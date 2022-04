Karla Tarazona a Gisela Valcárcel por pedir que infidelidades no se expongan: “Doble moral”

Karla Tarazona arremete contra Gisela Valcárcel. (Foto: Instagram)

Magaly Tv: La firme ha logrado consolidarse como el programa de espectáculos más visto del Perú luego de exponer a diferentes artistas sacando los pies del plato. Pese a que muchos han aplaudido su labor por dar a conocer las infidelidades, existen otras personas, como Gisela Valcárcel, que se han mostrado totalmente en contra.

En la última semana el espacio de Magaly Medina ha logrado captar la atención del público por sus ampays a Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, ambos figuras de América Televisión que han sido suspendidos por el escándalo.

Este tema no ha sido del agrado de la conductora de El Gran Show y no ha dudado en pronunciarse en sus redes sociales, donde pidió que se respeta la privacidad de las personalidades públicas y su entorno familiar.

“Nunca voy a estar de acuerdo con los circos romanos, nunca. La intimidad de las personas se debe respetar y así sea mi marido no tengo por qué verlo y que todo el mundo hable de que me sacó la vuelta, hay no solo familias, pensemos en dignidad humana”, expresó.

Luego del comentario que realizó la popular ‘Señito’, Magaly Medina explotó en cólera y le recordó a la rubia que en su programa se tapó más de una infidelidad, recordándole lo que sucedió entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo, quienes iniciaron una relación mientras Karla Tarazona se encontraba embarazada del hijo del cumbiambero.

Por este motivo, las cámaras de Magaly Tv: La firme fueron a buscar a la conductora de Panamericana Televisión para saber su opinión sobre lo que dijo Gisela Valcárcel, precisando que ella nunca le advirtió sobre el romance que tenía su pareja en ese momento con la bailarina.

“ A veces la gente es doble moral y por eso yo digo que aquellas personas que dicen ‘bendiciones y que Dios te bendiga o que te vaya bonito’, para mí es la gente más hipócrita que pueda existir ”, expresó Tarazona.

Asimismo, resaltó que para la ‘Señito’ en ese momento era más importante el beneficio económico de su programa que solidarizarse con ella por el engaño que estaba sufriendo a manos de su ahora expareja.

“En su momento (no le importó mi dolor), cuando sucedieron las cosas (la infidelidad de Christian Domínguez), sí fue un momento muy complicado porque muchos de ese entorno me dieron la espalda e hicieron como sino les importara nada porque era su beneficio económico y del programa”, sentenció.

Finalmente Karla Tarazona recordó que durante muchos años no pudo ingresar a América Televisión porque fue vetada por la misma Gisela Valcárcel, esto luego que ella saliera a criticar su programa por permitir que Christian Domínguez se luzca con Isabel Acevedo cuando ellos recién habían formalizado su relación.

Karla Tarazona no pudo evitar pronunciarse al saber que Gisela Valcárcel estaba en contra de que se expongan las infidelidades en televisión.

SEGUIR LEYENDO: