Perú

Arena 1 y Costa 21 no serían aptos para conciertos masivos por riesgo estructural, advierte la Marina

Informes del IGP e Ingemmet advierten que estos recintos en la Costa Verde se construteron sobre terreno ganado al mar y poco estable, lo que aumenta el riesgo de una tragedia como la ocurrida en el Real Plaza Trujillo

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Costa 21 - Arena 1 - Peligro - San Miguel - Costa Verde - Marina de Guerra - Perú - 7 mayo
Composición: Infobae Perú

La Marina de Guerra del Perú advirtió que los locales para eventos instalados en la Costa Verde, en el distrito de San Miguel, representan un riesgo para la seguridad de las personas debido a las condiciones del terreno y a las limitaciones para evacuar en caso de emergencia. Según indicó la institución, los espacios como Arena 1 y Costa 21 funcionan sobre terrenos ganados al mar, lo que los vuelve inadecuados para estructuras de gran capacidad.

El pronunciamiento se sustenta en informes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), que advierten que estas áreas presentan inestabilidad del suelo y riesgo de colapso ante movimientos sísmicos. A esta alerta técnica se suma un antecedente concreto: el caos registrado durante el concierto de Fito Páez en 2023, donde miles de asistentes reportaron problemas en los accesos y salidas del recinto Arena 1.

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Informes técnicos advierten riesgo de colapso y fallas en estructuras

Arena 1 - San Miguel - Costa Verde - Perú - 7 mayo
Foto: Arena 1

El capitán de navío Amílcar Velásquez, capitán del Puerto del Callao, explicó que estos locales ubicados en el distrito de San Miguel operan sobre rellenos artificiales que no son aptos para soportar infraestructura de gran aforo.

Uno de los principales peligros identificados es el posible colapso de techos o estructuras metálicas durante un evento masivo. La exposición constante al ambiente marino genera corrosión y desgaste en los materiales, lo que podría provocar la caída de elementos sobre el público. El vocero de la Marina incluso comparó este escenario con la tragedia ocurrida en Real Plaza Trujillo en febrero de 2025, como referencia de los riesgos que pueden presentarse en espacios cerrados o de alta concurrencia.

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A ello se suma un problema crítico: las limitadas vías de evacuación. Según Velásquez, solo existen dos puentes de salida en la zona, lo que podría generar estampidas o caos total en caso de sismo, maremoto o una emergencia durante un concierto. Este escenario, advirtió, incrementa la vulnerabilidad de los asistentes en eventos que congregan a miles de personas.

Además, la zona presenta complicaciones adicionales en términos de movilidad. Los conciertos suelen generar picos de congestión vehicular, con demoras de hasta dos horas en una vía que fue diseñada para tránsito rápido hacia puntos como el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Antecedentes de caos en conciertos y cuestionamientos a la concesión

Aglomeración en concierto de Fito Páez. | Twitter

Las advertencias de la Marina encuentran respaldo en lo ocurrido el 30 de septiembre de 2023, durante el concierto de Fito Páez en el Arena 1, ubicado en la Costa Verde. Tras el espectáculo, miles de asistentes enfrentaron aglomeraciones y desorden al intentar salir del recinto.

De acuerdo con los reportes de ese evento, la situación se agravó debido a que los asistentes contaban con una sola conexión principal para subir al acantilado, lo que generó congestión en espacios estrechos. Algunas personas optaron por buscar rutas alternas ante la falta de fluidez, mientras que en redes sociales se multiplicaron los reclamos por las condiciones del lugar.

Los testimonios difundidos por usuarios señalaron que la experiencia fue caótica y que el recinto no contaba con condiciones adecuadas de acceso y salida. Incluso se pidió el cierre del Arena 1, advirtiendo que en un escenario similar podría ocurrir una tragedia.

En paralelo, la Marina cuestionó el uso del área donde se ubican estos locales. Según explicó Velásquez, en 2019 se otorgó a la Municipalidad de San Miguel una concesión de 530 mil metros cuadrados de área acuática para desarrollar obras públicas como ciclovías, áreas verdes y espacios recreativos.

Sin embargo, la institución indicó que la zona fue utilizada para instalar locales privados destinados a conciertos, lo que representa un incumplimiento de las condiciones originales. En 2022, la Marina retiró la concesión y señaló que actualmente estos espacios operarían sin autorización de la Autoridad Marítima.

El vocero precisó que se han presentado denuncias ante la Fiscalía, la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Contraloría, además de solicitar la intervención de Indecopi para evaluar la protección de los consumidores que asisten a estos eventos sin conocer los riesgos.

A esta situación se suma el ingreso diario de entre 500 y 600 camiones con desmonte, utilizados para seguir ganando terreno al mar en San Miguel. Según la Marina, estas actividades no cuentan con autorización y afectan tanto el ecosistema marino como la infraestructura de la vía, incrementando las preocupaciones sobre la seguridad en esta zona de la capital.

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