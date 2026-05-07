‘La Mecánica del Folclore’ rompe el silencio sobre Abencia Meza y revela su reacción tras el caso Alicia Delgado: “Yo la amaba”

La exsocia de Abencia Meza, María Velásquez, rompe su silencio ante la posible salida de prisión de la artista. Habla sobre la relación que ambas tenían con Alicia Delgado y exige a las autoridades judiciales una evaluación justa y exhaustiva del caso. Video: América TV / América Hoy

María Velásquez, conocida en el mundo del folclore peruano como la Mecánica del Folclore, se enlazó en vivo con ‘América Hoy’ para pronunciarse sobre la posible salida de Abencia Meza de la cárcel y reveló detalles de una conversación que tuvo con la cantante poco después del asesinato de Alicia Delgado, ocurrido en junio de 2009.

La artista salió en defensa de su amiga y pidió a los jueces evaluar con criterio la situación de Meza, quien lleva 15 años privada de libertad tras ser condenada a 30 años de prisión como autora intelectual del crimen.

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“Me dijo: ‘María, si yo lo hubiera hecho, lo diría, pero no lo hice, yo amaba a Alicia, mi carácter es fuerte sí, porque hemos vivido momentos difíciles’”, narró Velásquez, recordando las palabras que Abencia Meza le habría dicho en aquel momento.

La Mecánica del Folclore fue enfática en señalar que su respaldo no responde a motivos mediáticos, sino a una amistad genuina y a lo que considera una injusticia.

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María Velásquez, la 'Mecánica del Folklore', rompe su silencio sobre la relación entre Alicia Delgado y Abencia Meza, y analiza el escalofriante video que la fallecida cantante grabó antes de su muerte. Video: América TV / América Hoy

“Hablo con criterio porque compartimos... no me subo a ellas por figureti, por fama, sino defendiendo una amistad y sobre todo un derecho. Este es un tema muy complejo. No ha sido consistente, veraz, no hay pruebas que la vinculen y que la hayan sentenciado tantos años“, expresó ante Janet Barboza.

La cantante también hizo un llamado a los jueces que deben resolver la situación de Meza. “Espero que sea evaluado conscientemente, con leyes, con conceptos, con códigos, con pruebas. Dios es el justiciero poderoso y que tengan en cuenta los jueces en esta instancia para poder definir la situación de Abencia", señaló.

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La batalla de Abencia Meza por su libertad

La posible excarcelación de Abencia Meza ha reavivado el debate en torno a uno de los casos más emblemáticos de la justicia peruana. La defensa de la cantante, liderada por el abogado Humberto Abanto, presentó un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional solicitando que se le conceda el beneficio de semilibertad, bajo el argumento de que debe aplicarse la legislación vigente en 2012, cuando la sentencia quedó firme, y no la reforma de 2017 que restringió ese beneficio para condenados por homicidio.

“El requisito relevante es la fecha de la primera sentencia firme y no el cambio legislativo posterior”, ha explicado la defensa, subrayando que Meza cumple los requisitos que establecía la norma anterior: ha mantenido buena conducta, ha trabajado y ha estudiado en prisión durante más de 15 años.

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La Mecánica del Folclore respalda públicamente a Abencia Meza y revela detalles de una conversación tras el asesinato de Alicia Delgado.

El caso quedó al voto en el Tribunal Constitucional y se espera una decisión próxima. Paralelamente, la defensa también solicitó una conmutación de pena ante la Comisión de Gracias Presidenciales, un camino que podría reducir la condena si la solicitud es aprobada y elevada al presidente de la República.

El crimen que marcó al folclore peruano

El caso tiene como punto de partida el asesinato de Alicia Delgado, conocida como la ‘Princesa del Folklore’, ocurrido la noche del 23 de junio de 2009 en su departamento de Santiago de Surco. La artista fue hallada sin vida con múltiples heridas de arma blanca y signos de estrangulamiento.

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Pedro César Mamanchura, chofer y guardaespaldas de Delgado, fue identificado como el autor material del crimen y capturado días después en Tumbes. En su confesión, Mamanchura afirmó haber actuado bajo órdenes de Abencia Meza, expareja de la víctima, y haber recibido dinero por el acto.

La propia Alicia Delgado había grabado un video testimonial el día anterior al crimen, señalando a Meza si algo le ocurría: “Si algo me pasa, responsabilizo a Abencia, porque ya me ha golpeado y me ha amenazado”, declaró. Ese testimonio fue determinante en el proceso judicial.

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María Velásquez, conocida como la 'Mecánica del Folclore', se pronuncia sobre la posible salida de prisión de Abencia Meza. En esta entrevista, defiende la inocencia de su amiga y revela detalles de una llamada que recibió de Pedro Mamanchura desde la cárcel. Video: América TV / América Hoy

En 2012, la justicia peruana sentenció a Abencia Meza a 30 años de prisión como autora intelectual del homicidio. La cantante siempre ha negado su culpabilidad y ha denunciado irregularidades en el proceso.

La postura de la Mecánica del Folclore

La intervención de la Mecánica del Folclore en ‘América Hoy’ también incluyó una reflexión sobre el machismo y la discriminación que, según ella, marcaron el tratamiento del caso desde el inicio.

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“No ven el sentimiento, el amor, la constancia de lucha, el sacrificio que uno tiene que hacer para dar trabajo a muchas personas. Esa era Abencia, de luchar por su familia, sin copiarse de nada, sin colgarse de nadie, haciendo música folclórica“, señaló.

Ilustración digital en acuarela que representa a Abencia Meza en una celda, observando la luz exterior mientras las sombras de la balanza de la justicia y Alicia Delgado se proyectan en la pared, evocando su búsqueda de verdad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras el Tribunal Constitucional y la Comisión de Gracias Presidenciales definen el futuro de Abencia Meza, el caso sigue generando debate. La posible excarcelación plantea preguntas no solo sobre la situación de la cantante, sino también sobre la aplicación retroactiva de normas penitenciarias y el impacto que una decisión del TC podría tener en casos similares.

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