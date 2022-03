Magaly Medina celebra su cumpleaños a lo grande y sin Jessica Newton: “Para que vean que sí tengo amigos”

La 'Urraca' festejó su cumpleaños rodeada de amigos y familiares. (Foto: Instagram/@magalymedinav)

Magaly Medina cumple este 31 de marzo 59 años. La noche antes de su santo, el notario Alfredo Zambrano, su esposo, decidió sorprenderla con una fiesta sorpresa, a la que asistieron todos los amigos y familiares de la conductora. Jessica Newton, quien juraba meses atrás ser su íntima amiga, brilló por su ausencia.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la conductora de Magaly TV La Firme compartió el preciso instante en el que era sorprendida por su círculo cercano. Luego de repartir besos y abrazos a cada uno de los asistentes, la ‘Urraca’ no dudó ni un instante en mandarle una tremenda indirecta a la exreina de belleza.

“Para que vean que sí tengo amigos” , expresó entre risas en clara referencia a las declaraciones de Newton, quien afirmó en febrero de este año que Medina no tendría muchos amigos debido a su papel como periodista de espectáculos, pues confundía la delgada línea entre el trabajo y la amistad.

En otra de sus historias, Magaly se mostró más que enamorada de su esposo y le agradeció la agradable velada que había organizado para ella. “Gracias cielo por esta maravillosa sorpresa. ¡Te amo!”, escribió la ‘Urraca’ junto a imágenes de ellos dos besándose.

Para culminar la noche celebración, Daniela Darcourt se hizo presente en su hogar para cantar “Feliz cumpleaños” junto al tenor. “¡Miren quien llegó para cantarme el happy birthday! Gracias Daniela”, comentó emocionada Magaly Medina.

Magaly Medina celebra su cumpleaños sin Jessica Newton. (VIDEO: Instagram/@magalymedinav)

Una vez finalizada la fiesta, Medina recurrió a sus redes explicar por qué este año había decidido festejar su cumpleaños rodeada de todos sus amigos. “Hace muchos años no me gustaba celebrar mi cumpleaños, pero a medida que ha pasado el tiempo he aprendido a disfrutarlo. Ahora siento que cada año es una suma de anécdotas, vivencias y momentos. Aquilato cada segundo porque la vida ha sido muy generosa conmigo. Eso hay que aplaudirlo, bailarlo y disfrutarlo”.

Asimismo, agradeció a los invitados y a sus seguidores por los buenos. “Gracias a mi familia, mis queridos amigos y mi amado esposo y a todas las personas que tengo a mi alrededor y que suman a mi vida un poquito de felicidad”.

Post de Magaly Medina por su cumpleaños. (Foto: Instagram)

¿POR QUÉ SE PELEÓ CON JESSICA NEWTON?

Según declaraciones de la exreina de belleza, Magaly Medina y ella estaban distanciadas mucho antes de la pelea de la ‘Urraca’ con Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco. Sin embargo, las fuertes críticas que hizo sobre la pedida de mano de la pareja terminaron por enfríar la relación de amistad.

“Nosotras no nos separamos por este incidente con Cassandra y Deyvis. Sí me fastidió muchísimo ver a mi hija llorando, pero también entendí que Magaly está tan expuesta a su trabajo que no encuentra el límite entre lo que está bien y está mal, entre ser amigo y periodista”.

En contraparte, y según la versión de Magaly, la organizadora del Miss Perú se habría aprovechado de su trabajo como conductora de un programa de espectáculos para evitar ser criticada.

“Ellos han tomado mi comentario como una crítica terrible porque algunas personas se creen intocables, consideran que no pueden decirle una opinión cuando se tratan de personajes públicos. Creo que he estado callada por mucho tiempo y porque soy bastante considerada”, señaló Medina.

