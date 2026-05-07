Perú

Fiscalía pide 5 años y cuatro meses de cárcel para Roxana del Águila, exjefa de Migraciones allegada a Andrés Hurtado

El Ministerio Público la acusa de tráfico de influencias agravado en una investigación que también alcanza al expresentador, vinculada a un trámite migratorio del futbolista Roberto Siucho. La exfuncionaria enfrenta, además, un pedido de inhabilitación

Guardar
Google icon
Roxana del Águila
La Fiscalía acusó a Roxana del Águila, exjefa de Migraciones, por presunto tráfico de influencias agravado y pidió cinco años y cuatro meses de prisión

El Ministerio Público presentó una acusación por el presunto delito de tráfico de influencias agravado contra la exjefa de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Roxana del Águila, para quien requirió una pena de cinco años y cuatro meses de prisión, según un documento difundido este martes por RPP.

La Fiscalía también pidió su inhabilitación durante diez años y el pago de 487 días-multa, al ser señalada en una trama que también involucra al expresentador de televisión Andrés Hurtado, para quien la Fiscalía solicitó a su vez cuatro años y ocho meses de cárcel por el mismo delito.

PUBLICIDAD

Ambos son investigados por presuntamente haber coordinado la realización de un trámite en favor del futbolista Roberto Siucho en 2019, con el objetivo de que este renuncie a la nacionalidad peruana y pueda jugar en China. Hasta el momento, ni ella ni su defensa han hecho comentarios sobre la acusación formulada.

Andrés Hurtado
Andrés Hurtado, expresentador de televisión, también fue acusado por el mismo delito y la Fiscalía solicitó cuatro años y ocho meses de prisión

En octubre de 2024, el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima amplió la orden de impedimento de salida del país que pesaba sobre Del Águila, acogiendo el pedido fiscal para prolongar la medida durante 15 días adicionales.

PUBLICIDAD

En declaraciones a la misma, la exsuperintendenta reconoció en ese entonces haber tenido una relación de amistad con el conductor de televisión y cercanía con la fiscal superior especializada en delitos de lavado de activos, Elizabeth Peralta, quien actualmente se encuentra bajo prisión preventiva. Sin embargo, rechazó los cargos que se le imputan.

Explicó que conoció a Hurtado cuando él acudió a Migraciones por su programa de ayuda social y que vio a Siucho cuando el exconductor lo llevó a su casa, aunque afirmó que no le solicitó intervenir en su trámite de desnacionalización.

“Cuando el señor Hurtado visita mi casa va acompañado del señor Siucho. Nosotros ya teníamos mayor familiaridad; entonces nos dice que él estaba yendo para que yo conozca a un jugador que se iba a ir a China. Mi esposo trabaja allá y es fan del fútbol como mi hijo, por lo que fue una algarabía conocer a alguien que también se iba a China. [...] No tocamos el tema de la nacionalidad o la renuncia de la misma”, declaró.

Elizabeth Peralta
Hurtado enfrenta, además, una investigación por facilitar la devolución de 100 kilos de oro a Javier Miu Lei, por la que le sumaron 18 meses de prisión preventiva, hasta septiembre de 2027

Sobre el almuerzo con Hurtado y Peralta en la cevichería ‘Mi Barrunto’, afirmó que no recordaba haber pagado la cuenta, pero no lo descartó. Respecto a la botella de Don Perignon que supuestamente Hurtado le habría pedido para que Del Águila lo ayudara, señaló que no recibió ningún obsequio.

“Nunca ha llegado a mi casa una botella de esa naturaleza [...] Si esa botella ha sido entregada al señor Hurtado, deberá responderlo él, pero a mi casa no se me ha mandado ningún regalo para que yo me beneficie a cambio de favorecer a alguien. Mi nombre se ha visto implicado por un video del cual salen una serie de circunstancias de las cuales soy totalmente ajena”, afirmó.

Además del caso de Migraciones, Hurtado también es investigado por facilitar la devolución de 100 kilos de oro al empresario Javier Miu Lei, una causa por el que la Justicia le sumó 18 meses de prisión preventiva, hasta septiembre de 2027.

Google icon

Temas Relacionados

Roxana del Águilaperu-noticiasAndrés HurtadoMinisterio PúblicoPoder Judicial

Más Noticias

Diversificar cuando el mercado duda

En un portafolio concentrado, el desempeño de una sola operación puede afectar de forma relevante el resultado total. En un portafolio diversificado, el riesgo específico de cada operación pesa menos.

Diversificar cuando el mercado duda

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

El cuadro ‘crema’ afronta una dura prueba en Chile con la obligación de sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación en el Grupo B. Sigue aquí todas las incidencias del encuentro

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Día de la Madre 2026: conciertos y espectáculos para celebrar a mamá en su día

Descubre los conciertos y eventos más esperados para celebrar el Día de la Mamá en Lima, con artistas nacionales e internacionales, shows de salsa, criollo y música romántica.

Día de la Madre 2026: conciertos y espectáculos para celebrar a mamá en su día

Jesús Barco impacta con emotiva confesión en redes sociales: “No encuentro salida, perdón familia”

La pareja de Melissa Klug, sorprendió con un mensaje en redes donde admite atravesar una crisis emocional y pide perdón a su familia por sus errores y malas decisiones.

Jesús Barco impacta con emotiva confesión en redes sociales: “No encuentro salida, perdón familia”

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 7 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión bursátil

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 7 de mayo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jefe interino de la ONPE sanciona a Fuerza Popular con casi 200 mil soles por malgastar dinero público

Jefe interino de la ONPE sanciona a Fuerza Popular con casi 200 mil soles por malgastar dinero público

Fiscalía pide 4 años y 8 meses de prisión para Andrés Hurtado por presunto tráfico de influencias en caso Siucho

José Domingo Pérez descarta alianza electoral entre Roberto Sánchez y Antauro Humala: “Está zanjado”

Delia Espinoza afirma que reforma de contrabando del Congreso no la sacará del CAL: “Ninguna ley es retroactiva”

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, cambios en la ONPE, debate y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

ENTRETENIMIENTO

Día de la Madre 2026: conciertos y espectáculos para celebrar a mamá en su día

Día de la Madre 2026: conciertos y espectáculos para celebrar a mamá en su día

Jesús Barco impacta con emotiva confesión en redes sociales: “No encuentro salida, perdón familia”

Mario Hart niega relación con Paloma Fiuza tras rumores de romance: “Somos amigos de muchos años”

‘La Reina del Flow’ llega al Perú en concierto: actores confirmados, fecha, lugar y todos los detalles

Rodrigo Fernandini: del éxito en redes sociales al Buenazo Fest y la apertura de su propio restaurante en Lima

DEPORTES

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido HOY: partido en Chile por fecha 4 del Grupo B de Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario antes de jugar con Coquimbo Unido por fecha 4

Luis Ramos genera nostalgia entre los simpatizantes de América de Cali: “Nos hubiera gustado que se quede toda una vida, lo extrañamos mucho”

Winston Reátegui le da la razón a Alianza Lima por carta a la CONAR donde reclaman fallos contra el club: “Tienen fundamentos sólidos”