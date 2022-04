Hugo García sufrió fuerte accidente cuando realizaba ciclismo de montaña.

Hugo García sufre accidente en Arequipa. (Foto: Instagram)

El integrante de Esto es Guerra, Hugo García, publicó un video en el preciso momento en que cayó de la bicicleta. El joven se encontraba haciendo ciclismo de montaña en Arequipa.

Como se sabe, García es amante de este deporte, sin embargo, nunca creyó golpazo que se daría en esta ocasión. El chico reality contó detalles de lo ocurrido y hasta publicó videos del hecho en su cuenta de Instagram.

“Ya estamos aquí en el hotel. No saben qué tal pato me he metido el día de hoy. Hace tiempo no me caía tan fuerte” , relató el joven, quien agradeció que haya estado con las medidas de seguridad necesarias y los cuidados pertinentes para que lo ocurrido no llegue a mayores.

“Dentro de todo la saqué barata porque estábamos con toda la protección” , acotó Hugo, quien mostró su herida en el hombro.

Además, indicó cuáles serían las razones que desencadenaron su accidente. “Desconcentración cansancio + tierra suelta + jalada de alfombra” , contó.

“Sí que dolió. Por suerte mi GoPro soportó el golpe. Encima no solo me caí, sino que también se me rompió el descarrilador” , escribió en su red social.

Más adelante, lo vemos con su bicicleta ya arreglada y agradecido con sus seguidores por los consejos que le dieron.

Lo que no se sabe es si este accidente le permitirá participar con normalidad en Esto es Guerra, ya que Hugo Gracía sigue recuperándose de la fuerte lesión.

ESTO ES GUERRA BUSCA NUEVOS INTEGRANTES

Esto es Guerra cumple 10 años al aire y, a pedido del público, la producción ha decidido contratar dos nuevas caras que integren el reality de competencia este 2022. Si quieres convertirte en la próxima figura de América Televisión, entonces presta atención a todos los requerimientos que debes cumplir para formar parte del casting nacional.

Primero debes saber que ProTV, productora responsable de Esto es Guerra, está buscando chicos con gran destreza física y mental para integrar las filas del programa. Solo serán dos plazas las que, preliminarmente, se otorguen en un precasting organizado por Estás en Todas y En Boca de Todos.

Por el momento, el espacio conducido por Natalie Vértiz y ‘Choca’ Mandros viene evaluando a varios postulantes divididos en grupos de seis personas, quienes deberán enfrentarse en diversos juegos para poner a prueba su agilidad física, su fuerza y también sus conocimientos.

Por su parte, el programa presentado por Maju Mantilla, Ricardo Rondón, Gino Pesaressi y Tula Rodríguez, también hará lo mismo en los próximos días. “No se dejen engañar, los únicos precasting oficiales son los de En Boca de Todos y Estás en Todas, no se dejen engañar en redes sociales”, comentó la animadora.

¿CÓMO POSTULAR?

Para participar del precasting de Estás en Todas, lo único que debes hacer es envíar un video presentación al Instagram del programa (@estasentodastv), junto a tus datos de contacto y esperar la respuesta de la producción.

En el caso de En Boca de Todos, llena la ficha que pronto será colgada en página de Instagram del programa de América TV.

Cabe recordar que cuando Esto es Habacilar aún continuaba al aire, Johanna San Miguel anunció con orgullo que la producción de Esto es Guerra visitará distintas partes del país para encontrar a los nuevos integrantes a través de un casting.

“En pocos días regresa ‘Esto es guerra’ por América Televisión y el casting será a nivel nacional. Costa, selva y sierra”, el pasado 4 de febrero.

REQUISITOS PARA EL CASTING ESTO ES GUERRA 2022

-Ser mayor de 18 años.

-Tener fotos y videos actualizados.

-No tener experiencia televisiva en concursos de competencia. ( No podrán participar exchicos reality) .

