Néstor Villanueva acepta firmar los papeles de divorcio a Florcita Polo: “Lo haré por respeto y amor”

Néstor Villanueva se rinde y acepta separarse definitivamente de Flor Polo Díaz tras 11 años de matrimonio. (Foto: Instagram)

No hay marcha atrás. Luego de ver el llanto de su aún esposa Florcita Polo Díaz en Magaly TV La Firme, Néstor Villanueva decidió no luchar más por su matrimonio y firmar los papeles de divorcio. Sin embargo, dejó en claro que se separará para no hacer sufrir más a la hija de Susy Díaz, y no porque ya no la ame o porque le haya sido infiel con otra mujer.

“Yo respeto su decisión, amo a mi esposa, ella sabe cuánto la amo y cuánto amo a mi familia. Si tengo que dar un paso al costado, lo voy a dar por amor y por respeto” , expresó el cumbiambero ante la insistencia de Magaly Medina, quien aseguró haberse sentido conmovida por las lágrimas de frustración que soltó Florcita durante la entrevista que tuvieron.

En seguida, la ‘Urraca’ le hizo saber el sentir de su expareja, asegurando que Polo Díaz no está disfrutando para nada la ruptura. “Lo ha pensado bastante, ya la tomó, es doloroso para ella como cualquier persona que decida poner fin a su matrimonio”, sostuvo la ‘Urraca’, a lo que Néstor señaló que él también estaba sufriendo, ya que él siempre ha querido mantener a su familia unida.

“A mí me preocupa el crecimiento de mis hijos, yo siempre me he comportado bien con ellos y con mi esposa. En ningún momento he faltado. Si de repente he cometido un error porque nos casamos jóvenes, pido disculpas. Todas las parejas tienen problemas. Nosotros hemos superado problemas peores, esto para mí no es tanto… No es ninguna infidelidad ”, indicó Villanueva.

Néstor Villanueva acepta firmar los papeles de divorcio a Florcita Polo Díaz. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

BAILARINA LO DENUNCIA POR ACOSO

En la misma edición de Magaly TV La Firme, una bailarina identificada como Tessy Linda manifestó, a través de un comunicado, que el cantante de cumbia la busca insistentemente desde el mes de diciembre. “Me indica que está soltero, que se terminó su relación actual y que no pensaba regresar con su esposa” , dice el documento.

“Le pido a él como se lo dije de mil formas, que no vuelva a buscarme y menos me mencione porque sí sacaré las pruebas de todos sus mensajes donde él insistentemente me busca hasta el día de hoy. Se está mencionando mi nombre como si yo lo buscara (...) Él tiene que asumir como hombre y aprender a respetar cuando es no ”, añadió.

Según las declaraciones de la bailarina, ellos se conocieron cuando ella tenía tan solo 16 años. Aunque llegaron a mantener una relación amorosa, terminaron cuando Néstor conoció a Florcita Polo en un evento. Sin embargo, hace poco se volvieron a encontrar y él no habría dejado de acosarla para revivir el romance que tuvieron en el pasado. Villanueva no dijo nada sobre estas acusaciones.

FLORCITA PASÓ DE PÁGINA

Tras pedir que ya no la relacionen más con Néstor Villanueva, la hija de Susy Díaz señaló que desea concentrarse en su carrera política, ya que pronto postulará para ser regidora de La Molina en las Elecciones Municipales y Regionales, que se realizarán en octubre de este año.

“Voy a seguir los pasos de mi mamá. Postularé para ser regidora. Tienen que marcar los dos corazones de Somos Perú, en la Molina. Estoy enfocada en eso (...) Mi mamá me va a ayudar” , expresó en el programa de Magaly.

Asimismo, contó que retomará sus clases de actuación y se encuentra feliz por tener trabajo, el cual le permite sostener a su familia económicamente. Según dijo, es dueña de su propio negocio de ropa, es conductora en un programa junto a Luigi Carbajal, es imagen de una clínica.

