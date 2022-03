Florcita Polo se pronuncia sobre ampay de Néstor Villanueva con bailarina: “No tengo nada que ver con él”

Florcita Polo no quiere saber nada sobre el ampay de Néstor Villanueva. (Foto: Instagram)

No quiere saber nada de Néstor Villanueva. A fines del 2021, Florcita Polo publicó un comunicado en sus redes sociales anunciado que su matrimonio con Néstor Villanueva había llegado a su fin, esto luego que el cumbiambero dijera en el programa Mujeres al Mando que se encontraba soltero.

Cabe precisar que la relación entre la hija de Susy Díaz y el cantante se encontraba atravesando por una crisis, pero aseguraron que lucharían por el bienestar de sus hijos; sin embargo, finalmente ellos no pudieron arreglar sus diferencias.

Es así que tras varios meses, Néstor Villanueva habría decidido rehacer su vida, por lo que empezó a salir con una bailarina de nombre Sofía Cavero. Ellos fueron captados muy cariñosos dentro de su camioneta.

Las imágenes fueron presentadas en un primer momento a Susy Díaz, quien se mostró bastante sorprendida y señaló que el divorcio entre su hija y el cumbiambero era inminente, pues ella ahora también estaría pensando en volver a salir.

“Con esta imagen peor, ya ni va a volver, más bien le va a presentar la demanda de divorcio, que le firme el divorcio de mutuo acuerdo. Bueno que no se queje cuando también Flor haga su vida”, comentó.

Por su parte, Florcita Polo señaló que ella no quiere saber nada de este ampay, pues desde hace varios meses que no mantiene una relación con Néstor Villanueva, por lo que evitaría opinar al respecto.

“ Ya lo que haga él, ya me tiene sin cuidado a mí, ¿entiendes? Yo no tengo absolutamente nada que ver con él, somos padres y punto. Prefiero no hablar al respecto de ese tema. Yo ya esto hace tres meses separada y no tengo nada que ver con el papá de mis hijos ”, señaló.

Flor Polo evitó referirse al ampay de Néstor Villanueva con bailarina dentro de su camioneta. Para la hija de Susy Díaz, el cantante solo es el papá de sus hijos.

BAILARINA DE NÉSTOR VILLANUEVA PUBLICA COMUNICADO TRAS AMPAY

A través de sus redes sociales, Sofía Cavero aclaró que entre ella y Néstor Villanueva no existe una relación sentimental y solo los une lo laboral, además que las imágenes que fueron emitidas por el programa Amor y Fuego corresponden a una reunión de trabajo que tuvieron.

“Solo fue un momento de brindis por mi nuevo proyecto y lanzamiento de mi nuevo tema ‘Tusy y perreo’. Ni idea que estaban grabando todo, pero Sofía Cavero sigue para rato. No hay un ampay que dejará que siga en mis proyectos artísticos ”, acotó.

SE MOSTRÓ NERVIOSA DURANTE ENTREVISTA

Antes que publique este comunicado, la bailarina fue contactada por el programa de Rodrigo González. En comunicación con la reportera, ella señaló que sabía a qué ampay se refería y que prefería que la llame después porque se encontraba en clases de canto.

“Ahorita estoy en mis clases de canto, con mi profesor aquí, más rato te parece si hablamos”, le contestó. “ La verdad no sé, me quedo fría porque no pensé que me iban a llamar. Voy a terminar mis clases y cualquier cosa me vuelves a llamar. No es nada para alarmarse o algo así, como quieren hacerlo ver ”, agregó.

