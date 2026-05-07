Jefe interino de la ONPE sanciona a Fuerza Popular con casi 200 mil soles por malgastar dinero público

Recientemente Keiko Fujimori pidió la salida del jefe interino de la ONPE Bernardo Pachas.

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, sancionó a Fuerza Popular, por usar dinero del financiamiento público directo para fines diferentes a los establecidos en la ley. La multa impuesta es de 36 UIT, equivalente a 198 mil soles.

Durante el proceso administrativo sancionados, se acreditó que Fuerza Popular usó dinero público para pagar pasajes bajo la falsa excusa de “capacitación”, intereses por pagos atrasados y una maestría que se llevará a cabo cuando ya no reciban financiamiento.

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La ONPE detectó que el fujimorismo gastó 27.927 soles en un supuesto “viaje académico a California“. Sin embargo, esto era falso. En realidad fue un tour por San Francisco, visitas a empresas tecnológicas y encuentros protocolares. Incluso desde el mismo partido reconocieron que se trató de visitas.

Pachas dice que no se puede aceptar “el sinsentido de que con el solo hecho de estar en un lugar o reunirse y/o almorzar con alguien, una persona se esté capacitando y de forma técnica para participar en la política y formarse de tal manera que pueda asumir cargos públicos”.

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Sanción a Fuerza Popular.

Pero eso no es todo. Fuerza Popular también hizo pasar un retiro espiritual en Europa de 15.072 soles –con paseos a viñedos, cata de vinos, misas, reflexiones y sesiones matutinas incluidos–como una “actividad de capacitación”. “Resulta manifiesto que este tipo de actividades no capacitan”, dijo la ONPE.

“Resulta evidente y acreditado que el gasto efectuado por la organización política en la actividad denominada ‘The Leader´s Fellowship’ no se subsume en los gastos permitidos según la normativa especial de la materia. Por tanto, esta acción sí forma parte de la conducta infractora", se lee en la resolución.

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Fuerza Popular, además, pagó con dinero del financiamiento público una maestría en gestión pública de 100 mil soles que acabará en febrero de 2027, cuando ya no les corresponda recibir dinero del Estado por haber obtenido representación en el Congreso 2021-2026.

Infracciones cometidas por Fuerza Popular.

“Considerando que la actividad de capacitación ‘Maestría en Gestión Pública’ constituye un todo y fue pagado en su totalidad, su realización no se llevará a cabo en el quinquenio para el cual se entregó el FPD a la OP. Por tanto, se trata de un gasto no permitido conforme a la normativa especial de la materia”, señala Pachas, quien advierte que permitir esto “sin ningún límite, además de no tener asidero legal, es sumamente peligroso y debilita la competencia de fiscalización de la ONPE”.

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La última infracción comprobada cometida por Fuerza Popular es haber pagado 37,92 soles de intereses originados por no haber pagado a tiempo AFP y servicio de telefonía.

Cabe precisar que inicialmente la ONPE también había detectado que el fujimorismo pagó con dinero público asesorías legales. Sin embargo, al haberse promulgado la ley 32254 que permite dichos pagos, no tenía sentido seguir con este extremo del proceso sancionador.

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Además de la multa de 36 UIT, el jefe interino Bernardo Pachas impone como sanción adicional la pérdida del 50% del financiamiento público directo a Fuerza Popular.

Piden su salida

Keiko Fujimori respaldó este miércoles el pedido de gremios empresariales para que Bernardo Pachas, jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), sea reemplazado antes de la segunda vuelta presidencial de junio.

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La candidata de Fuerza Popular argumentó que existe “una desconfianza natural” entre quienes trabajaron con el exjefe del organismo, Piero Corvetto, destituido tras las críticas por errores y demoras en el conteo de la primera vuelta del 12 de abril. “Ojalá que esta medida pueda ser escuchada y que pueda haber un cambio correspondiente”, declaró Fujimori desde Loreto, donde realizó actividades de campaña.