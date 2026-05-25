Claudia Palza, a la final en la Liga de Vóley de Venezuela: central peruana va por su primer título en el extranjero

Claudia Palza disputará el título de la Liga de Vóley de Venezuela. Crédito: Instagram

Claudia Palza vive un momento especial en su carrera tras clasificar a la final de la Liga Profesional de Vóley de Venezuela (LPVF) con el Sport Caracas Vóley. La central peruana se encuentra a solo un paso de conquistar su primer título internacional, en una temporada donde ha logrado consolidarse como una de las piezas importantes del conjunto caraqueño.

El equipo capitalino aseguró su pase a la instancia decisiva del torneo tras imponerse con autoridad a Universitarias de Miranda en las semifinales. El sexteto en el que milita Palza resolvió la serie en dos partidos consecutivos, ambos con un contundente 3-0, mostrando una clara superioridad y gran regularidad en una llave donde no dejó espacio para la sorpresa.

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Tras conseguir la clasificación, la central peruana compartió su emoción en redes sociales y destacó el esfuerzo colectivo que permitió alcanzar este objetivo. “No fue suerte, fue trabajo en equipo. Estamos en la final”, escribió la voleibolista nacional, dejando en claro la importancia del grupo en este logro y el buen momento que atraviesa el plantel.

Ahora, Sport Caracas tendrá un reto mayor en la lucha por el título. Su rival será Guácharas de Monagas, equipo que accedió a la final tras remontar su serie semifinal frente a Centellas de Guayana, demostrando carácter y capacidad de reacción en la fase decisiva del torneo.

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Claudia Palza firmando autógrafos tras clasificar a la final en Venezuela. Crédito: Instagram

La gran final de la Liga Profesional de Vóley Femenino (LPVF) se disputará los días 29, 30 de mayo y 1 de junio de 2026. La serie se jugará bajo la modalidad al mejor de tres partidos, lo que garantiza una definición intensa y de alto nivel competitivo entre dos de los equipos más regulares del campeonato.

Para Palza, esta final representa no solo una oportunidad de título, sino también la confirmación de su crecimiento en el extranjero, donde ha logrado continuidad y protagonismo en un equipo que ha sido protagonista durante toda la temporada.

De una salida polémica a una revancha deportiva

El presente de la central peruana cobra mayor relevancia si se considera su situación previa en el vóley peruano. Su salida de Rebaza Acosta estuvo marcada por la polémica, en medio de un contexto complicado que la llevó a buscar nuevas oportunidades fuera del país.

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Sin embargo, lejos de quedar relegada, Palza encontró en Venezuela un escenario ideal para relanzar su carrera. En Sport Caracas no solo recuperó continuidad, sino que también se convirtió en una jugadora importante dentro del esquema del equipo, aportando en momentos clave de la temporada.

Este cambio de entorno ha sido determinante para su evolución deportiva, permitiéndole reencontrarse con su mejor versión y competir nuevamente en instancias decisivas.

Convocatoria a la selección peruana

El buen momento de Claudia Palza también ha tenido impacto a nivel de selección. El técnico Antonio Rizola confirmó su convocatoria a la ‘blanquirroja’, en un proceso de renovación del plantel en el que algunas jugadoras como Flavia Montes y Ysabella Sánchez no aceptaron el llamado por motivos personales.

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El entrenador brasileño destacó el compromiso de la central y el seguimiento constante que mantiene con el comando técnico. “Claudia habla conmigo todos los días, está muy motivada y está obteniendo buenos resultados”, señaló Rizola, valorando su presente competitivo en el torneo venezolano.

Además, el estratega remarcó la disposición total de la jugadora para sumarse al equipo nacional una vez termine su participación con Sport Caracas. “No quiero una semana de descanso, quiero estar con el grupo apenas termine aquí”, habría expresado Palza, según el propio seleccionador.

Claudia Palza formó parte de la selección peruana de vóley que consiguió la medalla de plata en la última Copa América.

Una final que puede marcar su carrera

Con la final ante Guácharas de Monagas en el horizonte, Claudia Palza se encuentra frente a una de las oportunidades más importantes de su carrera profesional. En caso de lograr el título, la central peruana no solo cerraría una temporada destacada, sino que también consolidaría su crecimiento en el extranjero y su regreso al radar de la selección nacional en un momento clave de renovación.

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