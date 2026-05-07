Perú

Delia Espinoza afirma que reforma de contrabando del Congreso no la sacará del CAL: “Ninguna ley es retroactiva”

De todos modos, la exfiscal de la Nación pide a José María Balcázar que observe la norma porque impondría restricciones arbitrarias para futuros directivos en los Colegios Profesionales

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Delia Espinoza acudió al Pleno del Congreso para defenderse. Foto: Congreso
Delia Espinoza denuncia que disposición fue incluida a último minuto. Foto: Congreso

La decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, precisó que la reforma de contrabando aprobada por el Congreso no le afectará, por lo que se mantendrá a la cabeza del gremio de letrados.

“Debo dejar establecido con claridad que con dicha autógrafa no se tendrá ningún efecto en ningún decano electo en cualquier Colegio Profesional del Perú, en tanto que, el artículo 103 de nuestra Constitución Política del Perú, prescribe que ninguna ley tiene fuerza ni efectos retroactivos“, manifestó Espinoza en una carta al presidente José María Balcázar.

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Y agregó :“He sido elegida democráticamente bajo el marco legal y estatuto vigente, en estricto apego a los requisitos e impedimentos aprobados oportunamente. Una ley posterior no puede dejar sin efecto un acto jurídico ya consumado (mi elección y proclamación en el cargo)”.

En la referida comunicación, la exfiscal de la Nación sostuvo que el impedimento para que personas inhabilitadas no puedan ocupar cargos en colegios profesionales, que se pretende implementar, tiene como objetivo “continuar con la persecución hacia la suscrita, sea el cargo que ocupe en una institución pública o privada”.

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Carta de Delia Espinoza al presidente interino José María Balcázar.
Carta de Delia Espinoza al presidente interino José María Balcázar.

“La consigna de un sector político es ahora aprobar leyes para perjudicarme, como pretenden ahora, en mi condición de Decana del Colegio de Abogados de Lima”, se lee en el documento.

Pide observar autógrafa

Sin perjuicio de que la referida reforma de contrabando no le afectaría, Delia Espinoza sostiene que la “autógrafa tiene serios cuestionamientos de fondo, ya que pretende imponer impedimentos para la elección de futuros directivos en los Colegios Profesionales, vulnerando el artículo 20 de la Constitución Política del Perú, que consagra que estas instituciones son autónomas y se rigen por sus propios Estatutos”.

Por ello, la decana del CAL requiere a José María Balcázar que observe la autógrafa y la devuelva al Parlamento. “El Congreso no tiene facultades para intervenir en una institución de derecho público interno como lo constituyen todos los colegios profesionales del país”, apuntó.

En el documento, Espinoza advierte que la disposición para impedir a inhabilitados ejercer cargos en colegios profesionales fue incluida a último minuto.

Reforma de contrabando para sacar a Delia Espinoza del Colegio de Abogados de Lima.
Reforma de contrabando para sacar a Delia Espinoza del Colegio de Abogados de Lima.

“Pese a nuestros argumentos sólidos vertidos en el documento de la referencia y a las observaciones que han sido ampliamente difundidas en medios de comunicación, redes sociales e incluso por algunos congresistas de la República, quienes afirmaron su sorpresa con la adición de un texto a último minuto, el día de hoy, se ha remitido a vuestro despacho la autógrafa de los referidos proyectos de ley, con la finalidad de que se promulgue la ley”, reza el documento.

Por todo ello, Delia Espinoza requiere al presidente interino José María Balcázar que observe parcialmente la autógrafa de la norma de creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú. “A fin de que el Congreso de la República rectifique el procedimiento seguido, y suprima el texto incluido de forma irregular respecto a la inhabilitación para ejercer función pública como impedimento para ocupar un cargo directivo en cualquier colegio profesional”.

Como se recuerda, en la víspera, Fernando Rospigliosi firmó la autógrafa, a pesar de que habían 4 reconsideraciones contra la votación.

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