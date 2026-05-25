Verónica Linares revela divertida confusión con Federico Salazar: “La gente cree que somos esposos”

Verónica Linares y Federico Salazar se ríen y expresan asombro ante los persistentes rumores que los vinculan sentimentalmente, desmintiendo que sean esposos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el sentido del humor que la caracteriza, Verónica Linares sorprendió al contar una de las confusiones más curiosas que arrastra desde hace años debido a su larga dupla televisiva con Federico Salazar. La periodista reveló que muchas personas están convencidas de que ambos fueron esposos y que incluso algunos creen que se divorciaron, pese a que nunca mantuvieron una relación sentimental.

Durante su participación en el podcast ‘Chancho flaco’, la conductora de ‘Primera Edición’ recordó entre risas cómo el público terminó asociándola sentimentalmente con su compañero de conducción debido a los años que llevan trabajando juntos frente a cámaras. La periodista explicó que la química y cercanía profesional que muestran diariamente en televisión generó que muchos televidentes imaginaran una historia de amor inexistente.

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“Sí, la gente nos relaciona (como pareja). La gente pensó, cuando Federico anunció su divorcio, que se había divorciado de mí. Hay gente que cree que nosotros somos esposos”, comentó Verónica Linares divertida por la situación.

Verónica Linares y Federico Salazar

La confesión provocó risas en el set del podcast, pero también dejó en evidencia cómo el público suele mezclar la vida profesional de los personajes televisivos con aspectos personales. Según contó la periodista, el tema volvió a surgir recientemente gracias a una conversación que tuvo con su amigo Luis Carlos Burneo, quien le recordó que todavía hay personas convencidas de que ella y Federico Salazar fueron pareja.

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“Eso me lo hizo recordar mi amigo Luis Carlos Burneo. Me dijo: ‘Oye, ¿sabes que la gente todavía piensa que ustedes son esposos?’. Qué gracioso, qué gracioso. Entonces pensaban que nos habíamos divorciado, ¿no?, y siguen juntos en la tele”, relató entre carcajadas.

La reacción de Verónica Linares dejó claro que toma la situación con humor y naturalidad. Sin embargo, también mostró sorpresa por el nivel de confusión que existe entre algunos televidentes, quienes incluso interpretaron el divorcio de Federico Salazar con la actriz Katia Condos como una supuesta separación entre los conductores de noticias.

Verónica Linares lleva su programa de YouTube a Canal N. América Tv.

No habla del final de la relación entre Federico Salazar y Katia Condos

Pese a la insistencia sobre el tema, Verónica Linares dejó en claro que prefiere mantener distancia respecto a cualquier comentario relacionado con la vida privada de Federico Salazar, especialmente tras su separación de Katia Condos. La periodista explicó que cualquier declaración, incluso inocente, puede terminar convirtiéndose en motivo de especulación pública o titulares fuera de contexto.

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“Yo prefiero no decir nada sobre él. O sea, no decir ni bien ni mal, porque después eso termina especulándose de diferente manera”, señaló con firmeza.

La periodista relató que decidió apoyarlo compartiendo el emprendimiento en sus redes sociales, sin imaginar que posteriormente algunas publicaciones terminarían relacionando el detalle floral con Federico Salazar.

“Un día, el señor que limpia los baños en el canal se me acercó para venderme unas rosas que su esposa hace a crochet, y me pregunta si puedo ayudarlo. Le dije mándame el WhatsApp y lo pongo en redes sociales. Puse: ‘Miren, qué bonito, una persona que necesita ayuda se cachuelea con las flores, es un bonito regalo’”, explicó.

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Verónica Linares confiesa si se sintió atraída por Federico Salazar

Sin embargo, horas después comenzaron a aparecer versiones completamente distintas sobre aquella publicación. Verónica Linares reveló que algunos medios insinuaron que las flores habrían sido un regalo romántico de Federico Salazar, alimentando nuevamente rumores sobre una supuesta relación sentimental entre ambos.

“Ese día, en la tarde (publican), Verónica fue sorprendida con unas rosas que, no sé... que Federico Salazar. Entonces, no voy a opinar sobre cómo veo a Federico. De ninguna manera”, dijo entre risas, dejando claro que ese tipo de experiencias la llevaron a ser mucho más cautelosa con sus declaraciones públicas.

Verónica Linares intentó separar una mesa en Central y no encontró reserva disponible hasta el 2025.