‘Crónicas Ancestrales’: el juego de cartas al estilo Pokémon basado en la historia de las culturas Chimú y Mochica

Las cartas incluyen representaciones de Chan Chan, Huanchaco, máscaras fúnebres e Islas Macabí, elementos inspirados en las culturas Chimú y Mochica. (Foto composición: Infobae/Captura web: linktr.ee/metasuyo/Difusión)

El desarrollo de un juego de cartas coleccionable que fusiona la mecánica de Pokémon con la riqueza cultural de las civilizaciones Chimú y Mochica ha captado la atención en la ciudad de Trujillo, al norte de Perú. La propuesta, bautizada como Crónicas Ancestrales, aspira a convertirse en una herramienta que permita a niños, jóvenes y familias explorar el legado prehispánico de la región a través de ilustraciones y narrativas inspiradas en artefactos y personajes históricos. De acuerdo con información de RPP, el juego busca fortalecer la identidad cultural local mediante el entretenimiento y la creatividad.

Según explicó Luis Carranza, integrante de la plataforma Metasuyo y uno de los creadores de la iniciativa, la dinámica de Crónicas Ancestrales se inspira en los populares juegos de cartas coleccionables, pero reemplaza las criaturas de fantasía por elementos representativos de las culturas originarias del norte peruano. Carranza detalló que el objetivo fue “crear un juego didáctico que incentive la imaginación y la creación de historias propias a partir de cartas que presentan artefactos, lugares y personajes vinculados a las culturas Chimú y Mochica”.

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Las cartas incluyen ilustraciones como el guardián de la muralla de Chan Chan, representaciones de Huanchaco en el periodo Chimú, las Islas Macabí y máscaras fúnebres características de la época. Estas imágenes buscan sustituir los tradicionales personajes de Pokémon, promoviendo relatos vinculados al pasado ancestral del país. “Lo que buscamos es que estas cartas sirvan de inspiración para que los participantes puedan hacer sus propias historias”, afirmó Carranza para el citado medio.

Trujillo: crean juego de cartas inspirado en culturas Chimú y Mochica al estilo Pokémon. (Foto composición: Infobae Perú/Captura web/linktr.ee/metasuyo)

Talleres y participación familiar

El proyecto ha sido presentado en talleres dirigidos a escolares y familias, tanto en instituciones educativas como en el Museo de Sitio Chan Chan. Según información de RPP, la respuesta de los niños y adolescentes ha sido positiva, ya que cada participante interpreta las cartas y crea relatos según los temas que más le interesan. Carranza señaló que observar cómo los niños toman una carta y elaboran una historia propia ha sido una de las experiencias más gratificantes del proceso.

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A la dinámica se han sumado también padres y abuelos, quienes acompañan a los menores en la creación de relatos y en la interacción con los elementos visuales del juego. El creador destacó que este enfoque intergeneracional ha fortalecido los lazos familiares y el interés por la historia local.

Las actividades impulsadas por Metasuyo han logrado que el juego trascienda el ámbito escolar y se convierta en una herramienta didáctica para toda la comunidad. Las cartas funcionan como punto de partida para la exploración colectiva del patrimonio cultural, involucrando a integrantes de diferentes generaciones.

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Museo de Sitio Chan Chan. (Foto difusión)

Próximo lanzamiento y expansión

Actualmente, Metasuyo se encuentra ultimando detalles para el lanzamiento oficial del primer set coleccionable de Crónicas Ancestrales. De acuerdo a lo anunciado, la presentación se realizará el primer domingo de junio en el Museo de Sitio Chan Chan, uno de los principales referentes del legado Chimú en Perú. Las cartas estarán disponibles tanto en formato físico como digital, a través de la página web de Metasuyo y en sus redes sociales, como Facebook, Instagram y TikTok.

Con este proyecto, se abre una alternativa para que el aprendizaje sobre las civilizaciones originarias del norte peruano se integre al ocio y la recreación, favoreciendo la apropiación cultural desde edades tempranas.

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La iniciativa ya se presenta en talleres educativos y actividades familiares desarrolladas en colegios y en el Museo de Sitio Chan Chan. (Foto: WEB//linktr.ee/metasuyo)