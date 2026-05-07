Mario Hart niega relación con Paloma Fiuza tras rumores de romance: “Somos amigos de muchos años”

Mario Hart aclaró en 'América Hoy' que no mantiene ninguna relación sentimental con Paloma Fiuza, en medio de rumores y especulaciones sobre un posible romance tras su distanciamiento de Korina Rivadeneira. TikTok.

Mario Hart decidió romper el silencio y aclarar los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Paloma Fiuza, luego de que ambos fueran vistos juntos en una reunión de amigos.

El piloto y exchico reality negó de forma tajante cualquier relación amorosa y explicó que solo los une una amistad de muchos años, desmintiendo así las especulaciones que han circulado tras su distanciamiento de Korina Rivadeneira.

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La polémica se inició tras una fotografía grupal que fue interpretada por algunos como señal de romance, especialmente en medio de versiones sobre la situación actual de Hart y su esposa. Sin embargo, el propio Mario fue enfático en señalar que no existe más que camaradería y años de amistad con la modelo brasileña.

Mario Hart responde a los rumores: “No hay absolutamente nada”

En diálogo con ‘América Hoy’, Mario Hart fue claro al abordar la ola de titulares y comentarios que lo vinculan con Paloma Fiuza.

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“Ahora por salir en una foto con amigos, de repente me hubieran vinculado con Diana también, que también sale en la foto. Pero no, no, absolutamente nada. Fue una junta de amigos”, precisó el piloto.

Hart también se refirió al detalle de la fotografía que dio pie a las especulaciones, donde algunos usuarios sugirieron que él estaba abrazando a Paloma.

“Mi mano no se ve en esa foto. No estoy agarrando la cintura, estaba apoyado atrás, en la mesa. Somos amigos de muchísimo tiempo, muchísimos años. No nos veíamos desde hace mucho. A Diana y a Paloma no las veía hacía muchísimo tiempo”, insistió.

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Paloma Fiuza sorprende con inesperada confesión tras ser vinculada sentimentalmente con Mario Hart. Captura: TikTok.

El origen del rumor y la reacción de Mario Hart

El tema cobró fuerza luego de que Israel Dreyfus, en un pódcast, insinuara la posibilidad de un acercamiento entre Mario y Paloma, ambos solteros. Hart respondió directamente a esta versión: “Justo ayer le escribí y le digo: ‘Tu estupidez, tu comentario, me ha llenado de titulares por todos lados’. Me dijo: ‘Las portadas pues, chato, las portadas’”.

El piloto lamentó que un simple comentario haya generado una ola de rumores y aclaró que la reunión fue estrictamente de amigos. “A Zumba lo veo, no seguido, pero mucho más; pero a Diana y a Paloma no las veía hacía muchísimo tiempo”, reiteró.

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Israel Dreyfus, vestido de Batman, asegura que su 'sexto sentido arácnido' le indica una situación sentimental entre Paloma Fiuza y Mario Hart. YouTube: Sin Más Q'Decir.

Paloma Fiuza: “Mi hogar es el mundo”

Por su parte, Paloma Fiuza optó por el hermetismo y evitó pronunciarse directamente sobre el tema. Sin embargo, su actividad en redes sociales llamó la atención de sus seguidores. En una publicación reciente, la modelo compartió un mensaje en portugués: “¡Muy agradecida, increíblemente bendecida!”, acompañado de un corazón blanco.

En otra historia, Paloma se mostró en un aeropuerto, rodeada de maletas y lista para abordar un vuelo, y acompañó la imagen con la frase: “¡Mi hogar es el mundo!” La publicación fue interpretada por muchos como una respuesta elegante a los rumores, sugiriendo que su estilo de vida itinerante no le permite atarse a ningún lugar ni a una relación sentimental concreta.

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Rumores de distanciamiento con Korina Rivadeneira

Los rumores sobre Mario Hart y Paloma Fiuza se vieron alimentados por las versiones de una posible crisis matrimonial entre el piloto y Korina Rivadeneira, madre de sus dos hijos. Aunque ambos han evitado pronunciarse sobre su situación sentimental, las especulaciones han sido constantes en redes sociales y programas de espectáculos.

Recientemente, Korina fue consultada sobre la supuesta mudanza de Hart a Punta Hermosa, rumor que negó tajantemente: “¿En Punta Hermosa?, no, allá viven nuestros amigos, no Mario”.

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Sobre el estado de su relación, la modelo venezolana solo comentó: “Estamos muy bien y, de hecho, hemos conversado antes de venir; él iba a venir, pero he venido solo con los niños”. Además por un descuido de la pequeña de ambos se sabe que Korina y Mario ya no viven en la misma casa.

Mario Hart rompe el silencio sobre sus rumores de separación con Korina Rivadeneira y confirma el bienestar familiar como prioridad. (Instagram Mario Hart)