Roberto Martínez se arrepiente de su infidelidad a Gisela Valcárcel: “Pudimos ser un matrimonio de éxito”

Este jueves 14 de abril, Roberto Martínez sorprendió a más de uno al recordar su matrimonio con Gisela Valcárcel, el cual se llevó a cabo en junio de 1995 en una boda que fue televisada. Sin embargo, luego de tres años, la relación que tenían se vino abajo y decidieron anunciar su ruptura.

Todo comenzó cuando los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre se encontraban comentando sobre un informe que había presentado su programa acerca de una entrevista de Ethel Pozo donde revelaba su desagrado por el exfutbolista luego de la infidelidad que le hizo a su madre.

En medio de sus comentarios, el ídolo de Universitario de Deportes se enlazó en una llamada con el magazine de Willax TV y habló de su exrelación con la popular ‘Señito’. El expelotero reconoció que tuvo la culpa por su separación y que hasta la actualidad se arrepiente.

“Yo me arrepiento hasta el día de hoy, reconozco mejor dicho que el matrimonio con Gisela es un tema que pudo haber sido una cosa totalmente distinta y yo asumo que fue el culpable de la separación” , dijo Roberto Martínez.

Recordemos que fue la dueña de GV Producciones quien confesó que, después de haberse enterado de la infidelidad de Martínez con la modelo Viviana Rivasplata, lo botó de la casa que compartían y señaló que fue uno de los dolores más grandes que sintió en ese momento en su vida.

En otro momento, señaló que uno de los grandes problemas que tuvo con Gisela Valcárcel fue la sobreexposición de su relación. Si bien, en aquella época no habían redes sociales, la presentadora era muy mediática y la mayoría de sus cosas salían en televisión.

“El inicio del problema fue compartir muchas cosas con el público y a mí me envolvió mucho el tema de televisión, era nuestro matrimonio con la gente, compartíamos todo con la gente hasta la manera de dormir (...) Creo que pudimos ser un matrimonio de éxito y yo asumo toda la responsabilidad” , agregó Martínez.

Cabe resaltar que Roberto Martínez y Gisela Valcárcel limaron asperezas luego de que él apareciera en la pista de baile de su programa ‘El Gran Show’ en el 2010 por primera vez. Ambos sorprendieron al público por su buena relación y compatibilidad.

¿CÓMO SE ENAMORARON ROBERTO MARTÍNEZ Y GISELA VALCÁRCEL?

Todo inicia cuando el exfutbolista recibe una llamada de urgencia desde el Hospital de Neoplásicas, donde su mamá se encontraba internada debido al cáncer. Ella se había puesto mal y él acudió a verla, pero cuando llegó sintió tanta tristeza que decidió salir a los pasillos para romper en llanto.

En medio de su desconsuelo, una niña que se encontraba pasando por el lugar, lo consoló y le dijo que no llore, pues a ella en tres días le iban a amputar la pierna. Al darse cuenta que la pequeña pasaba un momento más duro que él, le preguntó cuál era su sueño. Ella respondió que quería conocer a Gisela Valcárcel y así fue como se contactaron.

“Cuando llegué y vi a mi madre tan enferma, preferí salir de la habitación, y me fui a llorar al pasadizo. Ahí me encontré con una niña que me pidió que no llore, y me contó que en tres días le iban a amputar la pierna. En ese momento entendí que mi sufrimiento era poco comparado con el de esa niña. Le pregunté que necesitaba, que le podía hacer feliz: me dijo que quería conocer a Gisela“, remarcó.

Desde ese momento la amistad entre Roberto Martínez y Gisela Valcárcel nació, llegando a enamorarse y posteriormente a casarse.

