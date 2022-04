Florcita Polo ya inició los trámites de divorcio con Néstor Villanueva, confirmó Susy Díaz

Florcita Polo y Néstor Villanueva tienen dos hijos. (Foto: Instagram)

Aunque Flor Polo ya lo había anunciado hace unos días, Susy Díaz finalmente confirmó que su hija ya inició los trámites de divorcio con Néstor Villanueva. La exvedette aseguró que la empresaria se encuentra con mucho trabajo y ocupando su mente en el cuidado de sus hijos.

Asimismo, señaló que respalda a la joven ante los difíciles momentos que viene viviendo. Como se recuerda, el cantante fue captado con una bailarina. Además, salieron a la luz mensajes que el padre de los hijos de Flor Polo habría tenido con otra mujer.

“Flor tiene bastante trabajo, eventos y está conduciendo un programa, así despeja la mente y se mantiene ocupada. Ahora está dedicada a trabajar y al cuidado de sus hijos”, dijo Susy Díaz.

La rubia aseguró que Néstor Villanueva puede hacer de su vida lo que desea, pues Florcita ya pasó la página.

“No nos interesa lo que haga con su vida. Ya es un papel quemado, mi hija está en proceso de conciliar con él (Villanueva) para que le dé el divorcio por mutuo acuerdo”, recalcó Díaz, quien aseguró que aunque Néstor diga que quiere recuperar a su familia, sus acciones se encargan de decir lo contrario.

“En vez de hacer que Flor vuelva con él o cambie de parecer, lo ha alejado. Eso ya ha sido un maltrato psicológico”, dijo.

Susy Díaz dice que su hija ya pasó la página. (Foto: Composición)

SUSY DÍAZ ORGULLOSA DE SU HIJA POR INGRESAR A LA POLÍTICA

En otro momento, Susy Díaz se refirió a Flor Díaz y su incursión a la política. La exdevedette se mostró muy orgullosa, pues seguirá sus paso. En esta ocasión, la joven postulará como regidora de La Molina.

“Me siento feliz que mi hija esté como candidata, lo está tomando muy en serio, se está preparando bastante y está recibiendo charlas para conocer más de política. Yo le acompaño a las campañas que hace los fines de semana”, contó Díaz.

BAILARINA ASEGURA QUE NÉSTOR LE FUE INFIEL A FLORCITA CON ELLA

El pasado 4 de abril, la bailarina Tessy Linda se presentó en el programa Amor y Fuego para contar su verdad sobre el romance que habría mantenido con Néstor Villanueva así como para mostrar comprometedoras conversaciones que demostrarían que él la buscaba.

Como se recuerda, la denominada ‘Reina del tubo’ envió un comunicado que la deslindaba de cualquier relación actual con el cantante. Sin embargo, en el programa confesó que habrían estado ‘saliendo’ hasta hace tres meses, cuando todavía estaba con Florcita Polo.

Según contó Tessy Linda, en diciembre del 2021 ella le dijo al cantante que ya no quería nada con él. “Yo le puse el pare hace tres meses. Conversamos y dijimos que continuábamos con la amistad. Sí pasó algo en su momento”, dijo y a lo que Gigi Mitre expresó: “Florcita te pusieron los cuernos”.

“Disparen todo, confirmado por la misma protagonista, Florcita, te fueron infiel con Tessy Linda según sus propias palabras”, añadió Rodrigo González sorprendido por la noticia.

Néstor Villanueva le fue infiel a Florcita Polo con Tessy Linda. VIDEO: YouTube

Asimismo, indicó que el excuñado de Susy Díaz se comunicó con ella hace unos días cuando él estuvo como invitado en el set y le mostraron unos audios de los dos en vivo. “No solo a Flor le ha llorado, a mí también (...) Eso es lo que me fastidió más, cuando yo le pedí que aclare porque se está mencionando mi nombre. Yo trabajo en este ambiente y nunca he querido estar metida en algo mediático”.

“Yo lo conocí muchos años atrás, yo pienso que ahí hubo algo que no se terminó con la historia que él dejó, porque a mí me pusieron los cuernos primero, él es el casado y yo estoy soltera”, agregó.

Tessy Linda muestra comprometedores mensajes que le enviaba Néstor Villanueva. VIDEO: Willax TV

SEGUIR LEYENDO