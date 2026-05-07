Minsa confirmó que no hay peruanos en el crucero con brote de hantavirus: Yo son cinco los casos

Vista de un dron del crucero MV Hondius, que transporta pasajeros sospechosos de tener casos de hantavirus a bordo, sale de Praia, Cabo Verde. 6 de mayo de 2026. REUTERS/Stringer

La alerta sanitaria internacional se activó tras el reporte de cinco casos confirmados de hantavirus en el crucero MV Hondius, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El brote, que se originó durante la travesía del barco por el Atlántico Sur, provocó la muerte de tres pasajeros y desencadenó una serie de operativos de vigilancia en puertos y aeropuertos de diferentes continentes.

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De acuerdo con datos de CNN y la BBC, el primer caso sospechoso surgió cuando un ciudadano holandés de 70 años presentó fiebre y síntomas gastrointestinales, falleciendo poco después a bordo.

El hantavirus es un grupo de virus transmitidos principalmente por roedores silvestres. La infección ocurre a través de la inhalación de partículas presentes en la orina, heces o saliva de estos animales.

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Según la infectóloga Elba Lemos, citada por la BBC, el contagio entre personas es excepcional y está documentado principalmente con la variante andina, la misma que se detectó en este caso. Esta cepa, identificada en Argentina y Chile, presenta una tasa de letalidad que puede alcanzar hasta el 50%.

El brote en el MV Hondius llamó la atención de la comunidad médica y de los gobiernos debido a la dispersión internacional de los pasajeros.

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El barco zarpó de Ushuaia, Argentina, y visitó destinos como la Antártida, Santa Elena y las Islas Canarias. Tras la detección de casos graves, varios pasajeros fueron evacuados a Europa y otros permanecieron bajo observación en distintos países, incluyendo Países Bajos, Sudáfrica, Reino Unido, Suiza, Estados Unidos y Singapur.

Especialistas consultados señalaron que los cruceros, por sus características de espacios cerrados y prolongada convivencia, favorecen la propagación de enfermedades infecciosas.

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Aunque históricamente los brotes en barcos suelen asociarse a virus respiratorios o gastrointestinales, la aparición del hantavirus en este entorno se considera un episodio inusual.

Trabajadores de salud con trajes de protección evacúan pacientes del crucero MV Hondius en una ambulancia en puerto Praia, en Cabo Verde, el miércoles 6 de mayo de 2026. (AP Foto/Misper Apawu)

Ningún peruano estuvo en el crucero afectado

Ante la inquietud generada por la posibilidad de contagios internacionales, el Ministerio de Salud (Minsa) aclaró que ningún ciudadano peruano se encontraba a bordo del MV Hondius.

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Según declaró César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología del Minsa, a Exitosa Noticias, “ningún ciudadano peruano ha estado en este crucero. No hay una alarma”.

El funcionario reiteró que el país mantiene la vigilancia epidemiológica en puertos y aeropuertos, pero remarcó que no existe motivo de preocupación para la población nacional.

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De acuerdo con los boletines epidemiológicos del Minsa, los últimos casos identificados de hantavirus en Perú ocurrieron en 2014 en la región de Loreto, vinculados a un circuito turístico por la Amazonía.

Desde entonces, no se han registrado nuevos contagios en el país, y las autoridades sanitarias insisten en que la situación actual no altera ese escenario.

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La OMS y los ministerios de salud de los países involucrados continúan monitoreando la situación del MV Hondius, que se encuentra próximo a arribar a Tenerife, Islas Canarias, donde los pasajeros serán repatriados bajo estrictos protocolos sanitarios.

Entre las recomendaciones emitidas por la OMS destacan la vigilancia de síntomas, el lavado frecuente de manos y la ventilación adecuada de los espacios, prácticas consideradas esenciales para limitar el riesgo de transmisión en ambientes cerrados.

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