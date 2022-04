Melissa Paredes y Carlos Alcántara protagonizan candentes escenas en película ‘Igualita a mí’

Melissa Paredes y Carlos Alcántara son protagonistas de candentes escenas en película peruana. (Foto: Tondero)

Luego del escándalo de infidelidad que protagonizó Melissa Paredes a fines del 2021, la exmodelo vuelve a la actuación y lo hará en la película “Igualita a mí”. El tráiler oficial ya fue dado a conocer por Tondero y se puede observar la participación que tendrá al lado de Carlos Alcántara.

En este primer avance se puede observar que la actual pareja de Anthony Aranda tendrá un rol bastante cercano al del protagonista, pues comparte escenas bastante candentes al lado del actor de ‘Asu Mare’.

El personaje que interpreta Carlos Alcántara es el de un hombre de casi 50 años que no quiere formar una familia y que sigue viviendo su vida desenfrenada en fiestas y encuentros casuales, uno de ellos será el que tendrá al lado de la joven que interpretará Melissa.

En las imágenes se puede observar claramente que la exesposa de Rodrigo Cuba tendrá intimidad con el protagonista de esta película , pero no se sabe exactamente que rol tenga luego del encuentro sexual que haya entre ambos personajes.

“Igualita a mi” es una comedia dirigida por el productor y guionista colombiano Felipe Martínez Amador, quien supo adaptar la historia original al contexto nacional y lograr una película que sea apto para todo el público.

Andrea Montenegro, Gonzalo Torres, Cécica Bernásconi, Maju Mantilla, la gran Mabel Duclós, Gustavo Bueno, Anahí De Cárdenas, Victor Prada, Andrea Luna y Melissa Paredes son algunos de los actores que estarán en la historia de la cinta.

Cabe precisar que este es el primer proyecto de los varios que tiene pensado presentar Tondero durante este 2022 y los primeros meses del 2023. “Igualita a mi” presenta su tráiler junto al afiche oficial y se alista para ser la película favorita de toda la familia.

La cinta peruana estará disponible desde este 16 de junio en todos los cines del Perú, por lo que si deseas ver a Melissa Paredes nuevamente incursionando en la actuación deberás acudir a una sala de cine.

El tráiler de la cinta peruana producida por Tondero muestra a Melissa Paredes y Carlos Alcántara en escenas subidas de tono.

MELISSA PAREDES Y SU SALIDA DE AMÉRICA HOY

Melissa Paredes no volvió a la conducción de América Hoy luego que se hiciera conocida su relación sentimental con Anthony Aranda cuando ella todavía se encontraba casada con Rodrigo Cuba.

En su momento se dijo que la exmodelo fue despedida por haberle sido infiel a su esposo, pero Janet Barboza salió a decir que no era cierto, pues la única condición que le pusieron era que no estuviera con el ‘Activador’. Tras escuchar lo que dijo su excompañera, ella respondió.

“Les mando un beso y todo es totalmente falso. De verdad yo no quiero más de eso, quiero cerrar el capítulo, gracias. Nadie nunca me puso una condición, yo no sé porque ahora salen a decir eso” , dijo

SEGUIR LEYENDO: