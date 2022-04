Carlos Álvarez alista más parodias de Dina Boluarte, Pedro Castillo y Aníbal Torres: “Les duela o no” | ENTREVISTA

Carlos Álvarez es un humorista peruano, reconocido por imitar a diferentes personalidades del país. (Foto: Instagram/@humorismo_peru)

Carlos Álvarez toma con humor los últimos acontecimientos políticos que suceden en el país. Luego de escuchar cantar huayno a Dina Boluarte durante su participación en el Consejo de Ministros en Huancayo, decidió realizar una divertida parodia de la vicepresidenta de la República, que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Pero esta no es la primera vez que el actor cómico se caracteriza como un personaje político, ya que anteriormente parodió al presidente Pedro Castillo, al premier Aníbal Torres y a Hernán Condori, exministro de Salud. Esto como parte del programa La Vacuna del Humor, que se transmite por Willax todos los sábados.

En entrevista con Infobae, el comediante peruano nos habla sobre la importancia de reírse en plena crisis política, las dificultades que tiene al caracterizar a un personaje, y, sobre todo, quiénes serán las próximas víctimas de sus imitaciones.

El Consejo de Ministros en Huancayo ha dado mucho de qué hablar. ¿Cuáles fueron tus impresiones?

Me causó mucha gracia. El presidente pedía disculpas, el otro (Aníbal Torres) haciendo la referencia de Hitler y la señora (Boluarte) cantando, y encima desafinado. Yo también canto mal, pero con la parodia tuve que hacer un esfuerzo para desafirnarme más. Se olvidaba la letra, se iba de tono, encima leía. Fue muy gracioso para mí.

¿Qué tomas en cuenta para decidir parodiar a un personaje político? ¿Humor o indignación?

Es un poco de todo, además que es un trabajo de equipo. A veces hay mucho fastidio y resentimiento, yo a través del humor trato de digerirlo. No quiero lavarle la cara a los políticos, sino quiero llegar a la reflexión de la gente. Que sepan que están haciendo tonterías, estupideces, cuando deberían dedicarse a gobernar. El poder tiene un humor que no siempre es valorado.

Carlos Alvárez realiza divertida parodia de Dina Boluarte cantando huayno.

¿Alguna vez te han llegado a censurar por las parodias que haces?

Sí, he recibido amenazas, muchos insultos. El ataque más feroz fue cuando hice por primera vez a Vladimir Cerrón. Solo pusimos la foto del personaje, sin parodia, sin ningún chiste. Me llegaron miles de insultos, me decían que me iba a morir, que soy un vendido, me dijeron de todo. Eso es intolerancia. Es un ejército de trolls manejado por este señor, por esta facción política.

Asumo que has tenido la misma reacción debido a tus últimas imitaciones de Pedro Castillo. ¿Piensas parar?

Yo siento que (a los políticos) les gusta que los comediantes hagan otras cosas, que parodien fútbol o farándula, tonterías. No les gusta que los toquen. Lamentablemente, Carlos Álvarez y su equipo van a hacer humor político en primera fila, les duela o no, les pique o no. Hay que tener correa cuando uno es político. La sátira es mordaz y si llega a la médula, lo siento mucho. Si el político se burla del pueblo, ¿por qué nosotros no de ellos?

Carlos Alvárez caracterizado como Pedro Castillo, presidente de la República. (Foto: Difusión)

¿Qué personalidades de la política peruana serán tus próximas “víctimas”?

Primero, yo tengo una crítica grande a Pedro Castillo porque atenta contra mi labor de artista. Cuando ya tengo preparado un ministro, pum, renuncia. Tengo a otro ministro, pum, lo censuran. Me preparo, me gasto la voz, estudio los ademanes, me amanezco y me quedó sin nada. Así no se puede trabajar... Ahora ha salido Aníbal con lo de Hitler, también el ministro de Defensa porque no se le entiende. Y si Dina Boluarte llega la presidencia, será un bocado para el humor... Este gobierno da muchos insumos y no es caro, no hay necesidad de quitarle el IGV (risas) .

Además del político, otro tipo de humor que se ha popularizado últimamente es el negro. ¿Cuál es tu opinión sobre el show Hablando Hueva…, de Ricardo Mendoza y Jorge Luna?

Más que estar sujeto a la censura, creo que deberían autorregularse. Yo también he hecho humor negro, como en el 2000, o en el Especial del Humor. Pero las cosas van evolucionando a la par de la sociedad. Hay cosas que no se pueden hacer y ellos cometieron el terrible error de burlarse de una discapacidad. Yo he trabajado con Ricardo y qué bueno que se haya rectificado, espero que ambos no sigan por ese camino porque toca fibras muy sensibles para los peruanos.

Últimamente se ha acusado a Dayanita, de JB en ATV, de pecar de soberbia. ¿Consideras que es fácil perder la humildad cuando uno gana fama en televisión?

Yo no puedo opinar sobre los demás, no me parece ético hablar sobre mis colegas. Pero sí puedo decir que todos somos seres humanos, todos tenemos ego, pero hay que tener cuidado que esa dosis no cambie a la soberbia. Hay que tener los pies siempre sobre la tierra, y tener a alguien que te ubique. Yo nunca he dejado de firmar un autógrafo o aceptar un selfie. Nunca lo he hecho en mis 38 años de carrera. La gente es cariñosa, el peruano es así y yo lo correspondo. Es un tema de respeto.

