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Luis Ramos genera nostalgia entre los simpatizantes de América de Cali: “Nos hubiera gustado que se quede toda una vida, lo extrañamos mucho”

El ‘Tanque’ fue uno de los delanteros de moda del club ‘escarlata’ en una temporada fugaz. Sus goles y vena competitiva hacen falta dentro de la institución. O eso, al menos, manifiestan los hinchas

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Luis Ramos dejó gratos recuerdos en América de Cali. - Crédito: AFP
Luis Ramos dejó gratos recuerdos en América de Cali. - Crédito: AFP

Luis Ramos es un nombre que se ha hecho inolvidable entre los simpatizantes de América de Cali. Aunque su paso tan solo fue de una temporada, dejó una cuota goleadora alta y valorable en lo que supuso su primera experiencia en el extranjero. Por más que cumplió con los estándares deportivos de un club grande, no pudo mantenerse por la falta de liquidez en los despachos para comprar su carta pase.

Tras su salida, los ‘escarlatas’ pensaron que suplirlo iba a ser una tarea sencilla. Nada más lejos de la realidad. Porque, hasta el día de hoy, no aparece un solo delantero que se le asome en lo que respecta a registros goleadores. Y eso lo lamenta profundamente una fanaticada que clama por el regreso del ‘Tanque’.

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Luis Ramos sigue convirtiendo goles en América de Cali.
Luis Ramos convenció con goles en América de Cali. Crédito: Prensa club

El reciente triunfo, a domicilio, de América de Cali contra Alianza Atlético, por la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana, dejó una ola de suplicas hacia Luis Ramos por parte de varios seguidores. A las afueras del estadio Miguel Grau, un hincha dijo lo siguiente: “Es bueno; la verdad es que está faltando un ‘9’. Él era bueno en su tiempo; lo que hizo, lo hizo bien”.

Otro seguidor fue mucho más expresivo, aclamando por su vuelta e incluso planteándole, a manera de ironía, un trueque a Alianza Lima a cambio del artillero incaico. “Nos hubiera gustado que se quede toda una vida, porque es que tenemos un jugador que se llama Dilan Borrero o Papula, que no sirven”, apuntó.

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Simpatizantes 'escarlatas' claman por el retorno del 'Tanque'. | VIDEO: Futbro.pe

Y añadió: “Necesitamos un delantero letal. Estamos necesitados de delanteros y de verdad que podríamos hacer un cambio entre dar a los jugadores y que nos devuelvan a Luis Ramos. De verdad que sí lo extrañamos mucho”.

En esa línea, un último fanático indicó que “Ramos es un buen jugador, a nosotros nos gustó su desempeño, pero le faltaron más minutos para que demostrara su talento”.

Luis Ramos cierra un capítulo importante en América de Cali. - Crédito: Difusión
Luis Ramos cerró un capítulo importante en América de Cali. - Crédito: Difusión
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