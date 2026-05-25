Sporting Cristal haría una revolución para el Torneo Clausura 2026: “Van a evaluar la estructura deportiva”

El futuro de Sporting Cristal en debate ante los malos resultados en la Liga 1. L1Max

La agónica victoria de Sporting Cristal frente a ADT en el estadio Alberto Gallardo, correspondiente a la penúltima fecha del Torneo Apertura, no logró ocultar el desencanto general que rodea la campaña del equipo ‘rimense’ en la primera mitad del año. El triunfo obtenido en casa apenas sirve de consuelo en un semestre marcado por la irregularidad y la falta de resultados que ha dejado al club lejos de los objetivos planteados, lo que ha obligado a la directiva a evaluar decisiones de fondo de cara al futuro inmediato.

En este contexto, la información difundida por el periodista Kevin Pacheco reveló que la dirigencia ‘cervecera’ considera realizar cambios estructurales en la gestión deportiva, aunque todo dependerá del desenlace del equipo en el Apertura y en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde aún debe medirse con Cienciano y Cerro Porteño.

PUBLICIDAD

“Entiendo que es una semana clave para Cristal porque dentro de lo que es la junta directiva, van a evaluar cómo se termina en Copa y en Cusco (duelo ante Cienciano) para ver si hay algunos cambios en la estructura deportiva. Hablo de entrenador o de gerente deportivo. No aseguro que finalmente se vaya a tener un cambio, pero sí van a evaluar esos puestos”, explicó Pacheco en el programa Al Límite.

Los principales cargos bajo la lupa de los accionistas y propietarios del club serían el director general de fútbol, Julio César Uribe, el director deportivo, Gustavo Zevallos, y el entrenador brasileño Zé Ricardo. La continuidad de estos nombres dependerá, en gran parte, de los resultados inmediatos tanto a nivel local como internacional.

PUBLICIDAD

Sporting Cristal haría una revolución para el Torneo Clausura 2026.

Diego Rebagliati, por su parte, complementó el análisis señalando que, a pesar de las dudas sobre el comando técnico, desde la institución se valora la continuidad en la preparación física y en algunas áreas que permanecen desde la gestión anterior de Paulo Autuori.

“Lo que evalúan en Cristal es que dentro de la variante de Zé Ricardo hay una continuidad en la preparación física y en algunas áreas que siguieron desde la época de Paulo Autuori”, apuntó el comentarista deportivo. No obstante, reconoció que el club tiene un plazo breve para definir su rumbo: “Sí hay una evaluación de cómo terminan con Cerro Porteño y cómo terminan con Cienciano. Hay un mes y medio para ver si continúan con esto o barajan un cambio”, agregó.

PUBLICIDAD

Declaraciones de Zé Ricardo tras Sporting Cristal vs ADT

Tras el sufrido triunfo ante ADT, el técnico Zé Ricardo no ocultó el alivio, pero tampoco la preocupación por el rendimiento del equipo. “Costó porque el gol tardó en llegar. Perdimos goles porque el fútbol se juega con hombres, no con máquinas. Estábamos muy presionados”, dijo ante la prensa.

Consultado sobre la presión que recae sobre su figura y la juventud del plantel, el DT fue enfático: “Estoy acostumbrado porque vivo el fútbol desde niño y con equipos grandes pasa esto. Prefiero hasta que me molesten a mí que a los jugadores. Ahora tendremos que retomar con calma todo aquello que estamos planeando”.

PUBLICIDAD

El futbolista internacional recalca la necesidad de trasladar el discurso al rendimiento real. Insiste en que los dichos no bastan y exige acciones decididas por parte de toda la plantilla profesional (Ovación)

El estratega defendió el proceso formativo que lidera, señalando: “Es un equipo con muchos jóvenes, que seguramente en dos o tres años estará más maduro. Hoy el principal atacante nuestro es un jugador de 18 años, Maxloren Castro. Tienen que tener un poco de tranquilidad, porque yo no veo solo el día a día, también un poco más adelante.”

Zé Ricardo admitió que la autocrítica es parte del día a día en la interna del club. “Hay que mejorar en todos los aspectos. Estamos trabajando para ello”, afirmó.

En cuanto a la posibilidad de refuerzos para el Torneo Clausura, Zé Ricardo fue directo: “Es normal que todos los equipos en este parón de fecha FIFA tengan algún movimiento. Así que Cristal también está atento al mercado a ver qué ocurre. No hablaré de nombres, pero creo que para el Clausura tendremos que buscar dos o tres jugadores para que el equipo sea más experimentado y más fuerte”.

PUBLICIDAD