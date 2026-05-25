Cachay niega haber perdonado a hombre que lo agredió en Lambayeque: “Todo es totalmente falso”

Cachay, con cabestrillo, desmiente haber perdonado al hombre (derecha) que lo agredió en Lambayeque, afirmando que las acusaciones son falsas.

El incidente del 17 de mayo en Lambayeque, en el que José Luis Cachay fue agredido durante una función, mantiene el interés del público y ha provocado una serie de declaraciones contradictorias. El hecho, que terminó con la detención de Julio Falla como presunto responsable de un empujón desde las graderías, generó diversas reacciones tras la difusión de mensajes en los que Falla aseguraba que el comediante lo había perdonado.

Ante esta versión, Cachay decidió grabar un video acompañado de su abogado para dar su descargo. En el mensaje, negó cualquier tipo de conversación o reconciliación con Falla y pidió no difundir información que no se ajuste a la verdad.

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“Estoy haciendo este video para hacer mi descargo acerca de un contenido que ha hecho el agresor de mi persona, en donde se manifiesta que somos amigos, que él se ha comunicado conmigo, que me ha llamado y lo he perdonado. Es totalmente mentira”, afirmó.

El cómico apareció en sus redes sociales aclarando que las declaraciones del sujeto que lo empujó no son ciertas y afirmó que no ha tenido comunicación con él | Instagram

El humorista también quiso dejar en claro que no hay ningún tipo de acuerdo privado ni conversación fuera del proceso legal. “En ningún momento me ha llamado, en ningún momento le he dicho: ‘te perdono’ y en ningún momento hemos arreglado (...). Todo es totalmente falso”, sostuvo.

Respecto al dinero recibido, Cachay remarcó que los cinco mil soles no corresponden a un acuerdo amistoso sino a un adelanto por reparación civil, dentro del marco judicial establecido. “Él me depositó a cambio de la reparación civil como un adelanto”, remarcó, subrayando que existe documentación que respalda esta versión ante las autoridades.

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El impacto por la agresión no quedó limitado a lo físico. Cachay tuvo que suspender al menos tres presentaciones debido a las lesiones. “Yo tengo que trabajar. He suspendido tres shows esta semana y tengo que ver cómo me recurséo. Me he salvado de la muerte”, sentenció, evidenciando que la situación afectó también su economía y su rutina profesional.

El artista Cachay, con el brazo en cabestrillo, declara en una entrevista sobre la agresión sufrida en Lambayeque, desmintiendo rumores de reconciliación con su atacante.

El entorno del comediante insistió en la importancia de que la información difundida sea precisa y que el proceso continúe por las vías legales correspondientes.

Agresor de Cachay aseguró que ‘ya eran amigos’

Las declaraciones de Julio Falla en redes sociales generaron desconcierto. El acusado publicó un mensaje en el que sostenía que existió un acercamiento con Cachay y que el artista aceptó sus disculpas.

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“Conversé con José Cachay y recibió mis disculpas por mi mal temperamento (...). Él me perdonó, dando muestras de un ser humano noble que perdona y seguimos siendo amigos”, escribió.

El cómico Cachay sufrió una agresión durante un show en Chiclayo, resultando con el brazo roto y siendo internado en el hospital.

Falla también sostuvo que el depósito de cinco mil soles fue para apoyar la recuperación del artista. Además, minimizó la gravedad de las lesiones, asegurando que “no requería operación, solo descanso y tratamiento”.

Desde el círculo de Cachay recalcaron que esta versión no corresponde a la realidad y que cualquier resolución será determinada por las instancias judiciales.

El caso continúa su curso legal, mientras el comediante se centra en su recuperación y en reorganizar sus actividades tras la suspensión de sus presentaciones. La situación ha evidenciado la importancia de informar con exactitud y de respetar los pasos judiciales para evitar confusiones.

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