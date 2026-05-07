Fiscalía pide 5 años y cuatro meses de cárcel para Roxana del Águila, exjefa de Migraciones allegada a Andrés Hurtado

La Fiscalía acusó a Roxana del Águila, exjefa de Migraciones, por presunto tráfico de influencias agravado y pidió cinco años y cuatro meses de prisión

El Ministerio Público presentó una acusación por el presunto delito de tráfico de influencias agravado contra la exjefa de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Roxana del Águila, para quien requirió una pena de cinco años y cuatro meses de prisión, según un documento difundido este martes por RPP.

La Fiscalía también pidió su inhabilitación durante diez años y el pago de 487 días-multa, al ser señalada en una trama que también involucra al expresentador de televisión Andrés Hurtado, para quien la Fiscalía solicitó a su vez cuatro años y ocho meses de cárcel por el mismo delito.

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Ambos son investigados por presuntamente haber coordinado la realización de un trámite en favor del futbolista Roberto Siucho en 2019, con el objetivo de que este renuncie a la nacionalidad peruana y pueda jugar en China. Hasta el momento, ni ella ni su defensa han hecho comentarios sobre la acusación formulada.

Andrés Hurtado, expresentador de televisión, también fue acusado por el mismo delito y la Fiscalía solicitó cuatro años y ocho meses de prisión

En octubre de 2024, el Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima amplió la orden de impedimento de salida del país que pesaba sobre Del Águila, acogiendo el pedido fiscal para prolongar la medida durante 15 días adicionales.

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En declaraciones a la misma, la exsuperintendenta reconoció en ese entonces haber tenido una relación de amistad con el conductor de televisión y cercanía con la fiscal superior especializada en delitos de lavado de activos, Elizabeth Peralta, quien actualmente se encuentra bajo prisión preventiva. Sin embargo, rechazó los cargos que se le imputan.

Explicó que conoció a Hurtado cuando él acudió a Migraciones por su programa de ayuda social y que vio a Siucho cuando el exconductor lo llevó a su casa, aunque afirmó que no le solicitó intervenir en su trámite de desnacionalización.

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“Cuando el señor Hurtado visita mi casa va acompañado del señor Siucho. Nosotros ya teníamos mayor familiaridad; entonces nos dice que él estaba yendo para que yo conozca a un jugador que se iba a ir a China. Mi esposo trabaja allá y es fan del fútbol como mi hijo, por lo que fue una algarabía conocer a alguien que también se iba a China. [...] No tocamos el tema de la nacionalidad o la renuncia de la misma”, declaró.

Hurtado enfrenta, además, una investigación por facilitar la devolución de 100 kilos de oro a Javier Miu Lei, por la que le sumaron 18 meses de prisión preventiva, hasta septiembre de 2027

Sobre el almuerzo con Hurtado y Peralta en la cevichería ‘Mi Barrunto’, afirmó que no recordaba haber pagado la cuenta, pero no lo descartó. Respecto a la botella de Don Perignon que supuestamente Hurtado le habría pedido para que Del Águila lo ayudara, señaló que no recibió ningún obsequio.

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“Nunca ha llegado a mi casa una botella de esa naturaleza [...] Si esa botella ha sido entregada al señor Hurtado, deberá responderlo él, pero a mi casa no se me ha mandado ningún regalo para que yo me beneficie a cambio de favorecer a alguien. Mi nombre se ha visto implicado por un video del cual salen una serie de circunstancias de las cuales soy totalmente ajena”, afirmó.

Además del caso de Migraciones, Hurtado también es investigado por facilitar la devolución de 100 kilos de oro al empresario Javier Miu Lei, una causa por el que la Justicia le sumó 18 meses de prisión preventiva, hasta septiembre de 2027.

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