Rebeca Escribens y Janet Barboza son sorprendidas en vivo por sus hijos en el Día de Madre

Rebeca Escribens y Janet Barboza vivieron un momento inolvidable al ser sorprendidas en vivo por sus hijos durante la transmisión de ‘América Hoy’ por el Día de la Madre. América Hoy.

La mañana del viernes 8 de mayo se vivió un momento lleno de emoción y ternura en el set de ‘América Hoy’, cuando Rebeca Escribens y Janet Barboza fueron sorprendidas en vivo por sus hijos, quienes les dedicaron conmovedores mensajes por el Día de la Madre.

Las conductoras no pudieron contener las lágrimas y compartieron con la audiencia la importancia de la maternidad y el papel fundamental que sus hijos tienen en su vida.

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El especial televisivo fue un homenaje a todas las mamás del Perú, mostrando cómo la familia y el amor trascienden incluso la distancia y los compromisos profesionales.

El saludo de Diego, el hijo de Rebeca Escribens

El primero en sorprender fue Diego Hernández, hijo mayor de Rebeca Escribens, quien desde la distancia envió un mensaje cargado de cariño y admiración: “De autenticidad, de lograr todo lo que te propones. A puro punche, desde siempre. Te amo con todo mi corazón. Espero que pases un día hermoso y te mando un abrazote. Ya nos vemos pronto.”

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El saludo no pasó desapercibido para Janet Barboza, quien reconoció el orgullo que Rebeca siente por su hijo: “Siempre nos habla de ti, Diego. Si estás viendo este programa, en los cortes comerciales nos está mostrando fotos suyas, de lo orgullosa que está, eh, del hombre en el cual te has convertido.”

Visiblemente emocionada, Rebeca agradeció el gesto y compartió: “Mis hijos no salen, no hablan, no dicen nada porque no les gusta, pero han logrado que, claro, pues él... Está mi hijito, el hombre que me hizo la mujer que soy, que me enseñó a ser mamá, que me enfrentó a la vida. Valiente, corajuda como soy, todo lo que soy se lo debo a él. Mi primer hijo a los dieciséis años. Y bueno, mi segundo cachorro hermoso, Tiago, que hoy tiene dieciséis. Y la familia hermosa que he formado es mucho más de lo que yo me imaginé.”

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Imagen del saludo grabado de Diego, hijo de Rebeca Escribens, transmitido durante el programa. América Hoy.

Antonella sorprende a Janet Barboza con un mensaje especial

El turno fue para Antonella, hija de Janet Barboza, quien a través de un video preparado por la producción, le hizo llegar un saludo sincero y lleno de gratitud:

“Este año quiero celebrarte como todos los años que pasamos juntas, que lo pasemos superlindo, engreírte todo el día. Tú sabes que siempre te deseo lo mejor, todo mi amor, mi cariño para ti. Eres una mujer increíble, una mujer trabajadora y la verdad que es el mejor ejemplo que me pudo haber tocado en la vida. Soy una hija muy, muy suertuda. Te mando un beso gigante, un abrazo y nos vemos en la casa.”

La reacción de Janet fue inmediata y emotiva. La conductora compartió con el público que Antonella, a pesar de ser reservada y no gustar de las cámaras, es el motor y la razón de su vida:

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“Antonella es mi vida, Antonella es mi motor y motivo. Nuestra vida cambia, da un giro absoluto cuando una es mamá. Cuando una madre tiene que defender y dar la vida por su hijo, no lo dudamos, créanlo. Antonella ha sido mi cable a tierra, es una mujer profesional, a Dios gracias, independiente, es buena persona y solo como madre puedo tener las mejores palabras para el motor de mi vida.”

Janet Barboza emocionada al escuchar el mensaje de su hija Antonella en el Día de la Madre. América Hoy.

El impacto de la maternidad en la vida de Rebeca y Janet

Ambas conductoras reflexionaron sobre cómo la maternidad transformó sus vidas y les enseñó a priorizar siempre el bienestar de sus hijos. Rebeca destacó la importancia de sus hijos en su crecimiento personal, mientras Janet afirmó que, desde que se es madre, la vida cambia por completo y las prioridades se redefinen.

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Un mensaje para todas las madres del Perú

El emotivo segmento sirvió para que Rebeca Escribens y Janet Barboza enviaran un mensaje de amor y reconocimiento a todas las madres del país, recordando que ser mamá es un compromiso para toda la vida y una fuente interminable de aprendizaje y fortaleza.

“Las madres no dudamos en darlo todo por nuestros hijos”, coincidieron las conductoras, haciendo eco del sentir de miles de mujeres peruanas en este Día de la Madre.

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La sorpresa preparada por la producción de ‘América Hoy’ no solo tocó el corazón de Rebeca y Janet, sino también el de la audiencia, que pudo ver la faceta más íntima y vulnerable de dos de las figuras más queridas de la televisión peruana. El especial fue un recordatorio de que, más allá de los éxitos profesionales, el mayor logro de una madre es el amor y la admiración de sus hijos.

Rebeca Escribens y Janet Barboza son sorprendidas en vivo por sus hijos en el Día de Madre. América Hoy.