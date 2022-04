Aldo Miyashiro pide que paren los insultos contra Fiorella Retiz: “El culpable soy yo”

Aldo Miyashiro pidió que no ataquen a las demás personas involucradas en el ampay. (Foto: Composición Infobae)

Aldo Miyashiro admitió su infidelidad y pidió perdón a su esposa Érika Villalobos, con quien llevaba 17 años de sólido matrimonio, por todo el dolor que le ha causado el ampay difundido por Magaly Medina. Además, se refirió por primera vez a Fiorella Retiz, exreportera de la Banda del Chino. Su mensaje en su programa nocturno se hizo tendencia rápidamente en redes sociales.

Al inicio, el también actor asumió toda la responsabilidad por las imágenes en las que aparece besando apasionadamente a la periodista deportiva. “He decidido asumir como hombre que soy mi responsabilidad sin escaparle a este momento tan duro. Quiero pedirle perdón públicamente a Erika porque traicioné su confianza y no estuve a la altura, ni merezco todo lo que ella hizo por mí”.

Tras ello, Miyashiro señaló que no le guarda rencor a los usuarios que se dedican a insultarlo en redes sociales. Sin embargo, se mostró en desacuerdo con los ataques que ha estado recibiendo Fiorella Retiz, protagonista del ampay. Como es bien sabido, la comunicadora desactivó los comentarios de sus plataformas a fin de evitar las agresiones verbales contra su persona.

“ Lamento muchísimo la situación que vive Fiorella Retiz porque el responsable y el culpable soy yo . Soy un hombre de 46 años, yo soy el hombre casado que no debió pasar ese caminito… que empezó como un juego y se fue excediendo y terminó en lo que vieron, en esas imágenes de besos y caricias”, indicó.

MIYASHIRO PIDE QUE LOS ATAQUES SEAN CONTRA ÉL

Nuevamente, Aldo Miyashiro se hizo responsable de las comprometedoras imágenes que protagonizó con la exreportera. Por esa misma razón, pidió a los televidentes que los insultos sean dirigidos únicamente hacia él, y no hacia su esposa Érika Villalobos o hacia alguna tercera persona.

“ A los que me están insultando y degradando, les pido que todo sea contra mí. Que no involucren a las demás partes, no involucren a mi familia. Saquen su rabia conmigo porque fui yo que lo hice. No hagan nada contra mi familia porque ahí mi situación va a cambiar. Ellos no tienen la culpa de nada, toda la tengo yo y la asumo con dolor y vergüenza. Yo soy el blanco para ustedes”, manifestó.

Antes de despedirse, el recordado actor de La Gran Sangre aseguró que no tiene conocimiento de cuándo volvería a la televisión, pero que guardaba la esperanza de algún día hacerlo. Cabe resaltar que él mismo aceptó la posible sanción que le daría América Televisión por su sonado ampay.

El perdón de Aldo Miyashiro | VIDEO: América TV

FIORELLA RETIZ ADMITE SU CULPA

Poco después del pronunciamiento de Aldo Miyashiro, la exreportera de La Banda del Chino publicó un comunicado en sus redes sociales para aceptar lo evidente. Retiz admitió que sí mantuvo una relación clandestina con el conductor de televisión a costa de Érika Villalobos, hecho por el cual se siente terriblemente apenada.

“ Lamento mucho lo que ha sucedido. Pido perdón a todas las personas involucradas. No hay palabras para expresar mi dolor y pena. Nunca pensé vivir algo así. Ahora, en soledad y vergüenza, enfrentaré las consecuencias. A todos los que me conocen y me han apoyado les doy gracias de corazón ”, escribió Fiorella a la medianoche.

Comunicado de Fiorella Retiz

Como era de esperarse, su nombre se volvió tendencia en Twitter y los internautas arremetieron contra ella por haberse relacionado sentimentalmente con un hombre casado. Otro grupo no sacó cara por ella, pero responsabilizó en su totalidad a Aldo Miyashiro, pues fue él quién decidió cruzar la línea de la confianza para terminar traicionando a su esposa.

SEGUIR LEYENDO: