Fiorella Retiz manda fuerte mensaje tras críticas por ampay con Aldo Miyashiro y luego se arrepiente

Fiorella Retiz se pronunció tras la ola de críticas que recibe en redes sociales. (Foto: Instagram/@fiorellaretiz)

Más noticias sobre el ampay a Aldo Miyashiro. Fiorella Retiz, la mujer con la que fue captado el conductor de la Banda del Chino en besos y caricias, pidió perdón tras revelarse que Érika Villalobos sí fue traicionada por su esposo. Aunque dijo que permanecería en silencio, se pronunció nuevamente con una tremenda indirecta que no pasó desapercibida por los usuarios.

Tomemos en cuenta que, a pesar de tener los comentarios de sus redes sociales restringidos, Retiz no ha dejado de ser blanco de críticas. Su nombre se volvió tendencia luego que el recordado actor de La Gran Sangre saliera en su defensa, asegurando que él era el único culpable de haber destruido su matrimonio de más de 17 años y que, por favor, no la involucraran más en el caso.

Lo mismo pasó cuando Érika Villalobos se pronunció en los programas Ventana de Emergencia y Arriba Mi Gente. “La gente en TV no conoce a las personas... Nadie me conoce a mí, no saben… Yo estúpida no soy… pero la gente habla como si sí (lo fuera)”, declaró en el espacio de entrevistas de Carlos Orozco, levantando la polémica sobre si sospechaba desde antes la infidelidad de Aldo Miyashiro con la exreportera.

EL MENSAJE DE FIORELLA RETIZ

La noche del miércoles 27 de abril, la reportera de Once Machos publicó una imagen que dejó sorprendido a más de uno. A través de sus historias de Instagram, donde acumula más de 100 mil seguidores, compartió la frase: “Porque las cosas verdaderas rara vez salen a la luz. Son las mentiras las que se conocen. Atte: Marilyn Monroe” .

Mensaje de Fiorella Retiz. (Foto: Instagram/@fiorellaretiz)

Al instante, los internautas empezaron a especular sobre el significado de su indirecta, siendo lo más resaltante el personaje que citó Fiorella Retiz en su mensaje. Recordemos que Marilyn Monroe estuvo envuelta en un triángulo amoroso con Jhon F. Kennedy, quien estaba casado con Jaqueline Bouvier, y su hermano Robert Kennedy.

Por otro lado, más usuarios rumorearon que quizás hay otro lado de la historia que no ha sido contada, pero que la exreportera de La Banda del Chino sabe. Lo cierto es que Aldo Miyashiro admitió que sí le fue infiel a su esposa, por lo que le pidió perdón a ella, a su familia y a todos los seguidores que decepcionó con su accionar.

BORRÓ EL POST

La indirecta que lanzó Fiorella Retiz fue eliminada a las pocas horas. Sin embargo, permaneció el tiempo suficiente para que Magaly Medina le respondiera en vivo en su programa de espectáculos, Magaly TV La Firme.

“Está como Gisela Valcárcel. Tiene la caradura de poner las cosas verdaderas. Las cosas verdaderas son las que han salido a la luz. ¿Qué mentira se ha dicho? La única mentira era la que ella vivía con un romance extramatrimonial con Aldo Miyashiro, es el colmo. Todavía tiene ganas de postear eso, a menos que me diga que su historia de amor es real y todo lo demás es mentira”, comentó la conductora.

Cabe resaltar que en dicha edición, la ‘Urraca’ indicó que Óscar del Portal habría sido despedido de América Televisión, ya que ha borrado de sus redes sociales todo lo relacionado a la casa televisiva. “Según nuestros informantes, a él lo habrían sacado y a Miyashiro solo le habrían dado una sanción. Siempre la pita se rompe por el lado más débil”, sostuvo.

SEGUIR LEYENDO: