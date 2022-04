Fiorella Retiz y su mea culpa por ampay con Aldo Miyashiro: “En soledad y vergüenza, enfrentaré las consecuencias”

Fiorella Retiz pide disculpas por ampay con Aldo Miyashiro

Hace mea culpa. Luego de convertirse en tendencia en redes sociales por su ampay con Aldo Miyashiro, Fiorella Retiz emitió un comunicado pidiendo perdón “a todas las personas involucradas”.

A través de su cuenta de Instagram, la exreportera de ‘La Banda del Chino’ indicó que se siente “apenada” por las imágenes que se difundieron en el programa “Magaly TV: La Firme”, donde se le vio besándose apasionadamente con el presentador de América TV.

“Lamento mucho lo que ha sucedido. Pido perdón a todas las personas involucradas. No hay palabras para expresar mi dolor y pena. Nunca pensé vivir algo así. Ahora, en soledad y vergüenza, enfrentaré las consecuencias. A todos los que me conocen y me han apoyado les doy gracias de corazón” , dijo Retiz.

Comunicado de Fiorella Retiz

Esta ha sido el único pronunciamiento que la periodista deportiva ha realizado luego que el último lunes se emitieran las imágenes de su encuentro apasionado con Miyashiro y tras haber puesto en privado sus redes sociales para evitar los mensajes de odio.

Luego de la difusión de las imágenes en el programa de Magaly Medina, el contrato de Fiorella fue cancelado por la gerencia del programa donde trabajaba como conductora.

Fiorella Retiz pierde su trabajo tras ampay.

Sin embargo esta decisión fue criticada en redes sociales, pues muchos usuarios pidieron que Aldo Miyashiro y Óscar del Portal también sean castigados por América de la misma forma que lo hicieron en su momento con Sheyla Rojas y Melissa Paredes.

La periodista Juliana Oxenford también expresó su rechazo a la medida tomada por la gerencia del programa que despidió a Fiorella Retiz.

“Mi tema no es la farándula, pero es imposible no enterarse del ampay de anoche. Espero que, así como se tomaron medidas con la señora Paredes en su momento- al igual que con Fiorella Retiz que se quedó sin trabajo- a los dos varones también se les sancione. O ellos tienen corona?”, escribió en Twitter.

ALDO MIYASHIRO PIDIÓ PERDÓN

En tanto, esta noche, Aldo Miyashiro reapareció en su programa “La banda del Chino” y con el rostro desencajado, avergonzado y arrepentido por sus acciones, le pidió perdón a su esposa Érika Villalobos, sus hijos y su familia.

“Quiero comenzar pidiendo perdón a Érika porque traicioné su confianza y porque no estuve a la altura, y porque no merezco todo lo que ella ha hecho por mí”, dijo.

“He decidido asumir, como hombre que soy, mi responsabilidad sin escaparle a este momento tan duro. Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Erika porque traicioné su confianza y no estuve a la altura ni merezco todo lo que ella hizo por mí. Quiero decirle, que seguramente no vamos a poder volver, pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida y llevar una relación de dos personas que en algún momento se quisieron mucho y de uno que cometió un error y solamente quiere pedir perdón”, dijo arrepentido el conductor de TV.

Aldo Miyashiro pide perdón a Érika Villalobos y su familia | VIDEO: América TV

“Quiero pedirle perdón a mi familia por hacerles pasar esta humillación y porque no se lo merecen. Quiero trabajar para reparar ese dolor y el daño que he hecho, para intentar en algunos días, no sé si lo conseguiré, tener la tranquilidad necesaria e intentar ser feliz”, agregó.

“Me equivoqué, esta equivocación me va a marcar el resto de mi vida. Soy el único responsable. Lamento haberlos decepcionado, haberme decepcionado a mí. Estoy dispuesto ha asumir las consecuencias. Ya asumí la reacción social y estoy asumiendo la familiar”, concluyó.

