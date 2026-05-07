Perú

Niebla y lloviznas: Lima está cada vez más fría y es por este evento atmosférico cerca a la costa

Una masa de aire en rotación trajo nubosidad densa y condiciones húmedas a la ciudad, generando impactos en la visibilidad y recomendaciones para la seguridad vial

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Vórtice costero de niveles bajos frente a la costa de Lima genera cielo cubierto en distritos cercanos al mar, informó el Senamhi.
Vórtice costero de niveles bajos frente a la costa de Lima genera cielo cubierto en distritos cercanos al mar, informó el Senamhi. (Senamhi)

Un nuevo vórtice costero ya genera cambios notorios en las condiciones del clima en Lima, según reportó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) a través de sus redes sociales.

Durante la madrugada y las primeras horas de este jueves 7 de mayo, la capital peruana experimentó altos niveles de humedad, acompañados de cielo cubierto, neblina y llovizna ligera, dispersa e intermitente.

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El fenómeno, visible en imágenes satelitales captadas por el Senamhi, responde al desarrollo del sistema atmosférico particular que afecta a la zona central del litoral.

¿Qué es un vórtice costero?

El vórtice costero es un sistema atmosférico que se desarrolla a baja altura, entre los 1,500 y 2,000 metros sobre el nivel del mar. Se distingue por la rotación de vientos en sentido horario, lo que produce remolinos evidenciados por el desplazamiento de nubes bajas cerca de la costa.

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Lima amanece nuevamente con niebla, humedad e intenso frío
Lima amanece nuevamente con niebla, humedad e intenso frío

Este fenómeno ocurre cuando se mezclan corrientes de aire cálido provenientes del norte con masas de aire frío que llegan desde el sur. El resultado es la formación de nubosidad baja, como los estratos, y cielos mayormente cubiertos, además de precipitaciones ligeras.

La presencia del vórtice costero no se limita a una sola estación. Puede presentarse en cualquier momento del año, aunque su frecuencia es mayor en otoño, invierno y principios de primavera. La intensidad y dirección de los vientos en la región central costera influyen en la variabilidad de su aparición incluso durante un mismo día.

Impacto en Lima

Según los reportes de Senamhi publicados en redes sociales, Lima registró durante esta madrugada y mañana una alta humedad asociada a la formación del vórtice costero.

Esto originó cielos cubiertos, neblina y llovizna ligera, lo que afectó la visibilidad y generó condiciones adversas para la circulación vehicular. El organismo recomendó a los conductores reducir la velocidad y evitar maniobras de adelantamiento, especialmente en vías como la Panamericana Norte, debido a la densidad de la neblina.

Vórtice costero de niveles bajos, favorece la presencia de brillo solar en distritos costeros alejados del mar. Foto: Senamhi
Vórtice costero de niveles bajos, favorece la presencia de brillo solar en distritos costeros alejados del mar. Foto: Senamhi

El Senamhi destacó que estas condiciones persistirán durante la mañana en los distritos cercanos al litoral, mientras que en zonas más alejadas del mar se prevé la presencia de brillo solar conforme avance la tarde. Además, la institución recordó a la población consultar únicamente medios oficiales y digitales del Senamhi para acceder a información y pronósticos actualizados.

Explicación meteorológica

Las imágenes satelitales difundidas por el Senamhi muestran la cobertura nubosa que se extiende sobre la costa central y norte, con núcleos de neblina especialmente densos en Lima y Áncash.

El ingreso de vientos del sur (Anticiclón del Pacífico Sur) contribuyó a la formación de este escenario, que tiende a disiparse hacia la tarde. El organismo informó que se espera un incremento de la temperatura diurna y mayor presencia de brillo solar en distritos alejados del litoral, a medida que las condiciones de nubosidad disminuyen.

Neblina, humedad y sensación de frío helado en Lima
Neblina, humedad y sensación de frío helado en Lima

Pronóstico para Lima

Lima Este

  • Viernes 8 de mayo: Se prevé cielo nublado con neblina en las primeras horas de la mañana. Durante la tarde, el cielo variará a nublado parcial y, por la noche, volverá la neblina. Las temperaturas oscilarán entre 26°C de máxima y 18°C de mínima.
  • Sábado 9 de mayo: El cielo permanecerá nublado con neblina en la mañana y evolucionará a nublado parcial el resto del día. La temperatura máxima será de 26°C y la mínima de 17°C.

Lima Oeste/Callao

  • Viernes 8 de mayo: El cielo continuará cubierto con neblina en las primeras horas, variando a nublado parcial por la tarde y nublado por la noche. Se esperan temperaturas entre 21°C y 19°C.
  • Sábado 9 de mayo: Se mantendrá el cielo cubierto con neblina en la mañana, variando a nublado parcial al atardecer y por la noche. Las temperaturas se mantendrán estables, con una máxima de 21°C y una mínima de 19°C.

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El pronóstico indica que Lima Este tendrá cielo nublado y neblina por la mañana, con temperaturas entre 26°C y 17°C hasta el 9 de mayo.

Seguimiento y avisos

El Senamhi continuará con la vigilancia de las condiciones meteorológicas en la zona costera central del Perú. Se mantiene especial atención sobre la evolución de este sistema ciclónico costero y sus efectos en Lima y otras localidades del litoral.

Para enfrentar los efectos de la neblina y los vientos fuertes, la entidad recomienda reforzar techos y ventanas, e informar a las autoridades sobre postes o árboles inclinados.

El vórtice costero sigue siendo monitoreado por las autoridades, quienes insisten en la importancia de recibir información climática solo a través de canales oficiales.

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