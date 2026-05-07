Perú

La batalla entre 'Melcochita' y Monserrat Seminario suma un nuevo episodio con denuncia penal

El popular comediante peruano sorprendió al presentar una denuncia penal contra su aún esposa, acusándola de apropiación ilícita por un vehículo que, según él, adquirió antes del matrimonio y ahora reclama de vuelta

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Imagen dividida: a la izquierda, ‘Melcochita’ con terno azul y corbatín, sosteniendo un mazo; a la derecha, Monserrat Seminario sonriendo
Melcochita denuncia penalmente a Monserrat Seminario ante la Fiscalía por presunta apropiación ilícita de un vehículo de su propiedad.

La separación entre Pablo Villanueva, conocido como ‘Melcochita’, y Monserrat Seminario suma un nuevo y tenso capítulo. El comediante peruano presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos contra su aún esposa, acusándola del presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de apropiación ilícita de un vehículo que, según alega, adquirió antes de contraer matrimonio.

La información fue confirmada por el abogado Ysrael Castillo Espilco, quien explicó a Trome que el conflicto se originó porque Monserrat Seminario mantiene en su poder un automóvil que no formaría parte de los bienes compartidos dentro de la relación conyugal.

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“Lo primero es la denuncia por Montserrat, porque ella tiene el carro que él se compró antes del matrimonio”, señaló el letrado a dicho medio. Asimismo, indicó que, antes de recurrir a la vía penal, se le envió una carta notarial a Seminario solicitando la devolución del vehículo en un plazo de 48 horas.

Al no recibir respuesta favorable, se decidió formalizar la denuncia. “Pedido esto, nosotros hemos hecho una carta notarial pidiéndole que devuelva el carro al plazo de 48 horas. No ha cumplido y ahora posee la denuncia por la profesionista. Es que ese auto se compró antes del matrimonio, no dentro del matrimonio“, precisó el letrado.

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El comediante Melcochita y su aún esposa Monserrat Seminario se enfrentan en una dura disputa por la manutención. Mientras ella pide 20,000 soles, él alega no tener ingresos suficientes. Además, Susan Villanueva, hija del cómico, arremete contra Monserrat con fuertes acusaciones. ATV/ Magaly TV La Firme.

Hasta el momento, Monserrat Seminario no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia presentada por el comediante.

Una separación marcada por disputas económicas y declaraciones cruzadas

La denuncia penal es el episodio más reciente de una separación que desde el inicio estuvo marcada por tensiones públicas y diferencias irreconciliables. Melcochita confirmó el fin de su relación con Seminario en febrero de 2026, tras más de 17 años de convivencia, declarando que “ya no hay amor desde hace medio año” y que la convivencia se había vuelto insostenible por los celos y la desconfianza.

En ese momento, el comediante aseguró que se haría cargo económicamente de sus hijas, comprometiéndose a pagar la vivienda, el colegio y los alimentos. Sin embargo, la disputa económica no tardó en escalar. Monserrat Seminario exigió una pensión de 20 mil soles mensuales, mientras que Melcochita ofreció apenas mil soles, argumentando que ya no cuenta con los mismos ingresos de antes.

Melcochita ofrece mil soles y Monserrat exige 20 mil para sus hijas. Captura: Magaly TV La Firme.
Melcochita ofrece mil soles y Monserrat exige 20 mil para sus hijas. Captura: Magaly TV La Firme.

La diferencia en los montos generó una batalla pública que incluyó audios polémicos filtrados en los que el comediante se expresaba de manera despectiva sobre su expareja, declaraciones que fueron ampliamente criticadas por la prensa de espectáculos, incluida Magaly Medina, quien calificó el tono como “machista e insultante”.

La postura de Monserrat Seminario

Desde el inicio de la separación, Monserrat Seminario ha defendido su posición señalando que durante los años de convivencia no desarrolló una actividad laboral independiente porque el propio comediante no se lo permitió. La mujer también cuestionó que Melcochita solo reconociera a dos de sus tres hijas para efectos económicos, exigiendo que la responsabilidad se extienda a las tres menores.

Seminario también reveló que cuenta con nacionalidad española y solicitó autorización para viajar al extranjero con sus hijas, una petición que también ha sido parte del conflicto entre ambos.

La denuncia penal por el vehículo abre un nuevo frente en una disputa que, lejos de resolverse, sigue sumando capítulos en los medios de comunicación y en los tribunales. Mientras el proceso legal avanza, la situación de las hijas de la pareja y los acuerdos económicos pendientes siguen sin resolverse definitivamente.

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