La Pánfila vivió un mal momento por culpa de Martín Arredondo: “Me dijo ‘mejor te pongo un departamento’”

La Pánfila vivió mal momento al lado de Martín Arredondo. (Foto: Instagram)

Martín Arredondo sigue en medio de la polémica luego de intentar desmentir que acosó sexualmente a Mónica Cabrejos cuando trabajaron juntos en el programa Enemigos Públicos. Lejos que sus testigos salieran a defenderlo, muchos de ellos lo tildaron de ‘mal líder’ y le dieron su respaldo a la escritora del libro ‘Mujer Pública’.

Una de las que fue afectada por el productor de televisión fue Victoria Santana, más conocida como ‘La Pánfila’, quien reveló en Amor y Fuego que vivió un mal momento al lado de quien en ese momento era su jefe.

De acuerdo a la versión de la artista, ellos se conocieron en el 2014, cuando la convocaron para que sea la coconductora del programa La Batería, el cual era conducido en esa época por Aldo Miyashiro a través de la señal de Panamericana TV.

Ella indicó que cuando llegó al canal de televisión, Martín Arredondo le ofreció alquilarle un departamento cerca a su centro laboral, así como diferentes invitaciones a comer fuera de su horario de trabajo.

Al no aceptar ninguna de las invitaciones que le hizo, el productor poco a poco le fue quitando protagonismo en el programa hasta que decidió despedirla debido a que ‘no se encontraba en onda’.

“ Un día me dijo ‘muy lejos vives, mejor te pongo un departamento más cerca’ y yo le dije ‘así nomás, me recoges como hemos quedado’. Después de eso, me fueron dando menos participación y ya no era coanimadora, sino me mandaban a reportear a la calle y ese fue el segundo mes. Martín me dijo ‘sabes que no le agarras la onda y no te vamos a necesitar’”, expresó.

“ En la primera reunión, me invitó a comer para hablar. Él siempre buscaba la oportunidad de salir, pero yo nunca accedí porque no es mi forma . Yo prefiero llegar a mi casa”, sostuvo la actriz cómica.

NO QUISO DENUNCIAR A ARREDONDO

En otro momento, ‘La Pánfila’ indicó que no se animó a denunciar a Martín Arredondo por temor a que en otros canales de televisión no la contraten por ser ‘problemática’, por lo que decidió dedicarse a realizar sus shows y ya no volvió a hablar con él.

“Yo tenía miedo porque si me quejaba -pensé- no me van a contratar en otro lado, van a decir que soy una problemática. No dije nada, no denuncié. Él era casado en ese entonces. Después de eso, me eliminó de Facebook. (...) No puedo decir que me acosó, pero sí es una persona que trata de tomar partido de su cargo ”, finalizó.

Martín Arredondo se encuentra en el ojo de la tormenta luego que Mónica Cabrejos revelara en su libro 'Mujer Pública' que fue acosada por un productor de televisión.

¿DÓNDE PUEDO DENUNCIAR ACOSO SEXUAL?

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. El servicio se encuentra disponible las 24 horas del día.

SEGUIR LEYENDO: