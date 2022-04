Érika Villalobos habría sospechado de Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz antes del ampay: “Estúpida no soy”

Érika Villalobos habló por primera vez tras ampay de Aldo Miyashiro. (Foto: Composición Infobae)

Rompió su silencio. Érika Villalobos brindó una entrevista exclusiva al espacio digital “Ventana de emergencia”, conducido por el youtuber Carlos Orozco. Durante la conversación, la destacada actriz habló sobre su carrera artística y de “Todos vuelven”, su última obra teatral. También dedicó unos minutos para referirse al ampay de Aldo Miyashiro, quien fue su pareja sentimental durante los últimos 17 años de su vida.

Luego de hacer un repaso por sus papeles más importantes, el comunicador le recordó a Villalobos que pronto aparecerá en un musical y es posible que las cámaras de los programas de espectáculo la esperen a las afueras del recinto para preguntarle sobre las imágenes de su esposo besando a Fiorella Retiz, exreportera de La Banda del Chino. “¿Es para ti jod*** lidiar con eso?”, preguntó el youtuber.

“No es tan jod***, en realidad. Yo simplemente si no quiero, no contesto. Eso normalmente hago porque no me gusta hablar de mi vida. La gente piensa que yo les debo una explicación, pero yo no he sido escogida por el pueblo, quizás un político tendría que dar explicaciones. Yo a la gente le debo mi trabajo. Si quiero hablo o no, y yo siempre elijo no hablar, salvo que me provoque”, respondió la artista nacional.

Asimismo, contó la presión mediática que ha estado recibiendo en los últimos días desde que Magaly Medina emitió el ampay. “Me molesta cuando se meten con mi familia, con mis hijos, cuando los graban, cuando se ponen en la puerta de mi casa. Ahí sí yo puedo perder los papeles y soy capaz de todo, con mis hijos no se metan. Todo lo que quieran conmigo, pero con ellos no”, sostuvo.

¿SOSPECHABA DE ALDO MIYASHIRO Y FIORELLA RETIZ?

En otro momento de la entrevista, la recordada actriz de Torbellino señaló que la información que se difunde en los programas de espectáculo no siempre es cierta. Aunque no quiso decirlo directamente, estaría hablando sobre el ampay que protagonizaron Aldo Miyashiro y Óscar del Portal en el departamento del periodista deportivo.

“No simplemente porque alguien lo dijo en la televisión es verdad. Hay ciertas cosas que son evidentes, pero hay otras que la gente se la cree porque alguien más lo dijo. La gente en TV no conoce a las personas... Nadie me conoce a mí, no saben… Yo estúpida no soy… pero la gente habla como si sí (lo fuera) ”, señaló Érika Villalobos.

Recordemos que desde que Magaly Medina difundió el ampay de su ahora expareja, muchos señalaron que la actriz no tenía conocimiento de la relación extramatrimonial de Miyashiro, ya que habían regresado de vacacionar en España el mismo día que él decidió acudir al departamento de Óscar del Portal para encontrarse con la exreportera. Al parecer, Érika ya sospechaba que había un romance clandestino entre ambos.

Érika Villalobos habló por primera vez sobre el ampay de Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz. Esto fue lo que dijo | VIDEO: Youtube / Carlos Orozco

YA HABÍA INTENTADO “AMPAYARLO”

Durante una entrevista con Andrea Llosa en el 2019, la actriz de teatro confesó que ya había intentado “pescar” a su esposo siéndole infiel, pero nunca pudo hacerlo porque siempre lo encontraba con sus amigos. Sus sospecharon iniciaron porque él salía frecuentemente de madrugada debido a que sufría de insomnio.

“Al principio salía con sus amigos, eso es difícil de entender. Una se imagina lo peor siempre, cuando alguien sale en la noche y regresa en la madrugada (Andrea: está con otra) es lo primero que piensas, pero después ya me acostumbré y entendí. Todas las veces que yo lo quise pescar, estaba con sus amigos”, manifestó.

En aquel entonces, Érika Villalobos detalló que Aldo era la única pareja que siempre se mantuvo a su lado y le demostró lo importante que era para él, al punto de comprometerse en matrimonio a pesar que estaba acostumbrado a vivir solo durante años.