Felipe Chávez vuelve al Bayern Múnich tras su breve paso por Colonia: el peruano define su próximo reto

Felipe Chávez vuelve al Bayern Múnich tras no lograr consolidarse en Colonia. Crédito: FC Köln

Felipe Chávez atraviesa un momento importante en su joven carrera en Europa. Luego de una temporada con escasa continuidad en el FC Köln, el mediocampista peruano regresará al Bayern Múnich, club dueño de su pase y que todavía mantiene confianza en su proyección a futuro. La decisión se produce después de que el conjunto colonés optara por no ejecutar la opción de compra incluida en el préstamo del futbolista nacional.

La cesión de Chávez al Colonia se concretó a inicios de 2026 con el objetivo de que pudiera sumar experiencia y minutos en la Bundesliga. El cuadro ‘bávaro’ entendía que la competencia dentro de su plantel dificultaba que el peruano tuviera espacio inmediato en el primer equipo, por lo que consideró necesario enviarlo a otro club donde pudiera continuar con su crecimiento deportivo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el escenario terminó siendo distinto al esperado. Durante su paso por FC Köln, el volante nacional tuvo muy poca participación y apenas logró disputar algunos encuentros oficiales, acumulando menos de cien minutos en la liga alemana. Incluso, pese a los cambios en el cuerpo técnico y las distintas necesidades del club durante la temporada, ‘Pippo’ nunca logró consolidarse dentro de la rotación principal.

Colonia no ejecutó la opción de compra por Felipe Chávez. Crédito: X

Una etapa corta, pero importante para su desarrollo

A pesar de la falta de continuidad, la experiencia en Colonia representó un aprendizaje importante para el futbolista peruano. El hecho de integrarse a un plantel de Bundesliga, convivir en la alta competencia y adaptarse a un entorno más exigente forma parte del proceso de formación que atraviesan muchos jóvenes talentos en Europa.

PUBLICIDAD

Además, Felipe Chávez continúa siendo considerado un jugador de enorme potencial por parte del Bayern Múnich. Desde el club bávaro mantienen una valoración positiva sobre sus condiciones técnicas y su proyección, especialmente por su calidad con el balón y capacidad para desempeñarse en distintas zonas del mediocampo.

Cuando se oficializó su préstamo meses atrás, Christoph Freund, director deportivo del Bayern, destacó públicamente el talento del peruano y dejó claro que el club seguía viendo en él una apuesta importante a largo plazo. Incluso, la operación con Colonia contemplaba una cláusula de recompra para los ‘bávaros’ en caso el préstamo terminara convirtiéndose en una venta definitiva.

PUBLICIDAD

El futbolista peruano jugó su primer partido en la liga alemana con el equipo 'bávaro'. (Video: ESPN)

El Bayern todavía cree en Felipe Chávez

Con el retorno ya confirmado, ahora se abre una nueva etapa en la carrera del volante nacional. Todo apunta a que el Bayern Múnich, club con el que mantiene contrato hasta mediados de 2027, buscará nuevamente cederlo a préstamo para que pueda encontrar mayor continuidad y seguir acumulando experiencia en el fútbol europeo.

A sus 19 años, Felipe Chávez todavía atraviesa una etapa clave de formación y el principal objetivo será hallar el contexto ideal para potenciar su crecimiento deportivo. Más allá de no haber logrado consolidarse en Colonia, el mediocampista peruano continúa siendo considerado uno de los proyectos jóvenes más interesantes dentro de la estructura del cuadro bávaro.

PUBLICIDAD

El volante nacional ya tuvo la oportunidad de debutar oficialmente con el primer equipo del Bayern bajo las órdenes de Vincent Kompany, técnico que también conoce de cerca sus condiciones futbolísticas. Además, ‘Pippo’ ha comenzado a ganar espacio en la selección peruana absoluta, reflejando la expectativa que existe alrededor de su evolución y proyección internacional.

Felipe Chávez disputando sus primeros minutos con Perú. - Crédito: FPF

Por ahora, el futuro inmediato de Felipe Chávez permanece abierto. Lo concreto es que regresará al Bayern Múnich tras una breve experiencia en Colonia, en una decisión que podría resultar determinante para el siguiente gran paso de su carrera profesional.