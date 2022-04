Magaly Medina dejó en evidencia a Óscar del Portal con pruebas y así explotaron los memes en redes sociales

Óscar del Portal fue captado con Fiorella Méndez. (Foto: Instagram)

La conductora Magaly Medina publicó este martes en su programa Magaly TV La Firme lo que podría considerarse la continuación del ampay presentado la semana pasada entre el conductor deportivo Óscar del Portal y la productora Fiorella Méndez. Como se recuerda, ellos fueron captados llegando a la casa de Del Portal de noche y ella se retiró al día siguiente del departamento. En dicho ampay, lo más resaltante fue la aparición del conductor Aldo Miyashiro con la reportera Fiorella Retiz.

Sin embargo, con el correr de los días, se cuestionó que el ampay no mostró imágenes comprometedoras de Del Portal y Méndez, como sí las hubo con Miyashiro. Incluso el conductor de la Banda del Chino en su única aparición pública aseguró que Méndez y Del Portal durmieron separados esa noche, dejando entrever que no había nada entre los dos.

Es por ello que este martes, Magaly mostró pruebas contundentes que desbaratan el argumento que señala que no habría nada entre el comentarista deportivo y la productora. Medina mostró boletas y varios ingresos de Óscar del Portal y Fiorella Méndez a un hotel en las mismas fechas. Estas fechas coincidían con los viajes internacionales que hacía el periodista al extranjero. La conjetura de Magaly es que Del Portal le decía a su esposa que estaba de viaje, cuando en realidad estaba con Méndez.

Magaly Medina opina sobre las pruebas nuevas pruebas de Óscar del Portal y Fiorella Méndez. VIDEO: ATV

Los usuarios en redes sociales siguieron atentamente las imágenes presentadas en Magaly TV La Firme y lanzaron una batería de memes poco después de emitido el informe que compromete seriamente a Óscar del Portal, quien está casado, y actualmente se encuentra con su esposa en República Dominicana.

LA VERSIÓN DE ALDO MIYASHIRO

Aldo Miyashiro se presentó en su programa La Banda del Chino para hacer un mea culpa y pedir disculpas públicas a su aún esposa Érika Villalobos tras la difusión de las imágenes donde se le ve besando a su reportera Fiorella Retiz en el departamento de Óscar del Portal.

Asimismo, indicó que no respetó el hogar de la figura de América TV. Como se recuerda, el periodista también fue tildado de “infiel”, pues pasó la noche entera con la productora Fiorella Méndez. Sin embargo, el conductor señaló que el comentarista deportivo y la productora ya se encontraban dormidos y, según dio a entender, no habrían estado descansando en la misma cama.

“En esas imágenes se ha especulado muchísimo sobre Fiorella y Óscar, es una situación que yo también tengo que pedir disculpas porque…en un momento que Fiorella estaba dormida y Óscar estaba en su cuarto, pasó todo esto, yo tampoco respeté la casa de Óscar del Portal”, precisó.

Magaly Medina no creyó en las palabras de Aldo Miyashiro, quien dijo que Óscar del Portal y Fiorella Méndez no durmieron juntos la noche del ampay | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

LA VERSIÓN DE FIORELLA MÉNDEZ

Christian Domínguez fue el portavoz de la productora La Banda del Chino tras el sonado ampay. Durante la emisión de América Hoy, el cumbiambero explicó que Fiorella Méndez le dijo que ella solo se quedó a dormir en el departamento de Óscar del Portal porque estaba muy cansada de trabajar hasta altas horas de la noche.

“Ella lloraba todo el tiempo. Me dijo que se quedó dormida porque justamente trabaja para ambas personas. (Con Aldo Miyashiro) trabaja lo de Once Machos y con Óscar del Portal hace La Liga. Me dijo llorando que, fácil nadie le iba a creer, pero que ella se quedó dormida y que nunca vio a Aldo (besando a Fiorella)”, contó la actual pareja de Pamela Franco.

“Me dice que estaba la persona que trabaja en su casa, siempre estuvo allí. Había 7 personas y la esposa de Óscar sí sabía de esta reunión”, agregó.

