Perú

‘La Mecánica del Folclore’ rompe el silencio sobre Abencia Meza y revela su reacción tras el caso Alicia Delgado: “Yo la amaba”

María Velásquez, la reconocida cantante folklórica peruana, defendió con firmeza a su amiga y pidió a los jueces analizar el caso con humanidad y justicia

Guardar
Google icon
La exsocia de Abencia Meza, María Velásquez, rompe su silencio ante la posible salida de prisión de la artista. Habla sobre la relación que ambas tenían con Alicia Delgado y exige a las autoridades judiciales una evaluación justa y exhaustiva del caso. Video: América TV / América Hoy

María Velásquez, conocida en el mundo del folclore peruano como la Mecánica del Folclore, se enlazó en vivo con ‘América Hoy’ para pronunciarse sobre la posible salida de Abencia Meza de la cárcel y reveló detalles de una conversación que tuvo con la cantante poco después del asesinato de Alicia Delgado, ocurrido en junio de 2009.

La artista salió en defensa de su amiga y pidió a los jueces evaluar con criterio la situación de Meza, quien lleva 15 años privada de libertad tras ser condenada a 30 años de prisión como autora intelectual del crimen.

PUBLICIDAD

“Me dijo: ‘María, si yo lo hubiera hecho, lo diría, pero no lo hice, yo amaba a Alicia, mi carácter es fuerte sí, porque hemos vivido momentos difíciles’”, narró Velásquez, recordando las palabras que Abencia Meza le habría dicho en aquel momento.

La Mecánica del Folclore fue enfática en señalar que su respaldo no responde a motivos mediáticos, sino a una amistad genuina y a lo que considera una injusticia.

PUBLICIDAD

María Velásquez, la 'Mecánica del Folklore', rompe su silencio sobre la relación entre Alicia Delgado y Abencia Meza, y analiza el escalofriante video que la fallecida cantante grabó antes de su muerte. Video: América TV / América Hoy

“Hablo con criterio porque compartimos... no me subo a ellas por figureti, por fama, sino defendiendo una amistad y sobre todo un derecho. Este es un tema muy complejo. No ha sido consistente, veraz, no hay pruebas que la vinculen y que la hayan sentenciado tantos años“, expresó ante Janet Barboza.

La cantante también hizo un llamado a los jueces que deben resolver la situación de Meza. “Espero que sea evaluado conscientemente, con leyes, con conceptos, con códigos, con pruebas. Dios es el justiciero poderoso y que tengan en cuenta los jueces en esta instancia para poder definir la situación de Abencia", señaló.

La batalla de Abencia Meza por su libertad

La posible excarcelación de Abencia Meza ha reavivado el debate en torno a uno de los casos más emblemáticos de la justicia peruana. La defensa de la cantante, liderada por el abogado Humberto Abanto, presentó un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional solicitando que se le conceda el beneficio de semilibertad, bajo el argumento de que debe aplicarse la legislación vigente en 2012, cuando la sentencia quedó firme, y no la reforma de 2017 que restringió ese beneficio para condenados por homicidio.

“El requisito relevante es la fecha de la primera sentencia firme y no el cambio legislativo posterior”, ha explicado la defensa, subrayando que Meza cumple los requisitos que establecía la norma anterior: ha mantenido buena conducta, ha trabajado y ha estudiado en prisión durante más de 15 años.

Montaje fotográfico de Abencia Meza sola, vestida con polo negro a la izquierda, y a la derecha, Abencia Meza junto a Alicia Delgado sonriendo
La Mecánica del Folclore respalda públicamente a Abencia Meza y revela detalles de una conversación tras el asesinato de Alicia Delgado.

El caso quedó al voto en el Tribunal Constitucional y se espera una decisión próxima. Paralelamente, la defensa también solicitó una conmutación de pena ante la Comisión de Gracias Presidenciales, un camino que podría reducir la condena si la solicitud es aprobada y elevada al presidente de la República.

El crimen que marcó al folclore peruano

El caso tiene como punto de partida el asesinato de Alicia Delgado, conocida como la ‘Princesa del Folklore’, ocurrido la noche del 23 de junio de 2009 en su departamento de Santiago de Surco. La artista fue hallada sin vida con múltiples heridas de arma blanca y signos de estrangulamiento.

Pedro César Mamanchura, chofer y guardaespaldas de Delgado, fue identificado como el autor material del crimen y capturado días después en Tumbes. En su confesión, Mamanchura afirmó haber actuado bajo órdenes de Abencia Meza, expareja de la víctima, y haber recibido dinero por el acto.

La propia Alicia Delgado había grabado un video testimonial el día anterior al crimen, señalando a Meza si algo le ocurría: “Si algo me pasa, responsabilizo a Abencia, porque ya me ha golpeado y me ha amenazado”, declaró. Ese testimonio fue determinante en el proceso judicial.

María Velásquez, conocida como la 'Mecánica del Folclore', se pronuncia sobre la posible salida de prisión de Abencia Meza. En esta entrevista, defiende la inocencia de su amiga y revela detalles de una llamada que recibió de Pedro Mamanchura desde la cárcel. Video: América TV / América Hoy

En 2012, la justicia peruana sentenció a Abencia Meza a 30 años de prisión como autora intelectual del homicidio. La cantante siempre ha negado su culpabilidad y ha denunciado irregularidades en el proceso.

La postura de la Mecánica del Folclore

La intervención de la Mecánica del Folclore en ‘América Hoy’ también incluyó una reflexión sobre el machismo y la discriminación que, según ella, marcaron el tratamiento del caso desde el inicio.

“No ven el sentimiento, el amor, la constancia de lucha, el sacrificio que uno tiene que hacer para dar trabajo a muchas personas. Esa era Abencia, de luchar por su familia, sin copiarse de nada, sin colgarse de nadie, haciendo música folclórica“, señaló.

Ilustración de Abencia Meza sentada en una celda, mirando la luz a través de barrotes. Sombras de una balanza de la justicia y Alicia Delgado se proyectan en la pared.
Ilustración digital en acuarela que representa a Abencia Meza en una celda, observando la luz exterior mientras las sombras de la balanza de la justicia y Alicia Delgado se proyectan en la pared, evocando su búsqueda de verdad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras el Tribunal Constitucional y la Comisión de Gracias Presidenciales definen el futuro de Abencia Meza, el caso sigue generando debate. La posible excarcelación plantea preguntas no solo sobre la situación de la cantante, sino también sobre la aplicación retroactiva de normas penitenciarias y el impacto que una decisión del TC podría tener en casos similares.

Google icon

Temas Relacionados

Abencia MezaAlicia DelgadoLa Mecánica del FolcloreMaría VelásquezTribunal Constitucionalperu-entretenimiento

Más Noticias

Diversificar cuando el mercado duda

En un portafolio concentrado, el desempeño de una sola operación puede afectar de forma relevante el resultado total. En un portafolio diversificado, el riesgo específico de cada operación pesa menos.

Diversificar cuando el mercado duda

La batalla entre 'Melcochita' y Monserrat Seminario suma un nuevo episodio con denuncia penal

El popular comediante peruano sorprendió al presentar una denuncia penal contra su aún esposa, acusándola de apropiación ilícita por un vehículo que, según él, adquirió antes del matrimonio y ahora reclama de vuelta

La batalla entre 'Melcochita' y Monserrat Seminario suma un nuevo episodio con denuncia penal

Defensa de Andrés Hurtado: Pedido de 4 años de prisión “es una contradicción flagrante” de Fiscalía y prueba reclusión “indebida”

El abogado Elio Riera sostuvo que la Fiscalía solicitó prisión preventiva pese a que la pena planteada no supera los cinco años exigidos por ley y anunció que impugnará la acusación por supuestas inconsistencias en el proceso contra el expresentador

Defensa de Andrés Hurtado: Pedido de 4 años de prisión “es una contradicción flagrante” de Fiscalía y prueba reclusión “indebida”

Extorsiones son más frecuentes a colegios públicos que privados en Lima Metropolitana, confirma jefe de la DRELM

Son casi 40 los casos de extorsión que se registran en instituciones educativas en la capital a poco de haber empezado el año escolar 2026

Extorsiones son más frecuentes a colegios públicos que privados en Lima Metropolitana, confirma jefe de la DRELM

‘La Reina del Flow’ en Lima: ¿Cuándo inicia la preventa de entradas para ver a los actores en concierto?

La serie colombiana anuncia su primer show en vivo en Lima: entérate cuándo y cómo comprar tus entradas en preventa.

‘La Reina del Flow’ en Lima: ¿Cuándo inicia la preventa de entradas para ver a los actores en concierto?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jefe interino de la ONPE sanciona a Fuerza Popular con casi 200 mil soles por malgastar dinero público

Jefe interino de la ONPE sanciona a Fuerza Popular con casi 200 mil soles por malgastar dinero público

Fiscalía pide 4 años y 8 meses de prisión para Andrés Hurtado por presunto tráfico de influencias en caso Siucho

José Domingo Pérez descarta alianza electoral entre Roberto Sánchez y Antauro Humala: “Está zanjado”

Delia Espinoza afirma que reforma de contrabando del Congreso no la sacará del CAL: “Ninguna ley es retroactiva”

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, cambios en la ONPE, debate y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

ENTRETENIMIENTO

La batalla entre 'Melcochita' y Monserrat Seminario suma un nuevo episodio con denuncia penal

La batalla entre 'Melcochita' y Monserrat Seminario suma un nuevo episodio con denuncia penal

‘La Reina del Flow’ en Lima: ¿Cuándo inicia la preventa de entradas para ver a los actores en concierto?

Día de la Madre 2026: conciertos y espectáculos para celebrar a mamá en su día

Jesús Barco impacta con emotiva confesión en redes sociales: “No encuentro salida, perdón familia”

Mario Hart niega relación con Paloma Fiuza tras rumores de romance: “Somos amigos de muchos años”

DEPORTES

Luis Ramos genera nostalgia entre los simpatizantes de América de Cali: “Nos hubiera gustado que se quede toda una vida, lo extrañamos mucho”

Luis Ramos genera nostalgia entre los simpatizantes de América de Cali: “Nos hubiera gustado que se quede toda una vida, lo extrañamos mucho”

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido HOY: partido en Chile por fecha 4 del Grupo B de Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario antes de jugar con Coquimbo Unido por fecha 4

Winston Reátegui le da la razón a Alianza Lima por carta a la CONAR donde reclaman fallos contra el club: “Tienen fundamentos sólidos”