continuará con las diligencias para identificar posibles vínculos con redes internas de microcomercialización. Estos procedimientos forman parte de una estrategia integral para combatir el delito y fortalecer el principio de autoridad dentro de los centros penitenciarios peruanos.

Agentes del INPE con uniformes oscuros y guantes cortan panes para revelar paquetes blancos de droga. Hay varios panes y bolsas de polvo en una mesa.
Agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en Piura, Perú, descubren paquetes de droga camuflados dentro de panes, evidenciando un intento de tráfico ilícito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INPE anunció que intensificará las requisas y reforzará los controles de seguridad no solo en el penal de Piura, sino en todos los establecimientos penitenciarios del país. Según la entidad, estas acciones buscan impedir la comisión de delitos desde las cárceles, desarticular posibles redes internas y garantizar el orden en el sistema penitenciario.

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