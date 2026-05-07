Ignacio Buse vs Frances Tiafoe: día, hora y dónde ver partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma.

Ignacio Buse ha ratificado su irrupción en el circuito ATP y ha respondido con creces a la expectativa que genera. En su estreno en el Masters 1000 de Roma, la primera raqueta nacional apeó al local Lorenzo Sonego con un sólido doble 6-3. Tal como suceden en estas grandes citas, su próximo encuentro volverá a medirlo ante un rival de fuste.

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe: día, hora y dónde ver

El camino del limeño de 22 años sobre la tierra batida del Foro Itálico le depara un enfrentamiento ante uno de los tenistas más regulares del circuito. El peruano enfrentará este sábado 9 de mayo al estadounidense Frances Tiafoe, actual número 22 del mundo y semifinalista del US Open en 2022 y 2024.

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Este enfrentamiento, correspondiente a la segunda fase, representa una ocasión inmejorable para que el ‘Colorado’ ratifique su gran momento en el tour y logre un resultado histórico sobre el polvo de ladrillo romano. Por el momento, el horario oficial del partido está pendiente de confirmación por parte de los organizadores.

El tenista peruano mostró un nivel superlativo en su debut en el Masters 1000 de Roma y dejó este gran momento. (Video: ESPN Tenis)

El interés por este encuentro ha crecido notablemente en Sudamérica. Los seguidores del tenis podrán disfrutar de la cobertura completa y en directo a través de Disney+, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión para toda la región.

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¿Cómo llegan Ignacio Buse y Frances Tiafoe?

Ignacio Buse y Frances Tiafoe se enfrentarán en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma en un duelo que refleja momentos anímicos y deportivos distintos. El peruano llega con impulso tras debutar con éxito en el cuadro principal del torneo, donde logró su segunda victoria en un evento de esta categoría.

El ‘Colorado’ se impuso con autoridad al italiano Lorenzo Sonego por doble 6-3 en el Campo Centrale, superando tanto la presión del público local como la experiencia de su rival. La victoria de Buse no solo ratifica su gran momento, sino que confirma la adaptación del joven limeño al circuito de élite, donde ya empieza a consolidar su presencia en los principales escenarios del tenis mundial.

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Ignacio Buse debutó con un triunfo categórico en el Masters 1000 de Roma. Crédito: Agencias

El triunfo ante Sonego se suma a la reciente buena racha de Buse en la gira europea sobre arcilla, donde ha mostrado solidez y madurez competitiva. Con un juego agresivo y consistente desde el fondo de la cancha, el peruano capitalizó sus oportunidades con el servicio y supo controlar los momentos clave del partido, demostrando que atraviesa una etapa de crecimiento que lo posiciona como una de las revelaciones sudamericanas de la temporada.

Por su parte, Frances Tiafoe afronta este encuentro tras un periodo de inactividad cercano al mes. El estadounidense, actual número 22 del ranking ATP, ha estado marginado de las canchas, presumiblemente para tratar molestias recurrentes en la espalda, una dolencia que ha afectado su continuidad en la temporada.

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No obstante, Tiafoe ha tenido un 2026 interesante: alcanzó la tercera ronda en el Australian Open, fue finalista en el Abierto de Acapulco y llegó a los cuartos de final en el Masters 1000 de Miami, donde fue eliminado por Jannik Sinner, el número uno del ranking. Su último torneo antes de Roma fue el ATP 250 de Houston, donde alcanzó las semifinales hasta ser frenado por su compatriota Tommy Paul.

Frances Tiafoe alcanzó los cuartos de final del Masters 1000 de Miami 2026. Crédito: Mike Frey-Imagn Images

Tiafoe es reconocido por su capacidad para competir al más alto nivel y su versatilidad en diferentes superficies. Acumula tres títulos individuales ATP: Delray Beach (pista dura, 2018), Stuttgart (hierba, 2023) y Houston (arcilla, 2023), lo que lo convierte en un rival de fuste para cualquier aspirante. La incógnita será su estado físico tras la ausencia, pero su experiencia y historial en torneos grandes lo mantienen como favorito en la previa.

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