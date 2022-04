Tessy Linda muestra comprometedores mensajes que le enviaba Néstor Villanueva

Tessy Linda presentó chats que le envió Néstor Villanueva. (Foto: Captura / Instagram)

Este 04 de abril, Tessy Linda se presentó en el programa Amor y Fuego para mostrar las mensajes que habría intercambiado con Néstor Villanueva, demostrando que él la habría estado buscando desde hace meses atrás. Recordemos que la bailarina denunció haber sido acosada por el cumbiambero desde diciembre de 2021.

Durante su visita al set de Willax TV, Tessy contó que ellos se conocieron cuando ella tenía tan solo 16 años. Aunque llegaron a mantener una relación amorosa, terminaron cuando Néstor conoció a Florcita Polo en un evento. No obstante, hace poco se volvieron a encontrar y él no habría dejado de acosarla para revivir el romance que tuvieron en el pasado.

“Durante la pandemia él comenzó a conversarme. Al inicio él me él me pedía consejitos para entrenamientos así como un amigo normal, pero él ya se puso intenso cuando yo subía fotos de mi show y me contestaba con emojis de lengüita o comentarios de ‘que rico’ o ‘báilame así'”, contó la denominada ‘Reina del tubo’.

Asimismo, dejó en claro que ella nunca dijo que él la ‘acosó' sino que era muy insistente. En otro momento, se pasó a mostrar las conversaciones de WhatsApp y Facebook Messenger que habrían sido del año 2020, cuando Néstor todavía se encontraba en una relación con Florcita Polo Díaz.

Según se puede leer en los pantallazos que Tessy entregó a la producción para su difusión, ambos estaban coordinando para verse en diferentes ocasiones sin que nadie se entere. Ante ello, la conductora Gigi Mitre no dudó en increparle a la bailarina, pues le dijo que todo el Perú sabía que Néstor seguía casado con la hija de Susy Díaz.

“Hubo un tire y afloje y sí, yo aflojé. Dicen que el que la sigue la consigue, pero cuando le dije que ya la pare, él continuó a buscándome. A mí me dijo que estaba separado”, dijo Tessy Linda en su defensa.

“Cuando yo no quise nada, él continuó insistiendo e insistiendo. Hubo una videollamada donde yo conversé con él y se lo dije (que ya no quería nada) (...) Hace tres meses le hice el ‘pare’ y continuamos con una amistad“, agregó.

Cabe resaltar que Néstor Villanueva admitió conocer a Tessy Linda desde hace años, pero no negó ni afirmó haber estado acosándola como ella así lo había afirmado. “Yo no voy a dar detalles de ese tipo de cosas. Te repito Magaly, yo no voy a dar detalles, no voy a entrar en el tema”, dijo el el programa de Magaly Medina.

Tessy Linda muestra comprometedores mensajes que le enviaba Néstor Villanueva. VIDEO: Willax TV

NÉSTOR VILLANUEVA FIRMARÁ LOS PAPELES DE DIVROCIO

No hay marcha atrás. Luego de ver el llanto de su aún esposa Florcita Polo Díaz en Magaly TV La Firme, Néstor Villanueva decidió no luchar más por su matrimonio y firmar los papeles de divorcio. Sin embargo, dejó en claro que se separará para no hacer sufrir más a la hija de Susy Díaz, y no porque ya no la ame o porque le haya sido infiel con otra mujer.

“Yo respeto su decisión, amo a mi esposa, ella sabe cuánto la amo y cuánto amo a mi familia. Si tengo que dar un paso al costado, lo voy a dar por amor y por respeto”, expresó el cumbiambero ante la insistencia de Magaly Medina, quien aseguró haberse sentido conmovida por las lágrimas de frustración que soltó Florcita durante la entrevista que tuvieron.

Néstor Villanueva acepta firmar los papeles de divorcio a Florcita Polo Díaz. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

