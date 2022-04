Tony Succar ya está en Las Vegas y cuenta a Infobae cómo vive la previa a los Grammy 2022 | ENTREVISTA

Tony Succar conversó con Infobae en las previas a los Premios Grammy 2022. (Foto: Difusión)

El evento que se encarga de premiar a los mejores exponentes de la música nominó por primera vez al arreglista y productor discográfico por su álbum “Live in Perú”, concierto en vivo que recopila diferentes versiones de las canciones más escuchadas a nivel internacional como “Billie Jean”, “A puro dolor”, “Uptown Funk”, entre otras.

A pesar de su apretada agenda, el artista con nacionalidad estadounidense y ascendencia japonesa de 35 años se dio unos minutos para conversar con Infobae, a tan solo tres días de celebrarse una de las premiaciones más importantes de la industria musical.

Falta muy poco para que se celebren los Premios Grammy 2022, ¿cómo te sientes?

Me siento súper emocionado, ya estoy aquí en Las Vegas y es pura gozadera, celebración y música. Toda la industria se viene para acá y es momento de celebrar todo el esfuerzo de uno. Estoy súper emocionado.

¿Vas a hacer alguna cábala o algún ritual previo a la premiación?

No tengo un ritual por así decirlo, pero siempre trato de ponerme en mente positiva. Intento mentalizarme que estoy ahí (en los Grammys) y ganando. Ponerme en esa vibra en lo positivo y que ya está pasando. Sin embargo, a veces no funciona, pero a veces sí como en el 2019 que fui doble ganador en los Latín Grammy. ¡Mente positiva!

¿Has escrito algún discurso por si lograr salir como el ganador?

Yo nunca preparo nada. No preparo discursos porque me da miedo hacerlo y no ganar. De ahí digo que fue por gusto. Si gano, en ese momento voy directo al grano y digo lo que tengo que decir.

Uno suele adelantarse a los hechos, ¿ya has imaginado tu reacción cuando nombren a los nominados de tu categoría?

Yo creo que va a ser similar a lo que pasó en los Latín Grammy que estaba muy nervioso. Me acuerdo muy bien que todo me parecía como en cámara lenta, desde que abrían el sobre o se tomaban un respiro y yo decía que lo abran ya por favor. Para mi es emocionante, es lo máximo estar acá, increíble.

Has viajado con tus padres y tu hermano a Las Vegas, son tu gran apoyo...

Es chévere celebrarlo con tu familia y estar apoyados por ellos. Poder ir, salir y hacer todo juntos. Ellos han estado conmigo desde el día número 1 cuando no era nadie y ahora estamos igual, juntos.

¿Es la primera vez que te alejas de tu bebé?

En realidad es la segunda vez porque hace unos días estuve en Boston, tenía un show y regresé solo un par de horas. La vi y tuve que salir otra vez. No me gusta la verdad, la extraño muchísimo y a mi esposa también. Es muy difícil, pero ahí estoy con las videollamadas y mensajes. Es la única manera que ahorita podemos estar.

Esta vez no viajó conmigo más que todo por la pandemia, porque no tiene todas sus vacunas todavía. Ahorita no queremos arriesgar a la bebé, por eso decidimos que ellas (su esposa e hija) se queden, solo vine con mi familia.

¿Qué significa para ti estar nominado a los Premios Grammy?

Significa que todo esfuerzo que hace uno valió la pena y que nunca es tarde para lograr los sueños. Luchar, tocar todas las puertas posibles y, aunque te las cierren, seguir. Este es un momento de celebración y de mucha lucha.

La música te puede llevar a muchos lugares y esto es lo que pasó. Yo tengo un equipo muy pequeño, pero mira dónde estoy. Todo es posible.

¿Cómo has sentido el apoyo peruano?

Lo he sentido muchísimo. Todo el apoyo del Perú es inmenso. Yo les diría a toda la fanaticada que Perú está presente en los Grammy. ¡Vamos Perú!, vamos a seguir haciendo arte y estamos creciendo. ¡Vamos para adelante Perú!.

¿Llegaste a ver el partido Perú vs Paraguay?

Estaba entre bastidores porque tenía un concierto en Boston, pero lo estaba viendo por Facebook y justo estábamos a 2-0 cuando me tocó entrar al escenario. Después me enteré que acabó y celebramos. Fue espectacular porque había muchas personas peruanas en el público con sus banderas y yo estaba tocando música.

El Grammy es un logro muy importante para el Perú, ¿sientes gran responsabilidad?

Yo estoy honrado de que pueda representar a mi país y tengo suerte de ser peruano. Ser peruano es lo máximo, tenemos todo y me siento orgulloso de representar a mi país. Yo nunca voy a parar, siempre voy a hacer buena música representando a mi Perú.

¿Quién es el diseñador de tu vestuario para los Premios Grammy 2022?

Gino Amoretti es un diseñador del Perú, con el cual yo pude trabajar cuando estaba en el programa ‘La Voz’. Me encantaron sus diseños y hablé con él para que me haga algo espectacular que represente al Perú en los Grammy. Realmente me sorprendió, estaré usando un terno increíble, tiene algo de Perú y es muy elegante.

