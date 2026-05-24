Se reveló los primeros 5 jugadores convocados a la selección peruana por Mano Menezes para amistosos ante España y Haití.

Mano Menezes anunciará su lista el próximo jueves para los amistosos ante España y Haití. Créditos: L1 Max / X.

La selección peruana de fútbol se alista para disputar dos partidos amistosos en junio, como parte de su preparación para la Copa del Mundo 2026. Por este motivo, se aproxima una nueva convocatoria de Mano Menezes, que definirá a los jugadores que enfrentarán a España y Haití en México y Estados Unidos.

Durante la previa del encuentro entre Alianza Lima y Los Chankas, se anunciaron los primeros cinco convocados por el técnico brasileño para estos amistosos internacionales.

En la transmisión de L1 Max, el periodista Eduardo Combe informó que Menezes llegó al estadio Alejandro Villanueva para observar a los futbolistas de ambos equipos, protagonistas en la lucha por el título del Torneo Apertura. En ese contexto, el reportero reveló al primer convocado.

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“Acaba de llegar Mano Menezes ya al palco principal del estadio Alejandro Villanueva. Repito, el jueves la convocatoria. El lunes empieza a entrenar con cinco futbolistas internacionales ya libres, entre ellos Pedro Gallese”, expresó Combe.

Pedro Gallese, arquero referente de la selección peruana, es el primer convocado de Mano Menezes para los amistosos ante España y Haití. El periodista Kevin Pacheco, en la misma transmisión, completó la lista de cinco jugadores.

“López, Ugarriza, Cabrera y Alfonso Barco son los cinco jugadores que desde el lunes entrenarán. En el caso de Barco y Ugarriza, además de López, el vuelo es desde Madrid”, detalló Pacheco.

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De este modo, Mano Menezes comenzará a trabajar en la Videna con Pedro Gallese, Marcos López, Adrián Ugarriza, Kenji Cabrera y Alfonso Barco, todos futbolistas que militan en el extranjero. Se aguarda la incorporación del resto de convocados en los próximos días.

Se reveló los primeros 5 jugadores convocados a la selección peruana por Mano Menezes para amistosos ante España y Haití.

¿Cuándo sale la lista completa de Perú?

Mano Menezes ya definió la planificación para su segunda fecha FIFA al frente de la selección peruana. Se confirmó la fecha en la que el técnico dará a conocer la lista de convocados para los encuentros ante Haití y España.

“La lista de convocados de la selección peruana sale este jueves 28 de mayo para los partidos ante Haití y España. El lunes 1 de junio viaja la selección a las 06:00 horas”, anunció Gustavo Peralta en el programa Modo Fútbol.

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La Federación Peruana de Fútbol (FPF) inició el trámite de visado para once futbolistas del torneo local, con miras al primer partido frente a Haití en Estados Unidos. Esta gestión anticipa la posible inclusión de estos jugadores en la nómina definitiva que presentará Menezes para la próxima fecha FIFA.

Entre los nombres considerados figuran Diego Enríquez, Diego Romero, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marco Huamán, Matías Lazo, Jairo Vélez, César Inga, Luis Ramos, Adrián Quiroz y Maxloren Castro. La inclusión de estos futbolistas en la convocatoria preliminar indica que tienen altas posibilidades de integrar el grupo que viajará a Estados Unidos.

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La selección peruana se alistará para disputar los amistosos por fecha FIFA. (Linkeados)

Programación de los partidos ante España y Haití

El primer partido de la selección peruana en esta fecha FIFA será frente a Haití, el viernes 5 de junio a las 19:00 horas (hora local) en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos.

Luego, Perú enfrentará a España el lunes 8 de junio a las 21:00 horas (hora local) en el estadio Cuauhtémoc, ubicado en Puebla, México. Para este encuentro, el conjunto europeo no dispondrá de Lamine Yamal, ausente por lesión.

La ‘bicolor’ llega a esta nueva fecha FIFA tras caer 2-0 ante Senegal en el debut de Mano Menezes e igualar 2-2 frente a Honduras. Jairo Vélez, autor de dos goles, es hasta ahora el máximo anotador en la etapa del técnico brasileño.

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