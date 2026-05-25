San Marcos inicia hoy mesa de diálogo luego de dos semanas desde la toma del campus universitario por parte de estudiantes

La fundación de San Marcos en 1551 convirtió al Perú en sede de la primera universidad de América y en epicentro histórico de la formación intelectual del continente. (Andina)

Por medio de un comunicado difundido en sus redes sociales, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció que se instalará una mesa de diálogo a partir de este lunes 25 de mayo con participación de los estudiantes que mantienen tomada la ciudad universitaria desde el 12 de mayo.

El encuentro, según lo anunciado, contará con mediación de la Defensoría del Pueblo y tendrá el objetivo de buscar el restablecimiento de las actividades académicas y administrativas al interior de la institución luego de dos semanas de protestas estudiantiles contra un proyecto de ley que beneficiaría a la actual rectora Jerí Ramón con una reelección en su cargo.

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El encuentro se realizará en el Centro Cultural de San Marcos, conocido como la Casona, según la propia universidad. La institución señaló que solicitó formalmente la intervención de la Defensoría del Pueblo como ente facilitador del proceso.

UNMSM aceptó renuncia del Comité Electoral

La universidad también informó en su comunicado que la Asamblea Universitaria del 22 de mayo aprobó por mayoría la renuncia del Comité Electoral. A partir de esa decisión, se convocará en los próximos días a un nuevo comité para conducir otro proceso eleccionario dentro de la casa de estudios, de acuerdo con la UNMSM.

Ese punto se conoció después de varios días de tensión entre las autoridades y el alumnado. El texto base indica que, antes de confirmarse la cita, la Federación Universitaria había cuestionado la falta de voluntad de las autoridades para resolver la crisis.

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El documento, suscrito entre otros por Héctor Cerna, Alex Salazar, Edgardo Tabuchi, Ivón Bernuy, Jesús Villanueva, Michel Santiago y Cintia Bonilla, cita“actos de presión e interferencia política que comprometieron la autonomía universitaria y el funcionamiento del órgano electoral”.

Gisella Orjeda, asambleísta universitaria de la UNMSM y doctora en biología, afirmó en RPP que esas presiones aluden a la toma del campus, a la visita de congresistas y a una carta de la Defensoría del Pueblo que trasladó la responsabilidad de la solución al Consejo Universitario y a la rectoría.

La protesta comenzó alrededor de las 5 de la tarde dentro de la ciudad universitaria en contra de un proyecto de ley impulsado desde el Congreso que podría beneficiar a la rectora Jerí Ramón. Composición: Infobae

Las exigencias de los estudiantes

La asambleísta detalló que los estudiantes sostienen tres exigencias:

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El rechazo al Proyecto de Ley N.° 12736 , impulsado en el Congreso con el respaldo de la bancada Podemos Perú —aliada de la rectora, según Orjeda—, que habilitaría la reelección inmediata de rectores y vicerrectores. La reducción de la valla electoral del 20% aprobada por el Consejo Universitario, que excluye de representación a los grupos estudiantiles que no alcancen ese umbral. La suspensión del sistema de Voto Electrónico No Presencial (VENP), cuya fiabilidad el propio Jurado Nacional de Elecciones no ha validado en materia de seguridad.

Sobre este último punto, Orjeda recordó que en 2025 la segunda vuelta de las elecciones del decano de Medicina debió anularse por completo y realizarse de forma presencial ante múltiples denuncias de suplantación en el sistema digital. La ONPE confirmó posteriormente que no podrá brindar el servicio de VENP para las elecciones de rector y vicerrectores previstas para julio de 2026.