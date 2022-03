Susy Díaz revela que Néstor Villanueva se mensajeaba con bailarina hace 3 años: “Le dije a Flor que no haga caso”

Susy Díaz sorprende con consejo a Florcita Polo. (Foto: composición)

Susy Díaz dejó mudos al los conductores de América Hoy al revelar que una artista le mostró a Florcita Polo mensajes de Néstor Villanueva con una bailarina. Sin embargo, lo que terminó por dejar pasmados a los presentadores es el consejo que le dio la exvedette a su hija. Ella le dijo que no haga caso a personas malintencionadas.

Ante la pregunta de por qué le dio ese consejo a su hija, Susy indicó que la mujer solo quería figurar y su yerno a veces peca de confiado. Sin embargo, el motivo más fuerte es que no quiere que sus nietos tengan a sus padres separados.

“Hace 3 años una artista le mostró a Flor que él se escribía con una ‘streptisera’ (mujer que hace striptease), y yo le dije ‘Flor no hagas caso, de repente la chica quiere que le vuelva famosa. Si Néstor es buen padre, no falta a la casa’. Yo le aconsejé a Flor que no hiciera caso. Le mostraron unos WhatsApp” , contó la excongresista ante la sorpresa de Janet Barboza.

“Yo le dije a Flor que no haga caso, que es chica quiere volverse famosa y está que le escribe a Néstor”, continuó. Ante la pregunta si el cantante le respondía a la bailarína, la figura de TV respondió que “sí”. “Yo le dije conversa con él, dile me han enseñado esto, que le diga ‘¿te gustaría que yo también le responda a los chicheritos?’ Hazle su paralé, que respete”, acotó la rubia que no dejaba de dejar anonadados a los conductores.

“NÉSTOR VILLANUEVA ES BUEN PADRE”

En otro momento, Brunella Horna le preguntó si era cierto que Néstor le estaba dando solo 100 soles a Florcita como pensión para los perqueños. “Néstor es un buen padre, se preocupa mucho por sus hijos. Son 13 años de relación, yo veo que está sufriendo, de repente es muy confiado, se deja llevar por la gente” , respondió la exvedette, desviando la pregunta sobre el dinero que le estaría pasando a la madre de sus hijos.

Mientras Susy ha dejado bien claro que quiere que su hija se reconcilie, Néstor Villanueva ha asegurado que quiere recuperar a su familia. Sin embargo, en medio de lágrimas y durante una entrevista para Magaly TV La Firme, Polo Díaz ha pedido que ya no la vinculen más con su esposo, pues está separada de él desde hace 3 meses y no piensa dar marcha atrás.

Susy Díaz revela que bailarina le escribia a Néstor Villanueva hace 3 años. (Video: América TV)

FLORCITA YA INCIÓ SUS TRÁMITES DE DIVORCIO

Como se recuerda, Florcita Polo anunció que ya está iniciando los trámites para su divorcio con Néstor Villanueva, pues no está en sus plenes reconciliarse con él, sobre todo después de ver las últimas imágenes del cantante donde se le ve en su camioneta con otra mujer.

“Yo estoy acá porque ya no quiero que me vinculen con él, hace tres meses estoy separada de él. Lo que haga el señor con su vida, no me interesa. Yo quiero estar tranquila, enfocada en mis cosas. Estoy viendo los trámites del divorcio con mi abogada”, dijo en una entrevista para Magaly Medina.

De otro lado, Florcita Polo ignoró el pedido que le hizo Néstor Villanueva, quien en el programa América Hoy sostuvo que se encontraba dispuesto a acudir a terapia de trabaja para intentar salvar su matrimonio y así recuperar a su familia.

“Nosotros estábamos en una crisis desde antes de los ampay. En su momento pensamos en ir a terapia, pero creo que ya no hay marcha atrás, yo me siento bien así como estoy... Yo le pedí muchas veces que cambie, pero no me hizo caso. Entonces por el bien de mis hijos decidí alejarme”, expresó.

