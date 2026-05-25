Perú

Crimen en Cañete: Adolescente de 16 años muere apuñalado en la Plaza de Armas de Mala

Serenazgo capturó a dos de los presuntos responsables, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos. Vecinos exigen mayor seguridad y las autoridades han suspendido eventos públicos en la zona

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Un adolescente de solo 16 años fue brutalmente asesinado a puñaladas por un grupo de sujetos en la Plaza de Armas de Mala, Cañete. El violento ataque quedó registrado por testigos, y las autoridades ya han capturado a dos de los presuntos responsables. | Latina Noticias

La muerte violenta de un adolescente de 16 años tras un ataque con arma blanca en la Plaza de Armas de Mala, provincia de Cañete, ha causado conmoción en la comunidad. Según reportó Latina Noticias, el hecho ocurrió durante la tarde, cuando vecinos y transeúntes presenciaron la agresión de un grupo de al menos cuatro personas.

Testigos relataron que la víctima fue atacada por al menos sujetos, entre los que uno vestía polo azul y otro polera negra. En medio del incidente, los agresores huyeron, dejando al menor tendido en el suelo. Los vecinos y algunas personas que se encontraban en la plaza intentaron auxiliarlo y lo trasladaron al centro de salud más cercano.

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Asimismo, el personal de Serenazgo logró capturar minutos después a dos de los presuntos responsables: un joven de 18 años y un menor de 15, conocido con el alias de Supa. Según la hipótesis preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), el móvil del ataque estaría relacionado con un ajuste de cuentas o venganza.

Un familiar del adolescente relató que los hechos tuvieron origen en una pelea ocurrida en los exteriores de una discoteca. Según su testimonio, “le dejan golpeado y su enamorada lo trae al hospital. Lo revisan y lo mandan a casa a descansar. En la madrugada comenzó a vomitar con los signos vitales débiles, y fallece en el hospital”.

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Plaza de Armas de Mala: adolescente asesinado en violento ataque
Plaza de Armas de Mala: adolescente asesinado en violento ataque| Foto: Latina Noticias

Vecinos preocupados por casos de agresión

La Plaza de Armas de Mala, ubicada en el centro del distrito, fue el escenario de un hecho que ha despertado preocupación en los habitantes.

“Es preocupante que en el corazón de Mala pase esto. Imagine si esto ocurre en la plaza, ¿qué pueden opinar y pensar nuestros vecinos que viven a los alrededores? Pedimos a nuestras autoridades que tomen cartas en el asunto y que por lo menos tengamos la presencia de policías y Serenazgo dentro de este parque”, expresó un vecino.

La Subprefectura de Mala emitió un comunicado en el que anunció que, debido a lo sucedido, no se otorgarán garantías para la realización de eventos sociales en los próximos quince días. Mientras tanto, la policía de Chilca se encuentra a cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen.

La tranquilidad de la Plaza de Armas de Mala se vio interrumpida por un violento crimen: un menor de 16 años fue apuñalado por un grupo de atacantes. Vecinos exigen mayor seguridad y las autoridades han suspendido eventos públicos en la zona.
La tranquilidad de la Plaza de Armas de Mala se vio interrumpida por un violento crimen: un menor de 16 años fue apuñalado por un grupo de atacantes. Vecinos exigen mayor seguridad y las autoridades han suspendido eventos públicos en la zona. Foto: Latina Noticias

El caso ha puesto en alerta a los residentes de Mala, quienes demandan mayor presencia policial y acciones concretas por parte de las autoridades locales para evitar nuevos episodios de violencia en espacios públicos.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Emergencias: Puedes llamar al 105, donde atienden situaciones de violencia, delitos, accidentes y emergencias de seguridad ciudadana en todo el país.

Bomberos Voluntarios del Perú Emergencias: Puedes comunicarte al 116, desde donde responden ante incendios, rescates, accidentes y situaciones que requieran asistencia inmediata.

Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) Emergencias: Brinda atención prehospitalaria ante emergencias médicas, accidentes y situaciones de salud crítica. Comunícate al 106.

Estos servicios están disponibles las 24 horas y pueden ser contactados gratuitamente desde cualquier teléfono fijo o móvil en todo el territorio nacional.

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