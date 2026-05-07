Rodrigo Fernandini: del éxito en redes sociales al Buenazo Fest y la apertura de su propio restaurante en Lima

Rodrigo Fernandini, el reconocido chef e influencer, posa en su restaurante y en un entorno relacionado con su marca Buenazo, representando su exitosa transición de las redes sociales al mundo culinario en Lima.

El rostro de Rodrigo Fernandini se volvió familiar para millones a través de la pantalla del celular, donde su genuina reacción de “¡Buenazo!” lo transformó en un fenómeno de las redes. Pero más allá del carisma y los videos virales, el chef peruano ha construido una carrera que hoy lo coloca en el centro de la escena gastronómica nacional.

Ahora, mientras se alista la segunda edición del Buenazo Fest y celebra la apertura de su primer restaurante en Lima, que lleva su apellido, comparte su historia y visión en una entrevista con Infobae Perú.

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El Buenazo Fest 2 , programado para el 23 y 24 de mayo en el Parque de Exposiciones de la Costa Verde, promete ser una cita clave para los amantes de la comida. Las entradas ya están disponibles en Joinnus y la expectativa crece.

Fernandini cuenta que la inspiración para este festival surgió de la experiencia de Mistura, el encuentro gastronómico que marcó época en el país liderado entonces por Gastón Acurio.

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Rodrigo Fernandini (Foto: Captura de IG)

“Mistura abrió el camino para muchos festivales nuevos y para nosotros también fue una inspiración. Yo recuerdo asistir a esos festivales, iba con la familia, otro día iba con los amigos, porque había tantas opciones de comida que fue complicado probarlo todo en un solo momento”, relata.

El chef detalla que la nueva edición de su festival busca ir más allá de una feria tradicional: “Mi equipo y yo decidimos que era el momento para hacer una propuesta de festival, pero enfocada al 2026, un poco más moderna, más trending, con opciones distintas de comida también”.

La variedad es un sello del evento. “No solamente hay comida en el Buenazo Fest de la costa, sierra y selva, sino también encuentras opciones fusión. Hoy en día hay marcas y propuestas gastronómicas que se han posicionado fuerte, como la comida nikkei, mexicana, hamburguesas. Eso también es parte de la dieta del peruano”, explica Fernandini.

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El festival aspira a reunir a familias completas en un ambiente de celebración y comunidad. “No solamente voy a Buenazo Fest a comer espectacular, o mejor dicho, buenazo, sino que también puedo ganarme un carro, puedo ganarme aceite por un año, etc. Es realmente creo que el mejor plan para ese fin de semana”, afirma.

El chef Rodrigo Fernandini, junto a Inca Kola, presenta Buenazo Fest 2, un festival gastronómico en Lima los días 23 y 24 de mayo en el Parque de Exposiciones.

Para él, la experiencia no se limita al paladar, sino abarca mucho más: “Te diviertes, bailas, cantas, comes, disfrutas, te ganas premios. Hay activaciones de muchas marcas grandes”.

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El origen de “Buenazo”, su sello y marca personal

Detrás del éxito viral, hay una palabra que se volvió marca. Fernandini reconoce que el “Buenazo” no lo inventó, pero sí supo hacerlo propio. “El Buenazo es un peruanismo, no lo he inventado yo. La gente lo identifica conmigo por cómo lo digo, la expresión facial, el tono”, comenta entre risas.

La relación con su audiencia fue clave: “Cuando me gusta algo mucho, digo ‘Buenazo’. Así como otros dicen ‘qué rico, delicioso’. A veces me gustaba tanto que lo decía más exagerado y en los comentarios la gente se vacila, lo hice mi sello”.

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El chef convirtió la espontaneidad de las redes en una marca sólida, que hoy trasciende la pantalla. “Por eso el nombre también del Buenazo Fest”, resume.

El chef e influencer Rodrigo Fernandini sonríe a la cámara mientras presenta un plato de comida, consolidando su popularidad con la frase viral 'Buenazo' en TikTok.

Fernandini: su primer restaurante en Lima y una propuesta de sabor

Aunque la popularidad en redes le abrió puertas, el recorrido de Fernandini es el de un chef con formación y experiencia internacional. Pasó más de una década fuera del país, trabajando con cocineros de renombre y gestionando su propio local en Manhattan, antes de regresar a Lima.

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“Después de abrir mi restaurante en Manhattan, decido planear mi regreso al Perú. Después de que mi esposa salió embarazada de mi segundo hijo, decidimos que era el momento de tener algo acá. Si iba a hacer algo aquí, tenía que ser algo con parte de mi corazón”, cuenta a Infobae Perú.

El reconocido chef Rodrigo Fernandini celebra la gran apertura de su primer restaurante en el vibrante distrito de Barranco, Lima, sosteniendo una botella de champagne.

El restaurante Fernandini apuesta por la diversidad y la experiencia. “Tenemos opciones: puedes venir a la experiencia degustación, que es en un espacio separado y distinto, para momentos más largos e íntimos. Pero si te provoca tomarte un trago y comer un ceviche, también lo puedes hacer”, detalla.

El menú refleja años de aprendizaje y viajes por el país. “Hemos viajado por más de un año a través de la costa, sierra y selva, para poner estos platos que nos han tomado meses de preparación”.

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La comunidad digital que lo acompaña ha sido un soporte importante en esta nueva etapa. “Tenemos la comunidad más grande de todo el Perú a nivel gastronómico y ese respaldo nos ha servido mucho en esta primera apertura”.

El equipo de Fernandini, el primer restaurante del reconocido chef Rodrigo Fernandini, posa sonriente frente al local en Lima.

Las críticas y la visita de Giacomo Bocchio

La exposición pública trae consigo la mirada atenta de seguidores y críticos. Fernandini asume ese reto con honestidad. “Gracias a Dios, los comentarios son positivos. No te voy a decir que no tenemos ningún comentario negativo, siempre hay gente envidiosa, pero también positiva. Tenemos muchísima más gente que nos quiere, que nos apoya y que le gusta mucho la experiencia”, comparte.

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Además, valora la crítica constructiva, venga de donde venga. El chef Giacomo Bocchio, con quien Fernandini trabajó en sus inicios, visitó el restaurante apenas abrió sus puertas y le dedicó un video sobre la experiencia.

“Giacomo Bocchio es un chef muy reconocido en el medio. Así como él, han venido otros amigos del medio con experiencia. Siempre estamos abiertos y receptivos a las críticas constructivas”, dijo sobre esta visita.

Giacomo Bocchio y su acompañante discuten su experiencia en Fernandini, el restaurante de Rodrigo Fernandini, tras su visita.

Sin embargo, resaltó que la atención es la misma para todos los comensales: “Para nosotros un influencer o una ‘persona normal’ tienen el mismo nivel de importancia. No hacemos VIP uno o el otro, siempre los tratamos a todos con el mismo respeto, cariño y hospitalidad”, dijo sobre esta visita.

Con el Buenazo Fest 2 a la vuelta de la esquina y su restaurante consolidándose en Barranco, Fernandini mantiene la misma filosofía que lo hizo célebre en las redes: hospitalidad, autenticidad y una invitación constante a disfrutar el sabor en comunidad.