Zaca TV sorprende en concierto de Santos Bravos en Lima y desata furor entre los fans: “Zaca es la clave”

Gia Meier compartió imágenes inéditas del encuentro con Santos Bravos y emocionó a miles de seguidores del grupo y del podcast. Instagram/ @giameier.

La llegada de Santos Bravos al Perú no solo emocionó a los seguidores de la popular boyband latina impulsada por HYBE Latin America, sino también a los fans de Zaca TV, el exitoso podcast juvenil que viene ganando notoriedad en redes sociales y plataformas digitales.

La agrupación ofreció este 24 de mayo su esperado concierto en Lima como parte de su gira internacional “Sesión Dual”, pero uno de los momentos que más llamó la atención fue la presencia del equipo completo de Zaca TV entre los invitados especiales de la noche.

El grupo llegó encabezado por los creadores Giacomo Benavides y Doménico Benavides, quienes estuvieron acompañados por las conductoras: Gia Meier, Andrea Noriega y Mafe Delgado. La aparición de todos juntos en el evento generó inmediata emoción entre sus seguidores, quienes no tardaron en reconocerlos y pedirles fotos y videos durante el concierto.

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Los integrantes de Zaca TV y Santos Bravos posan juntos y sonrientes durante su esperado encuentro con fans en Lima, generando gran entusiasmo entre sus seguidores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gia Meier comparte emocionada junto a ‘Santos Bravos’

La presencia de Gia Meier, hija del actor y cantante Christian Meier, también despertó gran atención en redes sociales. La influencer compartió varios momentos de la experiencia a través de sus historias de Instagram y sorprendió al publicar una fotografía grupal junto al equipo de Zaca TV y parte de los asistentes vinculados al evento.

“Zaca TV is the key. Todos, gracias por la invitación”, escribió Gia Meier en una de sus historias, mensaje que rápidamente comenzó a circular entre los seguidores del podcast y los fans de Santos Bravos.

Zaca TV y Santos Bravos juntos en Lima: así fue el encuentro que emocionó a los fans. Captura: @giameier.

La publicación desató una ola de reacciones en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde muchos usuarios celebraron ver juntos a los integrantes del programa digital en uno de los conciertos juveniles más esperados del año.

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Algunos incluso destacaron la química del nuevo equipo conformado por Gia Meier, Andrea Noriega y Mafe Delgado, quienes recientemente se incorporaron al proyecto liderado por los hermanos Benavides.

Zaca TV y Santos Bravos juntos en Lima: así fue el encuentro que emocionó a los fans. Captura: @giameier.

La presencia de Zaca TV en el concierto no pasó desapercibida. Varios asistentes compartieron clips donde se observa a los integrantes disfrutando del espectáculo, cantando los temas de Santos Bravos y viviendo de cerca la energía del show. Los videos rápidamente comenzaron a viralizarse y alimentaron aún más el entusiasmo alrededor del evento.

El concierto de Santos Bravos era uno de los más esperados por los seguidores del pop latino y del fenómeno musical inspirado en las boybands coreanas. La agrupación llegó a Lima por primera vez como parte de su tour internacional “Sesión Dual”, gira que incluye presentaciones en países como México, Colombia, Guatemala y Brasil.

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Zaca TV y Santos Bravos juntos en Lima: así fue el encuentro que emocionó a los fans. Captura: @giameier.

Desde horas antes del evento, cientos de fans se congregaron en Costa 21, ubicado en Magdalena del Mar, para asegurar el mejor lugar posible. Muchos llegaron con pancartas, merchandising oficial y outfits inspirados en los integrantes del grupo, generando una atmósfera cargada de emoción y expectativa.

Cuando Santos Bravos apareció finalmente sobre el escenario, el público explotó en gritos y aplausos. La agrupación interpretó algunos de sus temas más populares, mientras los asistentes coreaban cada canción y grababan el espectáculo con sus celulares.

Zaca TV y Santos Bravos juntos en Lima: así fue el encuentro que emocionó a los fans. Captura: @giameier.

Santos Bravos en Lima

El show de Santos Bravos era uno de los eventos más esperados por los fanáticos del pop latino y el fenómeno musical inspirado en el formato de las boybands coreanas. La agrupación, impulsada por HYBE Latin America —empresa vinculada al fenómeno global del K-pop—, aterrizó por primera vez en Perú como parte de su tour “Sesión Dual”, gira que también contempla presentaciones en países como México, Colombia, Guatemala y Brasil.

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Desde tempranas horas, cientos de seguidores llegaron hasta el recinto ubicado en Magdalena del Mar para asegurar un buen lugar y ver de cerca a sus ídolos. Muchos fans asistieron con pancartas, outfits inspirados en los integrantes del grupo y merchandising oficial, creando un ambiente cargado de emoción y expectativa.

La banda emergente Santos Bravos posa sonriente y con atuendos modernos para la cámara durante su más reciente aparición pública. (Paula Elizalde)