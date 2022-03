Néstor Villanueva escucha en vivo audio que lo involucra con otra bailarina

Néstor Villanueva escucha audio de su conversación con bailarina. (Foto: Captura Willax)

Néstor Villanueva sigue en el ojo de la tormenta tras ser relacionado con la ex actriz de cine para adultos Sofía Cavero. El cumbiambero se presentó en el programa Amor y Fuego para aclarar que no mantenía una amistad con la también bailarina y que se conocieron el día del ampay por un amigo en común.

Asimismo rechazó haber mantenido intimidad con ella, como se ha dado a entender desde que salieron a la luz las imágenes. De otro lado, el cantante en todo momento dejó en claro que su intención era recuperar su matrimonio con Florcita Polo, por lo que no ahondaría mucho en el tema.

Cuando Rodrigo González y Gigi Mitre le pidieron que le envié un mensaje a su aún esposa disculpándose, Néstor señaló que hablaría con ella en cuatro paredes para intentar solucionar sus diferencias, especialmente ahora que ella ha señalado públicamente que le solicitará el divorcio.

Sin embargo, el tema de Florcita y Sofía Cavero no fue lo único que tocaron en el programa, pues de acuerdo al jefe de informaciones de Amor y Fuego, Néstor Villanueva tendría un acercamiento con la bailarina Tessy.

Para comprobar que entre ambos existe o existió más que una amistad, en un primer momento la producción le envía una captura de pantalla con la conversación que ambos habrían mantenido.

El cumbiambero en un primer momento negó tener alguna relación con la joven, indicando que desconocía de lo que hablaban. Por este motivo, Rodrigo González decidió cambiar de tema al no tener alguna prueba en concreto.

Luego que Néstor Villanueva se despidiera del programa y estuviera a punto de irse de Willax Televisión, un audio que consiguió la producción causaría gran revuelo en el set del programa, por ello, no dudaron en volver a traer al cumbiambero.

En este audio se puede escuchar al aún esposo de Florcita Polo pedirle a su acompañante que baje el brillo del televisor porque podría traslucirse por la ventaba alguna figura que no quisiera que sea captado por algún reportero de televisión.

Tras escuchar este material, el cumbiambero solo atinó a decir que él le habla a muchas personas y que eso no tiene nada de malo, además que no recordaba haber mantenido esa conversación. “ No recuerdo esa conversación... yo tengo la consciencia tranquila, no he hecho nada malo ”, indicó.

FLORCITA POLO BUSCA EL DIVORCIO

Luego del ampay que protagonizó Néstor Villanueva, Florcita Polo decidió iniciar el trámite de divorcio, así lo dio a conocer durante una entrevista con el programa En Boca de Todos, donde señaló sentirse decepcionada del papá de sus hijos.

“ En realidad tenemos una etapa de padres, yo estoy hace tres meses ya separada de Néstor, pronto divorciada totalmente, solo nos une nuestros hijos. Ya estoy empezando los trámites de divorcio ”, respondió.

