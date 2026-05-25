Paro de transporte en Perú: todo lo que sabe de la medida para el martes 2 de junio por el alza del combustible

El paro indefinido de transportistas en Perú, convocado desde el 2 de junio, busca frenar el aumento sostenido en los precios de combustibles. (Andina)

El sector transporte en Perú volverá a enfrentar una nueva paralización este martes 2 de junio. Más de 120 mil transportistas de carga pesada de diversas regiones y empresas de transporte público de Lima y Callao suspenderán sus actividades.

El paro tendrá carácter nacional y afectará tanto el traslado de carga como de pasajeros, tras el incremento sostenido en los precios de los combustibles y la ausencia de respuestas concretas del Gobierno.

Los gremios de transporte terrestre, entre ellos organizaciones de carga pesada, transporte interprovincial y urbano, enviaron una carta al presidente José María Balcázar solicitando la emisión de decretos de urgencia para implementar subsidios y frenar el impacto económico en el sector.

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Los dirigentes exigieron la aprobación inmediata de subsidios y otras medidas económicas luego de que el consenso se alcanzó en una reunión con autoridades el pasado 14 de abril.

Gremios de transporte anuncian paro nacional indefinido por el aumento de combustibles en Perú | Difusión

El vicepresidente de la Unión Nacional de Transportistas, Fernando Fuentes, explicó a RPP Noticias que la demanda principal consiste en un subsidio de al menos 4 soles por galón de petróleo, cifra que permitiría reducir el impacto en los costos operativos.

Fuentes detalló que entre marzo y mayo de este año el precio del combustible pasó de 12,50 a 24 soles por galón, lo que representa un incremento que los transportistas consideran insostenible.

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“El Ejecutivo se había comprometido a implementar una subvención para el sector; sin embargo, hasta el momento no se han concretado medidas”, dijo. El gremio advirtió que la paralización será indefinida si no se recibe una respuesta oficial antes del 2 de junio.

Demandas adicionales

La convocatoria logró unir a sectores que tradicionalmente mantienen reclamos separados. Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao, anunció en declaraciones recogidas por Exitosa que el transporte público urbano y las empresas de transporte interprovincial se sumarán a la medida.

Alza de combustible genera aumento de pasajes en el transporte público y transportistas anuncian paro (Andina)

Vargas indicó que el sector solicitó un subsidio temporal de dos meses, focalizado para el transporte formal, además de la aprobación de un crédito Reactiva con condiciones preferentes.

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Vargas declaró: “No estamos pidiendo que nos regalen el dinero, sino que nos dejen con unas condiciones un poco más preferentes para el sector, porque ya tenemos una tasa que nos cobran entre dieciocho y veinticinco por ciento de intereses. Al no pagar la deuda, tengo que pagar el capital más los intereses más las penalidades y eso se ha convertido en una bola de nieve inmensa que es imposible pagar el día de hoy”.

El dirigente aseguró que si antes del 2 de junio no hay una solución por parte del Gobierno, los transportistas ejecutarán la paralización nacional.

Afectaciones para usuarios

El aumento del precio de los combustibles repercutió en el costo del transporte público y de carga. Según cifras recientes, el diésel, esencial para la carga pesada, se encuentra en 23,85 soles por galón, el GLP supera los 7,82 soles, la gasolina regular alcanza los 20,39 soles y la gasolina premium sobrepasa los 21,50 soles. Algunos transportistas de colectivos evalúan elevar la tarifa hasta 10 soles por pasajero para cubrir sus costos.

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Cientos de pasajeros varados en los principales paraderos de Lima Metropolitana debido al paro de transportistas del pasado 4 de noviembre. (Andina)

La situación también afecta a conductores de colectivos y taxis, quienes buscan rutas de abastecimiento alternativas para ahorrar en combustible. El gasto diario en GLP, que antes se ubicaba entre 35 y 40 soles, ahora puede superar los 60 soles diarios, según testimonios.

Además del impacto en el sector transporte, el aumento de los combustibles incide en los precios de la canasta básica, ya que los costos de traslado repercuten directamente en el valor final de los productos esenciales. Los representantes gremiales han alertado que los nuevos valores resultan insostenibles para quienes dependen de ingresos diarios.

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Contexto de crisis

En el último año, los gremios de transportistas realizaron diversas jornadas de protesta para exigir acciones frente a la inseguridad ciudadana y el incremento de precios.

El precio del diésel alcanza los 23,85 soles por galón y la gasolina regular supera los 20 soles, agravando la situación para transportistas y usuarios. (Andina)

Los conductores también denuncian amenazas por cobro de cupos y demandan que el Gobierno actúe con prontitud. La falta de acuerdos y la ausencia de decretos de urgencia han llevado a que la protesta actual reúna tanto a la carga pesada como al transporte urbano.

El comunicado enviado al presidente Balcázar advierte que la demora en la aplicación de medidas pone en riesgo la continuidad del servicio de transporte público, la distribución de productos básicos y la estabilidad económica de miles de familias vinculadas al sector.

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El escenario planteado por los gremios sugiere que, de no aprobarse los subsidios y créditos solicitados, la paralización del transporte en Perú se mantendrá de forma indefinida a partir del 2 de junio, afectando a usuarios, empresas y a la economía nacional.