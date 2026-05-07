Perú

José Domingo Pérez descarta alianza electoral entre Roberto Sánchez y Antauro Humala: “Está zanjado”

El abogado descartó cualquier acuerdo formal entre el candidato de Juntos por el Perú y el exmilitar, y atribuyó los rumores a intentos por afectar la campaña en el tramo final de la contienda electoral

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Su abogado, José Domingo Pérez, revela los detalles de los procesos más importantes que enfrenta, incluyendo la condena por rebelión. Además, responde a las críticas sobre su participación en el partido Juntos por el Perú.

José Domingo Pérez, abogado y exfiscal, negó la existencia de una alianza política entre Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, y Antauro Humala, de cara a la segunda vuelta electoral. Durante la entrevista a Existosa Noticias, Pérez respondió a las versiones que han circulado sobre un supuesto acuerdo entre ambas figuras, calificando el asunto como “zanjado”.

El representante legal de Pedro Castillo señaló que tanto Roberto Sánchez como la vocera de Juntos por el Perú, Anahí Durand, han informado públicamente que no existe ningún tipo de alianza con Antauro Humala. Pérez consideró que los rumores sobre un posible pacto forman parte de ataques mediáticos dirigidos a desacreditar la candidatura de Sánchez, insistiendo en que “no hay ninguna alianza”.

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Además, fue consultado sobre las declaraciones de Antauro Humala, quien afirmó haber facilitado candidatos al partido. Ante esto, el abogado reiteró que esa versión no se corresponde con la realidad del partido ni con su línea política. Subrayó que cualquier declaración de Humala representa una posición personal y no refleja el pensamiento ni las decisiones de la candidatura de Sánchez.

Domingo Pérez descarta pacto entre Roberto Sánchez y Antauro Humala: “El tema está zanjado”
Domingo Pérez descarta pacto entre Roberto Sánchez y Antauro Humala: “El tema está zanjado”| Andina (Composición Infobae)

Señaló que algunas opiniones de Humala difieren de los principios democráticos que defiende la agrupación política de Sánchez. Además, sostuvo que ciertas posturas de Humala se asemejan más a las de la contendora Keiko Fujimori, especialmente en materia de tolerancia y valores democráticos.

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Según advirtió que la figura de Humala se utiliza como parte de una estrategia para polarizar el escenario político y debilitar la campaña de Sánchez frente a Keiko Fujimori, con quien podría ir a segunda vuelta el próximo 7 de junio para llegar a Palacio de Gobierno.

Defensa de Castillo

El abogado José Domingo Pérez negó que Pedro Castillo o Roberto Sánchez le hayan solicitado sumarse a Juntos por el Perú como condición para asumir la defensa legal del expresidente. Durante una entrevista para Exitosa Noticias, el exfiscal aclaró que su acercamiento al partido responde a una decisión personal y no a una imposición de sus defendidos, esto en el marco de una eventual segunda vuelta entre Sánche y Keiko Fujimori.

Según explicó Pérez, el expresidente Castillo enfrenta varios procesos judiciales, entre los cuales destaca la condena a más de once años de prisión por el delito de conspiración a la rebelión.

En la sesión, el congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) no estuvo presente de forma activa: aunque registró asistencia virtual, no respondió al ser llamado para votar.
En la sesión, el congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) no estuvo presente de forma activa: aunque registró asistencia virtual, no respondió al ser llamado para votar. Foto: The Associated Press

“Ejerzo la defensa en una segunda instancia que tiene que programar la Corte Suprema para debatir los argumentos de impugnación”, detalló Pérez.

Otro de los casos en desarrollo involucra una acusación por presunta falsa declaración en procedimiento administrativo durante el proceso electoral de 2021. Pérez sostuvo que la denuncia carece de fundamento, pues el Jurado Electoral Especial de Lima Centro archivó la causa a nivel administrativo, determinando que no existió ninguna omisión ni falsedad que justificara la descalificación de Castillo como candidato. “El propio Jurado Electoral Especial de Lima había archivado a nivel administrativo la denuncia, señalando que no existía ninguna declaración falsa”, remarcó el abogado.

Confirmó que recibió una propuesta pública del candidato Roberto Sánchez para ocupar el Ministerio de Justicia en caso de un triunfo electoral. No obstante, negó que esta invitación condicione su trabajo como defensor legal de Pedro Castillo.

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