Winston Reátegui le da la razón a Alianza Lima por carta a la CONAR donde reclaman fallos contra el club: “Tienen fundamentos sólidos”

El club reclama a la Comisión Nacional de Árbitros por fallos que han afectado sus resultados recientes, señalando la ausencia de publicación de los audios VAR como una grave falta de transparencia en la actual gestión arbitral del fútbol peruano (Alianza Lima)

En medio de una creciente polémica por las decisiones arbitrales en la Liga 1, Winston Reátegui, exlíder de la Comisión Nacional de Árbitros (Conar), se pronunció sobre la carta enviada por Alianza Lima a la entidad rectora del arbitraje peruano.

El club blanquiazul denunció una serie de fallos que, según su análisis, han afectado directamente sus resultados y la integridad de la competencia. Reátegui consideró que los reclamos planteados por la institución limeña son legítimos y apuntó a la falta de transparencia en la gestión actual del VAR.

PUBLICIDAD

Durante una entrevista en el programa Full Deporte de Radio Ovación, Reátegui evaluó las recientes controversias arbitrales y abordó el procedimiento seguido por Alianza Lima, que formalizó su inconformidad mediante un documento dirigido tanto a la Conar como a la Federación Peruana de Fútbol. El club detalló cuatro jugadas específicas donde, a su juicio, las decisiones arbitrales resultaron determinantes en el desenlace de los encuentros.

Los episodios que motivaron el reclamo y la respuesta de Reátegui

La dirigencia de Alianza Lima denunció errores arbitrales decisivos en la Liga 1 y recibió el apoyo público del exjefe de la Conar Winston Reátegui. (Alianza Lima)

Según la comunicación oficial de Alianza Lima, los incidentes señalados no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de una tendencia que pone en riesgo la equidad competitiva del torneo.

PUBLICIDAD

Entre los episodios documentados se encuentran la ausencia de sanción de un penal a favor de Eryc Castillo frente a CD Moquegua, la anulación de un gol de Paolo Guerrero desde media cancha ante Deportivo Garcilaso, la invalidación de un tanto de Jairo Vélez contra Atlético Grau y la sanción de un penal en contra de Luis Advíncula en el partido frente a Melgar.

Reátegui respaldó la posición del club al manifestar: “En las cuatro jugadas reclamadas, Alianza tiene razón desde el punto de vista reglamentario. El penal del último fin de semana debió ser cobrado y la amarilla mostrada corresponde; hasta la fecha seguimos esperando explicaciones”. El exjuez subrayó que los audios del VAR relacionados con estas acciones no han sido publicados, lo que incrementa la suspicacia sobre la transparencia del proceso.

PUBLICIDAD

El club de La Victoria, en su carta remitida a las autoridades, enfatizó la necesidad de que la Conar adopte medidas que garanticen la integridad del certamen. La dirigencia instó a que los antecedentes recientes sean considerados al momento de designar árbitros para las últimas jornadas del Torneo Apertura, remarcando que las decisiones impugnadas han tenido consecuencias inmediatas sobre sus aspiraciones deportivas.

Críticas a la gestión del VAR y cuestionamientos a Víctor Hugo Carrillo

Winston Reátegui cuestionó la falta de transparencia en el VAR y criticó la publicación selectiva de audios durante la gestión de Víctor Hugo Carrillo. (CONAR)

Durante su intervención, Reátegui cuestionó directamente la administración actual del VAR en el fútbol peruano, enfocando sus críticas en Víctor Hugo Carrillo, responsable del sistema en el país. “Cada quien debe asumir la responsabilidad que le corresponde. Si semana a semana los audios del VAR no se publican, o aparecen de manera selectiva, entonces claramente hay fallas en la gestión”, indicó.

PUBLICIDAD

El exdirigente recordó que, bajo su gestión, la publicación de los audios era una práctica sistemática, tanto en situaciones donde los árbitros acertaban como en casos de errores. A su juicio, la transparencia exige que se divulguen todos los registros, incluso aquellos en los que se reconoce una actuación incorrecta, para garantizar la confianza en el arbitraje.

“La transparencia implica mostrar tanto los aciertos como los desaciertos. No se puede elegir qué audios publicar en función de la conveniencia; eso distorsiona la confianza en el sistema”, enfatizó Reátegui. Además, señaló que la demora en la difusión de los audios, especialmente después de incidentes polémicos, alimenta la percepción de manipulación y vulnera el protocolo establecido.

PUBLICIDAD

Sobre el desempeño de Carrillo, Reátegui fue enfático: “Como persona y árbitro, Carrillo es un caballero, pero en la función que ejerce actualmente no ha estado a la altura. Lo ocurrido en Cajamarca fue grave: se vulneró el protocolo VAR, y en otro contexto, eso habría significado la renuncia inmediata”.

Hasta la fecha, la Comisión Nacional de Árbitros no ha emitido una respuesta pública a la solicitud de Alianza Lima. La controversia se suma a los cuestionamientos expresados por otros clubes durante la temporada, que también han manifestado su preocupación por la actuación del cuerpo arbitral en la máxima categoría del fútbol peruano.

PUBLICIDAD