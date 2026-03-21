Perú

‘La Reina del Flow’ llega al Perú en concierto: actores confirmados, fecha, lugar y todos los detalles

El fenómeno internacional de Caracol Tv y Netflix aterriza por primera vez en Lima con su espectáculo en vivo, reuniendo a los actores y la música de la exitosa serie.

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La Reina del Flow en
La Reina del Flow en concierto llegará a Lima en 2026 como parte de su gira latinoamericana.

La fiebre de ‘La Reina del Flow’ está a punto de apoderarse del Perú. Caracol Televisión y Fenix Entertainment, en alianza con la productora local Showbizz, confirmaron la llegada del espectáculo La Reina del Flow en Concierto a Lima como parte de su esperada gira latinoamericana.

El evento, que ya agotó entradas en España, promete una experiencia única para los fans de la serie más exitosa de la televisión en español de los últimos años.

‘La Reina del Flow’ en concierto: cuándo y dónde será el show

Tras conquistar al público en escenarios como el Movistar Arena de Madrid, La Reina del Flow en Concierto prepara su desembarco en Lima. El show se realizará el segundo semestre de 2026, aunque la fecha, el recinto y los detalles de la venta de entradas se anunciarán próximamente a través de las plataformas oficiales de Showbizz y de la franquicia de Caracol Televisión.

El espectáculo será una adaptación musical y escénica de la serie que revolucionó la ficción latinoamericana, integrando en vivo los éxitos de su banda sonora, los personajes y la energía del reguetón que marcó a toda una generación.

La propuesta incluye música en directo, coreografías, visuales y la presencia de varios actores del elenco original, en un formato que ha sido calificado como la adaptación más ambiciosa de una telenovela al espectáculo en vivo.

El show adaptará los grandes
El show adaptará los grandes hits de la banda sonora en una experiencia escénica única para los fans peruanos.

¿Quiénes son los actores confirmados para el show en Lima?

Si bien el anuncio oficial sobre el elenco que llegará a Lima se hará en las próximas semanas, la gira internacional ya confirmó a los siguientes actores para su presentación en Madrid, y se espera que formen parte de la cita peruana:

  • Cris Vega (Kevin Bury)
  • Pez Koi (Juan Manuel Restrepo)
  • Yeimy Montoya (María José Vargas)
  • Charly Flow (Carlos Torres)
  • Drama Key (Sebastián Silva)

Estos intérpretes son parte fundamental de la historia y del universo musical de la serie, y su presencia garantiza un show lleno de emoción y nostalgia para los seguidores peruanos.

La Reina del Flow en
La Reina del Flow en Concierto llegará a Lima en 2026 como parte de su gira latinoamericana.

Un fenómeno global que combina música y drama

‘La Reina del Flow’ es mucho más que una serie. Convertida en un fenómeno global gracias a Caracol Televisión y Netflix, la telenovela colombiana narra la historia de Yeimy Montoya (María José Vargas/Carolina Ramírez), una joven compositora que busca justicia y venganza tras pasar 17 años en prisión por culpa de su gran amor y traidor, Charly Flow (Carlos Torres). El despliegue de talento, el drama y la música urbana hicieron de la serie un éxito sin precedentes, con tres temporadas y millones de visualizaciones en todo el mundo.

La serie revolucionó la integración de la música urbana en la ficción, con una banda sonora original que trascendió la pantalla y se instaló en las listas de reproducción y fiestas de Latinoamérica y España.

El reparto principal de La
El reparto principal de La Reina del Flow está liderado por Carolina Ramírez (Yeimy Montoya), Carlos Torres (Charly Flow) y Juan Manuel Restrepo (Erick). IG

¿Por qué la música de La Reina del Flow es tan exitosa?

El éxito de la banda sonora de La Reina del Flow radica en varios factores:

  • Producción profesional: Las canciones, concebidas como hits reales de reguetón, fueron compuestas y producidas por especialistas como Nicolás Uribe, David Arias y Sebastián Luengas.
  • Voces auténticas: Aunque los actores actúan, las voces musicales corresponden a artistas profesionales como Gelo Arango, Guita (Yeimy) y Alejo Valencia (Charly), lo que le dio realismo y calidad a los temas.
  • Letras con historia: Las canciones narran el drama, el amor y la traición de los protagonistas, como en “Fénix”, “Amor Imposible” o “Reflejo”.
  • Impacto en plataformas: “Fénix”, “Reflejo”, “Bombón” y “Depredador” suman millones de reproducciones en Spotify y otras plataformas, y han revivido con fuerza tras el anuncio de la gira y la tercera temporada.

Un evento imperdible para los fans y amantes de la música urbana

La llegada de La Reina del Flow en Concierto a Perú marca un nuevo hito en la expansión de la franquicia y una oportunidad única para vivir la magia de la serie en vivo. El espectáculo promete reunir a los personajes, la música y la emoción que cautivaron a millones, y convertirse en uno de los eventos más esperados del calendario de espectáculos 2026.

El elenco original encabezado por
El elenco original encabezado por Carlos Torres y María José Vargas se presentará en vivo con la música de la exitosa serie.

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