Perú

Verónica Linares revela divertida confusión con Federico Salazar: “La gente cree que somos esposos”

La conductora de ‘Primera Edición’, contó entre risas que muchas personas creen que mantiene una relación sentimental con su compañero de conducción

Guardar
Google icon
Verónica Linares ríe y señala a Federico Salazar, quien luce sorprendido; una burbuja de pensamiento con un pastel de bodas aparece sobre ellos.
Verónica Linares y Federico Salazar se ríen y expresan asombro ante los persistentes rumores que los vinculan sentimentalmente, desmintiendo que sean esposos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el sentido del humor que la caracteriza, Verónica Linares sorprendió al contar una de las confusiones más curiosas que arrastra desde hace años debido a su larga dupla televisiva con Federico Salazar. La periodista reveló que muchas personas están convencidas de que ambos fueron esposos y que incluso algunos creen que se divorciaron, pese a que nunca mantuvieron una relación sentimental.

Durante su participación en el podcast ‘Chancho flaco’, la conductora de ‘Primera Edición’ recordó entre risas cómo el público terminó asociándola sentimentalmente con su compañero de conducción debido a los años que llevan trabajando juntos frente a cámaras. La periodista explicó que la química y cercanía profesional que muestran diariamente en televisión generó que muchos televidentes imaginaran una historia de amor inexistente.

PUBLICIDAD

Sí, la gente nos relaciona (como pareja). La gente pensó, cuando Federico anunció su divorcio, que se había divorciado de mí. Hay gente que cree que nosotros somos esposos”, comentó Verónica Linares divertida por la situación.

Verónica Linares y Federico Salazar
Verónica Linares y Federico Salazar

La confesión provocó risas en el set del podcast, pero también dejó en evidencia cómo el público suele mezclar la vida profesional de los personajes televisivos con aspectos personales. Según contó la periodista, el tema volvió a surgir recientemente gracias a una conversación que tuvo con su amigo Luis Carlos Burneo, quien le recordó que todavía hay personas convencidas de que ella y Federico Salazar fueron pareja.

PUBLICIDAD

Eso me lo hizo recordar mi amigo Luis Carlos Burneo. Me dijo: ‘Oye, ¿sabes que la gente todavía piensa que ustedes son esposos?’. Qué gracioso, qué gracioso. Entonces pensaban que nos habíamos divorciado, ¿no?, y siguen juntos en la tele”, relató entre carcajadas.

La reacción de Verónica Linares dejó claro que toma la situación con humor y naturalidad. Sin embargo, también mostró sorpresa por el nivel de confusión que existe entre algunos televidentes, quienes incluso interpretaron el divorcio de Federico Salazar con la actriz Katia Condos como una supuesta separación entre los conductores de noticias.

Verónica Linares lleva su programa de YouTube a Canal N. América Tv.
Verónica Linares lleva su programa de YouTube a Canal N. América Tv.

No habla del final de la relación entre Federico Salazar y Katia Condos

Pese a la insistencia sobre el tema, Verónica Linares dejó en claro que prefiere mantener distancia respecto a cualquier comentario relacionado con la vida privada de Federico Salazar, especialmente tras su separación de Katia Condos. La periodista explicó que cualquier declaración, incluso inocente, puede terminar convirtiéndose en motivo de especulación pública o titulares fuera de contexto.

Yo prefiero no decir nada sobre él. O sea, no decir ni bien ni mal, porque después eso termina especulándose de diferente manera”, señaló con firmeza.

La periodista relató que decidió apoyarlo compartiendo el emprendimiento en sus redes sociales, sin imaginar que posteriormente algunas publicaciones terminarían relacionando el detalle floral con Federico Salazar.

Un día, el señor que limpia los baños en el canal se me acercó para venderme unas rosas que su esposa hace a crochet, y me pregunta si puedo ayudarlo. Le dije mándame el WhatsApp y lo pongo en redes sociales. Puse: ‘Miren, qué bonito, una persona que necesita ayuda se cachuelea con las flores, es un bonito regalo’”, explicó.

Verónica Linares confiesa si se sintió atraída por Federico Salazar
Verónica Linares confiesa si se sintió atraída por Federico Salazar

Sin embargo, horas después comenzaron a aparecer versiones completamente distintas sobre aquella publicación. Verónica Linares reveló que algunos medios insinuaron que las flores habrían sido un regalo romántico de Federico Salazar, alimentando nuevamente rumores sobre una supuesta relación sentimental entre ambos.

Ese día, en la tarde (publican), Verónica fue sorprendida con unas rosas que, no sé... que Federico Salazar. Entonces, no voy a opinar sobre cómo veo a Federico. De ninguna manera”, dijo entre risas, dejando claro que ese tipo de experiencias la llevaron a ser mucho más cautelosa con sus declaraciones públicas.

Verónica Linares intentó separar una mesa en Central y no encontró reserva disponible.
Verónica Linares intentó separar una mesa en Central y no encontró reserva disponible hasta el 2025.

Temas Relacionados

Verónica LinaresFederico SalazarPrimera Ediciónperu-entretenimiento

Más Noticias

Qué se celebra el 25 de mayo en el Perú: una jornada cargada de historia, símbolos y cambios sociales

Las múltiples conmemoraciones del 25 de mayo reflejan la riqueza de la memoria nacional peruana y sus tensiones entre heroísmo, religiosidad, política contemporánea y celebraciones de la infancia y la cultura popular

Qué se celebra el 25 de mayo en el Perú: una jornada cargada de historia, símbolos y cambios sociales

La historia de amor de André Carrillo y Suhaila Jad que acabó en medio de acusaciones de infidelidad y humillaciones

Se conocieron en Portugal en 2015, tuvieron tres hijos y mantuvieron durante años uno de los perfiles más discretos del fútbol peruano. La crisis estalló con un arete encontrado en el coche del futbolista, escaló con un chat comprometedor en portugués y terminó con la confirmación de la separación en Instagram: “Sufrí en silencio y lloré tanto”

La historia de amor de André Carrillo y Suhaila Jad que acabó en medio de acusaciones de infidelidad y humillaciones

Receta de chicharrón de pescado

Disfruta del auténtico sabor del mar con el Chicharrón de Pescado al estilo peruano

Receta de chicharrón de pescado

Resultados de la Tinka este domingo 24 de mayo del 2026

La Tinka lleva a cabo dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Descubra si fue el afortunado ganador del premio mayor

Resultados de la Tinka este domingo 24 de mayo del 2026

JPP y Fuerza Popular evitaron responder sobre derechos indígenas y compromisos climáticos internacionales del Perú

Ni Juntos por el Perú ni Fuerza Popular respondieron con propuestas concretas cuando el moderador preguntó por las metas ambientales para el período de gobierno ni por la protección de defensores medioambientales indígenas. Vinelli cerró su participación con un mensaje político sin abordar la pregunta

JPP y Fuerza Popular evitaron responder sobre derechos indígenas y compromisos climáticos internacionales del Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JPP y Fuerza Popular evitaron responder sobre derechos indígenas y compromisos climáticos internacionales del Perú

JPP y Fuerza Popular evitaron responder sobre derechos indígenas y compromisos climáticos internacionales del Perú

Debate técnico 2026: José Recoba y Hernando Cevallos confrontan propuestas sobre crisis hospitalaria, anemia y salud mental

Pozos tubulares contra la sequía y maquinaria contra El Niño, las propuestas de JPP y Fuerza Popular para el cambio climático agrario

“Caos con K”: Hernando Cevallos responde a José Recoba y apunta contra el fujimorismo en debate de salud

Las propuestas de Fuerza Popular y Juntos por el Perú en materia económica: Informalidad, pobreza, empleo, becas y estabilidad fiscal

ENTRETENIMIENTO

La historia de amor de André Carrillo y Suhaila Jad que acabó en medio de acusaciones de infidelidad y humillaciones

La historia de amor de André Carrillo y Suhaila Jad que acabó en medio de acusaciones de infidelidad y humillaciones

Vanessa Pumarica se arrepiente de apoyar romance de Pamela Franco y Christian Cueva: “Le hicimos daño a Pamela López”

Un arete, un chat en portugués y años de silencio: Así expuso Suhaila Jad la infidelidad y separación de André Carrillo

Suhaila Jad se separa de André Carrillo con explosivo mensaje en Instagram: “Se creyó con el derecho de humillarme, mentirme y destruirme”

Santos Bravos en Lima: Integrantes aprenden jergas peruanas con ayuda de Alejandro Aramburú

DEPORTES

Richard Pellejero responde a dichos de Horacio Melgarejo sobre falta de humildad de sus jugadores: “En 85 minutos, Cienciano no existió”

Richard Pellejero responde a dichos de Horacio Melgarejo sobre falta de humildad de sus jugadores: “En 85 minutos, Cienciano no existió”

El presente de Deportes Tolima antes de enfrentar a Universitario por partido clave del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Jairo Vélez aclara tras consagrarse en el Torneo Apertura 2026 con Alianza Lima: “Primero fue con Universitario”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Apertura

Gianella Chanca se muestra convencida de ver a Perú en la final del Sudamericano Sub 19: “¿Por qué no ganarle a Argentina y Brasil?”