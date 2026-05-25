Exesposa de Christian Domínguez admite sentimientos hacia él antes de boda con Karla Tarazona: “Fue perfecto, el hombre de mi vida”

A poco de la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona, Tania Ríos hizo inesperadas confesiones sobre el cantante y su pasado sentimental. Eso Hablalo.

A poco de la esperada boda civil entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, unas inesperadas declaraciones volvieron a poner el nombre del cantante en el centro de la atención mediática. Esta vez, quien sorprendió al sincerarse públicamente fue Tania Ríos, primera esposa del líder de Gran Orquesta Internacional, quien recordó con profunda nostalgia la relación que mantuvo con él cuando ambos eran muy jóvenes.

La aparición de Tania Ríos en el pódcast ‘Showpe’ generó gran repercusión debido al tono emotivo con el que habló sobre Christian. Lejos de las críticas que el cantante ha enfrentado en los últimos años por supuestas infidelidades y escándalos sentimentales, su exesposa decidió mostrar una versión completamente distinta del artista, asegurando que con ella siempre fue una buena pareja.

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“Fue mi primer amor”: exesposa de Christian Domínguez hace emotiva confesión sobre el cantante. Captura: Eso Háblalo.

Desde el inicio de la entrevista, Tania dejó claro que Christian marcó una etapa muy importante en su vida y que, pese al paso del tiempo, continúa recordándolo con cariño. La exesposa del cantante confesó que él representó su primer gran amor y una experiencia sentimental que jamás olvidará.

“Lo quise mucho, me enamoré, fue mi primer amor, mi primer todo como lo dije alguna vez, mi primera ilusión, mi primer beso, lo quiero mucho a Christian, es muy importante en mi vida, siempre lo será, el hombre de tu vida ahí marcado”, expresó visiblemente conmovida.

“Fue mi primer amor”: exesposa de Christian Domínguez hace emotiva confesión sobre el cantante. Captura: Eso Háblalo.

Las declaraciones rápidamente captaron la atención de los seguidores del cantante, especialmente porque ocurren en medio de los preparativos de la próxima boda entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, una relación que también ha estado marcada por polémicas y reconciliaciones mediáticas.

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Sin embargo, Tania no solo recordó su historia de amor con nostalgia, sino que también salió en defensa del cantante frente a las críticas que suele recibir por su comportamiento sentimental. Según comentó, la versión de Christian que ella conoció fue completamente distinta a la imagen pública que hoy muchas personas tienen de él.

“Fue mi primer amor”: exesposa de Christian Domínguez hace emotiva confesión sobre el cantante. Captura: Eso Háblalo.

“Te voy a decir en mi opinión lo que pienso de Christian, que tiene un corazón tan bonito que de la misma forma que le habla a su mamá, le habla a mi mamá, a tu mamá, a todas las madres del mundo, con el mismo amor que abraza a un niño, abraza a los de él, cuando uno necesita amor, uno se siente solo y uno le dice: ‘Yo te quiero, te amo’, él se apapacha a eso, él no es malo (...) Él nunca me hizo nada malo”, manifestó.

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La sinceridad de Tania sorprendió aún más cuando el conductor Jhon Cano le preguntó directamente si existiría la posibilidad de retomar una relación amorosa con Christian Domínguez en algún momento. Lejos de esquivar la pregunta, la exesposa del cantante respondió con absoluta honestidad y dejó abierta esa posibilidad.

“Si estoy soltera, sí, aquí el malo no fue él conmigo, en mi experiencia, él fue bueno, él fue fiel, él fue lindo, él fue perfecto, en mi experiencia...”, señaló.

“Fue mi primer amor”: exesposa de Christian Domínguez hace emotiva confesión sobre el cantante. Captura: Eso Háblalo.

Pero Tania continuó profundizando en sus recuerdos y volvió a describir la relación que tuvo con Christian Domínguez como una de las etapas más felices de su vida. “Fue muy bonito lo que duró, él fue muy lindo, es muy lindo”, agregó con evidente nostalgia.

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La entrevista también dejó espacio para una reflexión personal de Tania Ríos sobre cómo terminó su historia de amor con el cantante. Según contó, fue ella quien tomó la decisión de separarse, algo que hasta el día de hoy sigue generándole preguntas y sentimientos encontrados.

“Como él mismo me dijo, si tú nunca me hubieras dejado, yo nunca te hubiera dejado (...) Yo creo que lo dejé muy mal traumadamente que se portó así con la vida, eso es lo que yo pienso cada vez que sale una, dos, tres, pienso: ‘¿Tan mala fui yo?’”, comentó.

“Fue mi primer amor”: exesposa de Christian Domínguez hace emotiva confesión sobre el cantante. Captura: Eso Háblalo.

La confesión provocó múltiples reacciones, ya que muchos interpretaron sus palabras como una reflexión sobre las posteriores relaciones sentimentales del cantante y las constantes polémicas que protagonizó con otras parejas.

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Además de hablar sobre el presente, Tania Ríos recordó cómo comenzó su romance con Christian Domínguez cuando ambos eran prácticamente adolescentes. Según contó, se conocieron en el circo de su familia, en una etapa en la que el cantante ya gozaba de cierta popularidad.

“Lo conocí en el circo de mi papá, él era muy famoso, yo no sabía quién era, nos miramos, nos enamoramos, fue como amor a primera vista, fue muy bonito, un amor muy inocente, muy limpio, muy sano, pero yo tenía 15, 16 añitos”, recordó.

La exesposa del cantante explicó que el romance se volvió tan intenso que incluso tomó una decisión radical para no separarse de él cuando el circo debía continuar viajando por distintas ciudades.

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“El circo tenía que continuar viajando y yo dije: ‘No me quiero ir, yo quiero ver a ese chico, yo quiero seguir con él’. La única opción era casarnos y estar juntos, me casé siendo menor de edad con permiso de mi mamá”, reveló.

“Fue mi primer amor”: exesposa de Christian Domínguez hace emotiva confesión sobre el cantante. Captura: Eso Háblalo.